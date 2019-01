Le résistant Georges Loinger, "héros conscient qui regardait le passé, mais pas son passé"

Cet homme au sourire si doux a traversé la vie avec une intégrité sans faille. Georges Loinger, juif orthodoxe, né en 1910 à Strasbourg, est mort à Paris, il y a deux semaines, le même jour que l'immense écrivain israélien Amos Oz. Juste parmi les justes, celui qui prit part à l'aventure de l'Exodus en 1947 avait raconté son histoire dans L'Odyssée d'un résistant.

Cet homme, pratiquant le sport pendant toute sa vie et racontant sans relâche son histoire pour perpétuer la mémoire, fut aussi en partie élevé par la mère du mime Marceau.

Écouter Écouter Retour sur la vie de Georges Loinger. Par Elodie Rabelle Retour sur la vie de Georges Loinger. Par Elodie Rabelle

Daniel Loinger est le dernier fils vivant de Georges Loinger. Il est né à Paris le 28 mai 1937. Sophie Delpont l'a rencontré au cimetière du Montparnasse, à Paris, après l'enterrement de son père. Une centaine de personnes était venue rendre un dernier hommage au médaillé de la légion d'honneur mais aussi officier dans l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne.

Écouter Écouter "C'était un homme qui, jusqu'au bout, a été maître de lui-même et de l'univers." Daniel Loinger au sujet de son père "C'était un homme qui, jusqu'au bout, a été maître de lui-même et de l'univers." Daniel Loinger au sujet de son père

Racontait-il le sauvetage de ces enfants pendant la guerre ?

Je peux vous en parler parce que je suis l'un de ces enfants sauvés, figurez-vous ! Le seul problème est que ce fut le seul passage qu'il a loupé. Il avait déjà fait passé des centaines d'enfants en Suisse. Il les amenait tout près de la frontière et le dernier passage était réalisé par des passeurs rétribués, des braconniers pas fiables en fait. Mais les Italiens ont décidé de se retirer de l'alliance de l'Axe et sept départements autour de la Savoie sont devenus allemands. Lorsque nous sommes passés avec ma mère et mon frère, en 1942, il y avait donc déjà des Allemands. Nous avons tenté de traverser et nous avons été arrêtés par une patrouille allemande avec des chiens. Mais le chien qui nous gardait a suivi son maître et nous avons pu nous échapper. J'avais six ans.

Il avait conscience de l'ampleur de ce qu'il avait fait ?

Tout à fait. Il était très conscient d'être un héros mais c'était un homme qui regardait le passé, mais pas son passé. Il regardait le passé de l'Histoire avec une espèce d'admiration et d'effroyable haine à l'encontre de Hitler.

Il trouvait aussi très important de témoigner : il a écrit quatre livres avec des amis et il a fait beaucoup de conférences dans les écoles. Il adorait être interviewé par des étudiants.

Avait-il peur de la montée de l'extrême droite en France ?

Je ne crois pas. Pas du tout.

Quel homme était-il ?

C'était un homme toujours très discret, toujours très élégant, et en même temps un homme public toujours habitué à être le pilote à bord. Il avait une très forte personnalité et n'acceptait absolument pas de conseils ou de directives. Il était un patron, incroyablement courageux.

Il avait deux faces qui s'opposaient constamment : l'homme public fort et l'homme privé discret. Avec le but très profond de protéger et de défendre la culture juive, sans être religieux et en lisant énormément. Tous nos murs sont couverts de livres sur le judaïsme, les Juifs, le peuple juif. Et depuis trois ans son unique préoccupation était la survie d'Israël.

• Crédits : Sophie Delpont - Radio France

Un homme de coeur ?

Il était plus que ça : un homme qui avait le don de voir ce qui était important. Autrement dit, il n'avait aucune sensiblerie. Il était un homme très fort que rien ne pouvait atteindre vraiment. Sauf à être malveillant ou injuste. Il n'admettait pas non plus la faiblesse et la lâcheté.

Avec des mots particuliers sur la vie ?

Non. Il ne rabâchait pas les choses, il les faisait. Il n'avait pas de doctrine. Jusqu'au bout, il a été maître de lui-même et de l'univers, comme disait Corneille.

Et il était un grand sportif, très souriant d'après nombre de témoignages ?

Oui, il était toujours souriant. C'était vraiment un homme de la joie de vivre. Toutes ses photos ne sont que de grands sourires. Il n'y en a qu'une prise pendant la guerre où l'on sent que le danger est à côté. La seule image que j'ai de lui sombre.

Et ce n'était pas seulement un prof de gym mais aussi un homme qui nageait fabuleusement bien, un coureur de demi fond avec un corps très souple et très mince. Cela explique sa longévité. Il était extrêmement sobre et ne faisait absolument aucun excès, avec la cuisine méditerranéenne. On se levait tous les matins à 7h et nous faisions notre gym. Il a inventé d'ailleurs une nouvelle méthode de gymnastique pour les personnes âgées, qu'il n'a pas fini de publier.