Le supporteur : du Cirque de Rome à la Coupe du monde

Audiences records pour les matchs de la Coupe du monde de football féminine ! Les supporteurs sont incontestablement derrière leurs équipes et leurs joueuses. Mais saviez-vous que ce phénomène d'adhésion fiévreuse remonte aux courses de chars et aux combats de gladiateurs de l'Antiquité ?

L'hymne national qui résonne, des encouragements scandés ("Allez les Bleus !"), des drapeaux agités, des visages maquillés aux couleurs des nations, des sifflets qui viennent marquer le mécontentement, des battements de main synchronisés venant faire vibrer tout le stade… Les joueuses de l'équipe de France de la Coupe du monde de football féminine, dont la Finale aura lieu le 7 juillet, peuvent compter sur le soutien sans faille de leurs supportrices et supporteurs, tout comme sur de très belles audiences télévisuelles.

Vingt-deux siècles plus tôt, l'ambiance surchauffée était singulièrement la même dans les gradins du Cirque de Rome, lors des Jeux (Ludi) qui rythmaient le calendrier romain. Initiés pour des raisons religieuses, ces évènements sportifs, comme les courses de chars, sont vite devenus l'occasion de cultes plus terrestres : ceux des cochers et des jockeys vedettes.

Avec l'historien de l'antiquité Jean-Paul Thuillier, remontons le temps, à la rencontre des premiers supporteurs. Ceux que nous faisait aussi découvrir le film Ben-Hur de William Wyler, en 1959, dans cette fantastique course de chars :

Pourquoi, plus qu'aucun sport, les courses de chars suscitaient un tel engouement dans la Rome antique ? Et peut-on dire qu'elles ont inventé le supporteur ?

Oui, ce phénomène s'est particulièrement développé avec les courses de chars romains, c’est incontestable. C’était le sport par excellence pour les Romains, celui qui avait le plus de succès, de popularité. Il faut dire que dans ces civilisations de la Méditerranée, les chevaux et les chars jouaient un rôle important, pour la guerre notamment. Et puis, si les Romains et les Grecs jouaient au ballon à titre individuel, ils ne connaissaient pas vraiment les sports d’équipe. Donc la comparaison des courses de chars avec le football ou le basket est pertinente, non pas sur le plan technique et proprement sportif bien sûr, mais sur le plan sociologique. Il faut rappeler en amont que ces courses se déroulaient avec un système qui comprenait quatre grandes équipes distinguées par leur couleur : les Blancs, les Rouges, les Bleus et les Verts. Dans l’Antiquité on appelait ça "des factions", mais c’était vraiment l’équivalent de nos clubs de football ou de basket actuels. Chacune d’entre elles avait son groupe de supporteurs à côté, qui accompagnaient les vedettes du club en question.

• Crédits : Metro-Goldwyn-Mayer

Chaque club avait donc plusieurs vedettes qui portaient ses couleurs ?

Oui, ces factions avaient un personnel considérable. Il y avait bien sûr les grandes vedettes qui conduisaient les quadriges, des chars à quatre chevaux - c’était un peu l’équivalent de la Formule 1 pour nous aujourd’hui. Mais à côté de ça, il y avait aussi des cochers ou des jockeys qui étaient moins connus, et puis tout un personnel, des médecins, des vétérinaires, des employés divers, des intendants… toute une bureaucratie, toute une administration. C’était des centaines de personnes qui étaient envoyées dans ces clubs et qui, par ailleurs, maniaient des sommes d’argent tout à fait fantastiques. Raison pour laquelle je n’hésite pas à parler non seulement de sport-spectacle, mais aussi de sport-business : on se rapproche de très près de ce qu’on peut connaître aujourd’hui.

Vous avez évoqué la constitution des clubs… Comment se manifestait ce "supportérisme" ?

D’abord dans les gradins ! Quand il y avait des courses, les supporteurs étaient présents, de la même manière que ceux d’aujourd’hui. Les clubs avaient des locaux, qui pouvaient d’ailleurs être assez luxueux, autour des écuries et des chevaux, avec des bâtiments pour les cochers, et tous ces personnels dont je parlais.

