Le sommeil d'antan, c’était vraiment mieux avant ?

Les Français dorment de moins en moins, et désormais moins que les sept heures recommandées pour une bonne récupération. En ce vendredi qui marque la journée mondiale du sommeil, retour sur les nuits de nos ancêtres. Leur sommeil était-il réellement plus réparateur ?

C’est aujourd’hui la journée mondiale du sommeil. Les troubles qui lui sont liés sont un "fléau des sociétés modernes" estime l’Inserm. Toutes les études le disent : un bon sommeil est primordial pour une bonne santé. Pourtant, une personne sur trois est concernée par un trouble du sommeil et nous dormons en moyenne 1h30 de moins qu’il y a cinquante ans. Ecrans, bruit dans les villes, surcroît de travail ou stress étant parmi les principaux accusés. Selon une étude de Santé publique France publiée il y a un an, les Français dorment en moyenne 6 heures et 42 minutes chaque nuit. Quand les dernières études montrent qu’un manque de sommeil chronique, c’est-à-dire moins de 6 heures de sommeil, peut avoir des conséquences à terme : des troubles cardio-vasculaires, des problèmes de cancer à long terme, de la prostate pour les hommes, du sein chez la femme, ou des problèmes métaboliques, comme le diabète de type 2.

Sans pouvoir remonter à la nuit des temps, notre sommeil était-il meilleur avant, comme certains l'affirment ?

Longtemps un sommeil en deux temps

Une surprise d'abord : les historiens du sommeil et les études et publications afférentes restent rares. Dans ce contexte, le travail de Roger Ekirch, enseignant distingué à l'Université de Virginia Tech, en Virginie, est souvent mis en avant. Dans un article du Huffington Post américain (traduit ici en français), l’auteur de l’ouvrage At Day’s Close : Night in Times Past, explique qu’avant la révolution industrielle la nuit de sommeil était en réalité coupée en deux parties, avec une période de veille entre les deux. Il raconte avoir été "frappé par la banalité avec laquelle les références [au sommeil fractionné ou biphasé] revenaient" dans les documents qu’il a consultés pour ses recherches (des dossiers médicaux, archives judiciaires et journaux intimes). D'après le chercheur, à l’époque pré-industrielle, il était courant de se coucher peu de temps après la tombée de la nuit, puis de se réveiller aux environs de minuit pour une heure environ. Un temps occupé en "méditation, introspection, rapports sexuels, prières. (…) Un moment très important, voire sacré, pendant lequel ils réfléchissaient aux événements de la journée, méditaient et priaient" ajoute Roger Ekirch.

Ce sommeil biphasique remonte au Moyen-Âge et même à l’Antiquité et à Homère, précise l'ancien pharmacien biologiste aux Hospices civils de Lyon et chronobiologiste Bruno Claustrat. "On respectait la physiologie en quelque sorte" selon lui.

Cette période d’éveil nocturne “faisait partie des rythmes de l’existence”, racontait l'historien Roger Ekirch en 2001, dans un article qui s’appuyait sur seize ans de travaux, précise le Huffington Post.

Auteur de la thèse et du livre L’oubli des peines. Une histoire du sommeil (1700-1850), Guillaume Garnier confirme grâce à son analyse d'archives judiciaires de Poitiers, en l'absence de journaux intimes des paysans ou des artisans, cette sorte de "réflexe préhistorique" de se réveiller en pleine nuit pour vérifier que tout va bien :

Ce qui m'a le plus étonné, c'est de retrouver des gens qui n'étaient pas considérés comme des noctambules, des gens des classes populaires qui se réveillaient en plein milieu de la nuit, vers une heure ou deux heures, pour des actes classiques. Vider des pots de nuit par la fenêtre, par exemple, en milieu urbain. Visiter des bêtes quand on est en milieu rural, pour être sûr que tout se passe bien, éviter des vols. Cela pouvait être aussi des rapports sexuels. (On disait que les enfants conçus dans la nuit étaient en meilleure santé que les autres)

Mais Guillaume Garnier nuance à propos de cette "culture d'Ancien régime du sommeil" avant tout dans les classes populaires : "Je ne l'ai pas rencontrée systématiquement". Le sommeil assis, après le Moyen-Age n'était non plus répandu. Et de préciser que cette pratique en deux temps commence à disparaître au XVIIIe siècle en raison de l'apparition de la lumière artificielle.

Les effets de la lumière artificielle et de la révolution industrielle

La possibilité de bénéficier d'une lumière artificielle va bouleverser la donne. En raison notamment de l'éclairage qui se généralise dans les rues, les habitants vont se mettre à dormir d'une traite. Une certaine sécurité est née dans la nuit, chez les Européens. "Il ne faut quand même pas oublier que la nuit est aussi un temps avec un certain nombre de dangers, de fantasmes. Certains réalistes, d'autres non. Et donc il ne faut pas négliger le côté psychologique de ceux qui vont se coucher. Se coucher, c'est affronter quand même un monde qui est un monde de l'obscurité. Un monde associé à Satan dans les populations très chrétiennes." explique Guillaume Garnier. Et de souligner la valeur culturelle très importante du sommeil, au-delà de la biologie.

Avec la lumière artificielle et la révolution industrielle, le travail de nuit se développe aussi. Et au moment où les machines tournent à plein régime 24h sur 24h, l'idée que l'on n'est plus obligé de dormir la nuit se généralise.

Mais nous sommes passés en dette de sommeil à cause de cette lumière artificielle devenue "intrusive par tous les écrans que l'on peut imaginer", se désole Bruno Claustrat. Après des progrès nés avec les acquis sociaux pour pouvoir dormir le samedi et le dimanche, au moment où désormais nous tentons de récupérer notre perte de la semaine...