Le plaisir, une quête préhistorique

Le renouvellement de notre sexualité semble plus que jamais d’actualité alors que les confinements successifs impactent directement la vie des couples comme des célibataires. Pour preuve : la popularité des jouets sexuels a bondi dès le premier confinement en France.

Mais ce n'est pas un phénomène nouveau, cela fait des dizaines de milliers d'années qu’homo sapiens est à la recherche d'un plaisir pas forcément associé à la reproduction.

Sur ces dessins vieux de 14 000 ans on devine des jeux érotiques, la pratique du sexe oral indique même une intention : celle de donner du plaisir à un partenaire.

Ce que nous savons c’est que l’évolution humaine nous a dotés, d’un point de vue naturel, d’un corps pour profiter d’une sexualité reproductive et non reproductive. Marcos Garcia Diez, archéologue

Au paléolithique, cela fait déjà des millions d’années que les signes extérieurs de l’ovulation ont disparu avec pour conséquence un acte sexuel qui n’est plus lié aux périodes de rut comme chez d’autres primates.

La sexualité n’a donc pas forcément la reproduction comme finalité, ce qui conduit à une transformation profonde des rapports sexuels et laisse place au désir, à l’érotisme ou à la recherche du plaisir.

Ce n’est pas seulement possible, nous savons que c’est sûr. C’est sûr parce qu’il existe quelques figures dans les grottes, les ossements, les pierres, qui évoquent ce monde non reproductif. Par exemple, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien nous avons des gens qui se masturbent. Marcos Garcia Diez, archéologue

Ces représentations de la masturbation masculine sont rares, on distingue explicitement les signes de la jouissance.

Autres preuves archéologiques : différentes positions sexuelles gravées dans la pierre. Contrairement aux animaux qui reproduisent la même posture, l’homme de Cro-Magnon avait plusieurs pratiques sexuelles.

La diversité de ces postures, il y en a cinq ou six pas beaucoup plus, la recherche de diversité dans la pratique sexuelle c’est une recherche du plaisir et cela implique aussi différentes façons de nouer des relations avec l’autre.

Marcos Garcia Diez, archéologue