Notons que parmi ces supporteurs, il y avait aussi des empereurs romains qui étaient partisans soit des Bleus, soit des Verts, etc. Et ils venaient dans les locaux, pour discuter ou dîner avec les grandes vedettes de ces clubs.

• Crédits : Alexander von Wagner

Les supporteurs manifestaient-ils aussi leur soutien par des chants, des gestes de ralliement, des battements de mains ?

Bien sûr, on applaudissait, mais on pouvait aussi siffler l’adversaire, ou l’empereur s’il était partisan du club d’une autre couleur. Dans des sociétés comme l’empire romain, où il n’y avait pas une liberté politique totale, c’était une façon d’exprimer ses opinions, et c’était souvent dans les grands édifices de spectacle que les manifestations politiques se faisaient, même si elles étaient bien contrôlées par ailleurs.

Quant aux chants, il y en avait certainement, même si c'est moins connu. En tout cas, des cris, assurément, puisque les noms des chevaux et des cochers vedettes étaient très connus, on les retrouve même dans des poèmes latins de la fin du Ier siècle de notre ère. Martial, ou Juvénal ont souvent cité des noms de cochers, de jockeys ou de chevaux. Certes, leurs poèmes étaient souvent satiriques, mais ça montre bien la popularité de ces gens-là.

Y avait-il des produits dérivés qui portaient la mention ou l'effigie de ces vedettes ?

Absolument, c’est l’un des éléments les plus caractéristiques. On vendait des dizaines d’objets qui étaient liés aux courses de chars, et en particulier aux noms des vedettes, des cochers et des chevaux. On a retrouvé des médaillons de lampes à huile, des petits canifs pliants en os ou en ivoire, gravés avec les images et les noms des chevaux et des cochers ; et puis ça allait jusqu’aux grandes mosaïques, les pavements, les tapis des grandes maisons ou des palais, où les représentations de courses apparaissaient très souvent avec, là encore, le nom des vedettes.

Les cochers étaient des super stars à part entière. Il existe des inscriptions très longues qui détaillent leurs carrières par exemple… mais d’une façon sidérante, tel qu’on imagine par exemple un page entière d’un journal sportif, comme L’Equipe ! Celle du cocher Dioclès par exemple, originaire de Lusitanie, c’est à dire du Portugal, qui a fait carrière dans le grand cirque de Rome ensuite : on cite le nombre de ses victoires, on explique comment il les a remportées - c’est à dire, en menant de bout en bout, ou en gagnant au sprint… - on mentionne l’argent qu’il a remporté, avec quels types de chevaux il a couru, combien de fois avec tel cheval… il y a un luxe de détails sidérants !

Les chevaux aussi étaient considérés comme des stars au même titre que les cochers ?

Bien sûr, on connaît beaucoup de noms de chevaux. Rien qu’à titre de symbole, il y a l’histoire de l’empereur Caligula, qui était un peu fou : il passait son temps dans le club de sa faction, et était tellement attaché à l'un de ses chevaux, qui s’appelait Incitatus, qu’on disait qu’il avait voulu le faire nommer consul. Le palais des empereurs était sur le Palatin, alors que le Grand Cirque était situé au pied du mont, et les Romains faisaient la queue en pleine nuit dans l'espoir d'occuper quelques places gratuites dans les gradins. Ils faisaient énormément de bruit, ce qui rendait l’empereur furieux, mais davantage pour son cheval que pour lui, car il pensait que ça le dérangeait. Un jour, il a fait venir les CRS de l’époque, et ça a engendré des dizaines de morts, dont des Romains de premier plan, comme des sénateurs…

• Crédits : BNF/Gallica

Aux côtés de ces férus de sport qui tentaient d'entrer dans le Cirque la nuit, y avait il déjà des ultras ? L’équivalent de nos hooligans ?

