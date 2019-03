Le Mythe d’Europe où l’histoire d’un enlèvement

“Le nom d’Europe est né au Moyen Orient”. Cette idée, défendue entre autres par Françoise Frontisi-Ducroux, donne à réflechir sur les origines du vieux continent. Car avant qu’Europe ne soit une princesse de la mythologie grecque le mot existait déjà en phénicien :

“L’étymologie est obscure. Le nom d’Europe appartient probablement à une racine sémitique et désigne une région qui se trouve vers le couchant. Donc on voit bien que le nom d’Europe est né au Moyen Orient. Le continent s’appelait Europe avant l’invention de la figure d’Europe. Les mythes sont étiologiques c’est-à-dire explicatifs, ils expliquent une réalité.”

La mythologie grecque reprend donc ce nom pour expliquer la création de l'Europe en oppositoin aux terres d'Asie.

Selon la plupart des récits, Europe est la fille des souverains de Tyr en Phénicie, l’actuel Liban. D’une grande beauté, elle est convoitée par Zeus. Le roi des dieux se travestit en taureau blanc pour l’approcher sur une plage où elle se balade. Quand Europe s’approche pour le caresser le taureau se couche l’invitant à monter sur son dos. Zeus kidnappe Europe et s’enfuit en traversant la mer jusqu’en Crète.

• Crédits : François Boucher

Europe est le plus souvent représentée regardant au loin, tournée vers sa terre natale. Les frères d’Europe partent à sa recherche et leurs périples donnent lieu à plusieurs exploits : découvertes, colonisations et fondations de cités. Le mythe d’Europe et la fondation de cités grecques par ses frères sont sources d’inspiration pour nombre d’artistes.

Alors que le terme Europe désigne une zone géographique pour la première fois au VIIe siècle, il faut attendre 600 ans et les Odes du poète Horace pour que le lien entre le mythe d’Europe et le continent soit explicitement fait :