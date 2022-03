"Le plus difficile n'était pas la guerre mais la colonisation", Bachir, ancien soldat indépendantiste algérien

Le 18 mars 1962, après deux années d’âpres négociations et onze jours de pourparlers, les accords d’Évian sont signés entre le gouvernement français et le Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA), représentant alors le Front de libération nationale (FLN).

Et ce samedi, les 60 ans de cet événement qui marque la fin de la guerre d'indépendance algérienne seront officiellement commémorés.

"J'avais 18 ans, C'est très dur. Il faut avoir le courage de prononcer les mots, ce n'est pas simple"

Bachir Hadjadj a combattu pendant cette guerre. D'abord par obligation comme appelé pendant son service militaire du côté français, ensuite, par choix, parmi les indépendantistes algériens. Cette guerre, il n'a pas pu en parler à ses enfants, incapable de dire ce qu'il avait vécu. Jusqu'à aujourd'hui, il évoque avec difficulté cette période. Des souvenirs pourtant vieux de 60 ans dont un l'a particulièrement marqué :

"C'était tout au tout début de la guerre. Il y avait un jeune rebelle qui avait été abattu par les forces de l'ordre. Le capitaine n'avait pas trouvé mieux que de mettre son cadavre sur un âne. Il l'a fait circuler à travers tout le petit village. Il a obligé les villageois à venir voir le sort réservé à ceux qui se dressaient contre la France. J'avais 18 ans, C'est très dur. Il faut avoir le courage de prononcer les mots, ce n'est pas simple."

"Ce qui me faisait mal, ce n'est pas tant la guerre, c'est la colonisation, ajoute-t-il. C'est cette infériorité permanente. Cette infériorité, je l'ai vécue en Algérie et je l'ai portée comme une veste. Il y a eu des massacres en Algérie, il y a eu des tortures pendant la guerre d'Algérie et ces tortures sont des mécanismes. On a torturé des gens qu'on considéré comme des sous-hommes. S'ils avaient été considérés comme des hommes, on ne les aurait pas torturés. En filigrane, c'est ça, c'est l'infériorisation. On a torturé, on a tué. Vous connaissez des "crevettes Bigeard". Ce sont des gens qui étaient des patriotes algériens que l'on a interrogés et amochés. Et ensuite, on ne pouvait pas les restituer, les rendre à la vie civile. On les mettait dans un hélicoptère, on mettait les pieds dans un bidon avec du ciment à prise rapide et on les jetés. Ils allaient tous au fond de l'eau et le lendemain, la mer les rejetait. Ils appelaient ça les crevettes Bigeard. Marcel Bigeard, c'était un général qui dirigeait les parachutistes pendant la guerre d' Algérie."

Une collecte mémorielle pour répondre aux silences et aux secrets

Chez les plus jeunes, la question de la transmission mémorielle de ce conflit se pose aussi, notamment au sein des familles algériennes qui vivent en France. Farah, étudiante en droit de 24 ans, a lancé il y a deux ans un projet de collecte de cette mémoire. "Récits d'Algérie" est un collectif qui permet aux parents et aux grands-parents de transmettre leurs souvenirs et leur histoire liés à ce conflit aux jeunes générations. La jeune femme explique pourquoi ce travail lui semblait nécessaire.

Farah a découvert récemment l'existence d'un membre de sa famille lors d'une conversation avec sa mère algérienne. Cette dernière parle d'un oncle disparu il y a 60 ans pendant la guerre, vraisemblablement exécuté par l'armée française. Avant cela, alors que la jeune femme passe tous ses étés dans le pays de sa mère, on ne lui a jamais parlé de la guerre au sein de sa famille, ni ici, ni là-bas. C'est de là qu'est née l'idée de collecte mémorielle pour répondre aux silences et aux secrets :

"C'est comme si ce qui s'était passé pendant la guerre était un non-sujet ou quelque chose dont on ne parle pas pour préserver les jeunes générations. Il faut connaître cette histoire là pour comprendre les maux de la société française. Et c'est en ça, que je pense que c'est une erreur de ne pas en parler."

Un récit pour comprendre qui ils sont et qui sont leurs parents. Et découvrir parfois des épisodes inavouables de ce conflit que de rares femmes ont accepté d'évoquer auprès du collectif : "Elles m'ont décrit simplement comment les soldats de l'armée française désignaient telle femme pour être violée par tel soldat. Le viol était une véritable arme de guerre."

Une récit douloureux et nécessaire

Des récits encore nécessaires pour ces enfants français nés de parents algériens mais pas forcement pour ceux nés de l'autre côté de la Méditerranée, estime Farah :

"Là-bas, la guerre d'Algérie, c'est quelque chose dont on parle. C'est quelque chose qui est dans le passé, dans la mémoire collective. Il y a même un trop plein mémoriel en Algérie. Alors que notre projet "Récits d’Algérie", c'est un projet pour les Franco-algériens."

Ces enfants français ont encore besoin qu'on leur raconte cette histoire commune entre la France et l'Algérie, aussi douloureuse soit elle.

Bibliographie : "Les voleurs de rêves" de Bachir Hadjadj : cent cinquante ans d'histoire d'une famille algérienne chez Albin Michel.