Difficile de répondre à cette question… les sources dont on dispose à ce sujet ne sont pas suffisamment détaillées. Ce qui est sûr, c’est qu’il devait y avoir des bagarres entre les clubs de supporteurs, et en particulier après Rome, dans la civilisation byzantine à Constantinople, qui connaît des rixes se terminant par plusieurs centaines de morts.

A ECOUTER. Mickael Correia, journaliste indépendant, évoque la culture ultra du sport dans l'émission "LSD, La Série documentaire" : "La culture ultra est née dans les années 1970 en Italie, qui est issue du bouillonnement social des années de plomb. Ce sont des militants qui vont importer des pratiques propres aux cortèges politiques dans les stades."

Quid des gladiateurs ? Dans une interview que vous avez accordée au journal du CNRS, vous rappelez qu’il n’y avait pas de combats de gladiateurs dans le cadre des Jeux…

C’est une question de vocabulaire. En France, la plupart des gens pensent que les Jeux du Cirque, c’est les combats de gladiateurs ! Mais cela n’a jamais été. Ce sont des jeux qui se déroulent dans un édifice appelé Le Cirque, précisément, destiné à accueillir des spectacles sportifs, comme les courses de char, ou éventuellement des compétitions athlétiques. Mais les combats de gladiateurs ne se sont jamais déroulés dans le Cirque de Rome. Même le vocabulaire était différent. En latin, le combat de gladiateurs était appelé le "munus" au singulier, ou "munera" au pluriel, et il se déroulait dans un amphithéâtre voire, au départ, sur les places publiques, comme le forum. Par ailleurs, je ne pense pas qu'il faille considérer la gladiature comme un sport, puisqu'il y avait toujours la question de la mort derrière - même si tous les gladiateurs ne mouraient pas, loin de là.

Comme les cochers, les gladiateurs avaient-ils quand même leurs supporteurs ?

Tout à fait de ce point de vue, même s'il n’y a pas, pour la gladiature, ce phénomène de clubs dont je parlais, qui rapproche beaucoup les courses de char du football aujourd’hui. En revanche, certains gladiateurs étaient aussi des vedettes admirées par le peuple. Ils appartenaient soit à un propriétaire privé, soit - plus tard c’est souvent le cas - à l’empereur lui même, mais ils n’étaient pas dans un club.

Les autres Jeux, comme l’athlétisme, ne suscitaient pas la même adhésion ?

Ce n’est pas du tout sur le même plan du point de vue de la popularité. Mais dans les diverses compétitions athlétiques, il y en a une qui a eu beaucoup de succès dans le monde romain, et avant dans le monde étrusque : c’est la boxe. Les pugilistes étaient presque aussi populaires que les gladiateurs. On le sait parce que des auteurs dramatiques, comme Terence, se plaignaient de ce que le public qui assistait à une pièce de théâtre, parte subitement, après avoir appris qu’il y avait un combat de boxe, ou de gladiateurs dans l’édifice à côté !

Vous parliez de sport-business… Y avait il des transferts de vedettes, d’un club à l’autre ?

Oui. Je parlais de Dioclès tout à l’heure, sans doute le cocher le plus célèbre de toute l’Antiquité, qui appartenait à la fin à la faction rouge [après avoir débuté chez les Blancs, et être passé chez les Verts, NDR]. Certains cochers sont passés par les quatre clubs, les quatre couleurs, on les achetait d’un club à l’autre. C’est quand même intéressant comme comparaison entre le monde antique et le monde contemporain.

Pareil pour les gladiateurs… Certains noms sont restés, comme un certain Petraites par exemple, dont le nom figurait sur beaucoup d’objets, cité dans des textes, comme Le Satyricon de Pétrone. Les auteurs anciens parlent beaucoup de ces spectacles, et certains se plaignaient des sommes remportés par ces sportifs, tandis qu'eux gagnaient peu d'argent !

Qui étaient ces sportifs ?

