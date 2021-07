Le nouveau podcast de France Culture : La Filière, une enquête de Philippe Sands

France Culture dévoile dès aujourd’hui un nouveau podcast original : La Filière, une enquête de Philippe Sands. Menée comme un thriller, La Filière raconte une histoire d’amour et d’espionnage, de secrets, de cavales et de doubles vies. L’histoire d’une famille de nazis… la famille Wächter. Une enquête en 10 épisodes écrite et racontée par Philippe Sands, réalisée par Sophie-Aude Picon.

Qu’est-il advenu d’Otto Wächter, un général nazi responsable de la mort de milliers de juifs et de Polonais, qui a échappé à la justice ? C’est ce que tente de découvrir Philippe Sands, dont la famille a été exterminée sur ordre d’Otto Wächter. Accompagné par un improbable allié - Horst Wächter, le fils d’Otto qui, lui, cherche à laver l’honneur perdu de son père -, son enquête le mène de Hagenberg près de Vienne, où vit Horst, au Vatican, où Otto a trouvé la mort brutalement, de Washington à Londres et d’Albuquerque à Genève.

> Horst Wächter, le fils du nazi Otto Wächter va confier à Philippe Sands toutes ses archives familiales, y compris certains documents qui n’avaient jamais été divulguées

> John Le Carré, le maître du roman d’espionnage et ancien espion lui-même *

> Des chasseurs de nazis, l’archiviste du Vatican, une scientifique anoblie par la Reine d'Angleterre pour service rendu à la médecine légale ou encore le fils caché du fondateur de la CIA...

ÉPISODE 1 – UN CHÂTEAU EN AUTRICHE

Philippe Sands a rencontré Horst Wächter, le fils d’un officier nazi, Otto Wächter, alors qu’il écrivait un livre sur Nuremberg. Il se rend chez lui, à Hagenberg près de Vienne, parce que Horst a accepté de lui confier ses archives familiales…

ÉPISODE 2 – DES JEUNES GENS DE BONNE FAMILLE

Grâce aux archives de la famille Wächter que lui a confiées Horst, Philippe Sands peut reconstituer pour partie la vie d’Otto Wächter et celle de sa femme, Charlotte, de leurs années de jeunesse jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

ÉPISODE 3 – LA GRANDE RAFLE

Au fil de son enquête, Philippe Sands trouve les traces administratives des responsabilités d’Otto Wächter dans l’extermination de la famille de son grand-père Léon Buchholz en 1942.

ÉPISODE 4 – DEUX NAZIS EN HAUTE MONTAGNE

A la fin de la guerre, Otto Wächter se cache pendant trois ans dans les montagnes autrichiennes pour échapper à ceux qui sont alors à ses trousses. Sa femme vient régulièrement le ravitailler et ni l’un ni l’autre ne sont jamais inquiétés.

ÉPISODE 5 – UN FUGITIF A CINECITTA

En avril 1949, Otto Wächter arrive à la gare de Rome sous un faux nom et sans un sou. Grâce à l’appui de Monseigneur Hudal, il prépare son exfiltration en Amérique du Sud.

ÉPISODE 6 – JOHN LE CARRE A LA RESCOUSSE

Otto Wächter tombe malade début juillet, après un déjeuner chez un mystérieux ami près de Rome et meurt quelques jours plus tard, le corps entièrement noirci. Pour savoir s’il aurait pu être assassiné, Philippe Sands fait appel à John Le Carré, qui fut espion à cette époque.

ÉPISODE 7 – MORT AU VATICAN

Philippe Sands parvient à établir que Monseigneur Hudal, qui a accueilli Otto Wächter à Rome, était le pivot d’une filière d’exfiltration de nazis vers l’Amérique du Sud, mais pas seulement…

ÉPISODE 8 – ROME ? NID D’ESPIONS

Le « vieux camarade » d’Otto Wächter avec lequel il a déjeuné peu avant sa mort, Karl Hass, était-il un agent double à la solde des Soviétiques et des Américains ?

ÉPISODE 9 – AGENTS DOUBLES ET DOUBLES VIES

Un homme a recruté ces anciens nazis, il s’agit de Thomas Lucid, un Américain qui a participé à la création de la CIA. Or, au cours de son enquête, Philippe Sands va mettre au jour d’incroyables coïncidences concernant Karl Hass et Thomas Lucid…

ÉPISODE 10 – PLUS BLANC QUE BLANC

Tandis que Horst Wächter et sa mère Charlotte ont toujours été convaincus de la mort par empoisonnement d’Otto, Philippe Sands va chercher à étayer cette thèse en interrogeant une anthropologue biologique spécialisée dans les empoisonnements...

La Filière, une enquête de Philippe Sands

Écrite et racontée par Philippe Sands

Réalisation : Sophie-Aude Picon

Adaptation : India Bouquerel et Florence Martin-Kessler

Traduction de l’anglais : Nathalie Renaudin

Conseillère littéraire : Céline Geoffroy

Documentation et archives : James Everest et Lea Main-Klingst pour la BBC

Avec :

Irène Jacob pour la voix de Charlotte Wächter

Lambert Wilson pour la voix d’Otto Wächter

Une production France Culture, en collaboration avec Live Magazine et en partenariat avec La Croix. Disponible dès aujourd’hui sur franceculture.fr et l’application Radio France