D'après les inscriptions qui relatent la carrière de ces personnages, on constate qu'ils étaient généralement de condition très très humble au départ, et même souvent esclaves, pour les cochers et les gladiateurs. Après être devenus connus, ils ont parfois obtenu la citoyenneté romaine, mais tardivement. Pour les gladiateurs, qui n’ont jamais été regardés d’un très bon oeil dans la société, c’est moins le cas. Il y a un peu le même phénomène que celui que l’on constate aujourd’hui : les joueurs ou boxeurs peuvent aujourd’hui gagner des sommes considérables, être célèbres, admirés… et en même temps, dans une certaine société, ils ne sont jamais vraiment acceptés. Il y a un double mouvement, entre de l'admiration, et un peu de condescendance.

Y avait-il des femmes sur les gradins ? Et parmi les athlètes et les cochers ?

Effectivement pour les courses de char, les femmes étaient présentes au même titre et au même rang que les hommes, même à des époques où le pouvoir avait tenté de les déplacer sur des gradins moins prestigieux. Il n’y avait en revanche pas de femmes sur les bancs des notables, puisque les sénateurs étaient des hommes.

Sinon, la mixité était totale, sans toute grâce à l’influence étrusque, car en Etrurie, les femmes étaient indépendantes et avaient un rôle important, contrairement au monde grec. D'ailleurs, dans ses poèmes, Ovide parle même du Grand Cirque comme étant l’endroit rêvé pour les tentatives de séductions, puisque les hommes et les femmes y étaient serrés sur les mêmes gradins !

Du côté des sportifs, il n’y avait pas de femmes auriges, dirigeant des chars en compétition en tout cas, hors compétition, je ne sais pas… Alors qu’on connaît quelques exemples de femmes gladiatrices, dont il nous reste quelques images. Enfin, pour les athlètes : les femmes faisaient beaucoup de sport, mais ne participaient pas aux compétition, tout comme les hommes de milieux élevés d’ailleurs. Dans ses poèmes satiriques toujours, Juvénal tourne en ridicule la passion de certaines femmes pour la gymnastique, laissant entendre qu’elles pratiquaient le sport pour côtoyer leurs jeunes et séduisants "coachs".

Aujourd’hui, les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la consécration par le public d’une vedette du sport. De quelle manière celle ci se mettait en place à l’époque ?

Très souvent, en Grèce, quand une vedette remportait une victoire à Olympie, il était célébré par des poètes, qu’ils payaient d’ailleurs plus ou moins. Ces grands poèmes étaient répandus un peu partout dans le monde grec, et c’était une façon de se faire connaître et d’amplifier la réputation de l'athlète.

Quant à l’époque romaine, en dehors des produits dérivés, il y avait aussi l’équivalent de journaux, les "acta", qui rappelaient quels étaient les vainqueurs dans telle ou telle compétition.

Comment expliquer cette atemporalité du supporteur ?

Dans le grand Cirque de Rome, il pouvait y avoir 150 000 spectateurs : pratiquement toute la ville était présente sur les gradins ! A partir du moment où il y a un sport spectacle de cette dimension, il ne peut pas ne pas y avoir de phénomènes de cette dimension. De même, il y avait des paris. Ce sont des réactions qui sont spontanées. Forcément, on veut savoir qui va gagner, on se prend de passion pour un cocher qui remporte des victoires de façon merveilleuse… c’est pareil aujourd’hui avec Lionel Messi, Neymar, ou des joueurs qui séduisent par leur façon de jouer.

Ou des joueuses en ce moment ! Je ne sais pas si vous regardez la Coupe du monde de football féminin… ?

Mais bien sûr ! Je regarde un certain nombre de matchs. Je trouve que les Françaises n’ont pas fait de match extraordinaire jusqu’à présent, mais ça va changer, naturellement. En tout cas, je trouve ça très très bien, même si j’ai peur que les dérives arrivent rapidement, car les questions d’argent vont arriver très vite, et c’est normal.

Vous savez, moi je suis Lyonnais, et l’Olympique lyonnais féminin, c’est la meilleure équipe qu’on ait à Lyon, alors vous pensez bien… (rires)