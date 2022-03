Le wampum, une perle très politique

Outil de diplomatie coloniale, cette perle de coquillage méconnue fut à l’origine du premier krach économique d’Amérique du Nord. Quatre siècles plus tard, elle fait toujours partie de l’identité des Premières Nations nord-américaines.

1622, dans la colonie hollandaise de la Nouvelle-Amsterdam, l’actuelle île de Manhattan. Un négociant, Jacob Elekens, kidnappe un sachem, c’est-à-dire un vieux chef, de la communauté des Pequots à laquelle il réclame une rançon. Quand une grande quantité de perles tressées sous forme de larges colliers, des wampums, lui est remise en échange de son prisonnier, Elekens croit alors à l’équivalent d’un paiement monétaire. Or, les wampums donnés correspondent à la valeur accordée au rang social du vieillard.

De ce malentendu naîtra une relation ambivalente dans les échanges entre colons et autochtones.

Si elles seront utilisées comme monnaie par les empires coloniaux, ces perles blanches et violettes sont d’abord un signe de prestige social, dotées d’une valeur juridique. Elles sont façonnées à partir de coquillages ressemblant à des palourdes et des escargots de mer. Les arborer permet de montrer son rang dans une nation autochtone et les échanger sert à officialiser un échange ou une alliance diplomatique.

Les colons s’adaptent aux pratiques locales

“Tous les échanges et tous les engagements verbaux sont accompagnés du don de wampums, ça permet de matérialiser la parole donnée, explique la conservatrice en chef du patrimoine au musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paz Núñez-Regueiro. Quand les Européens vont arriver en Amérique du Nord pour coloniser ce territoire, ils vont être en minorité et ils vont être obligés de s’adapter à ces protocoles.”

Les autochtones leur accordaient aussi une valeur spirituelle : le blanc symbolise la pureté, la lumière, la naissance, et le violet renvoie à la guerre, au deuil. Ils ne sont donc pas un simple apparat mais un objet d’identité des Premières Nations. Les Hollandais vont pourtant les assimiler à une monnaie, déclarée devise officielle en 1637.

Le premier génocide d’Amérique sur fond de contrôle de la production

Quant aux Anglais, arrivés peu après, ils veulent contrôler leur confection et attaquent la Première Nation des Pequots, les leaders de la production, entamant selon des historiens le premier génocide sur le sol américain.

Les empires coloniaux tentent de produire des substituts à cette ressource rare et devenue indispensable. “On va essayer de produire des perles avec d’autres types de coquillages, notamment des coquillages qu’on fait venir des Antilles, poursuit la commissaire de l’exposition sur le sujet au quai Branly. On va également réaliser des perles d'imitation en terre cuite émaillée”, tandis que d’autres fabriques optent pour la porcelaine.

Inflation record

On en produit de plus en plus, y compris des imitations issues de porcelaine. L’avènement de la contrefaçon aggrave l’inflation. En 1628, une peau de castor s’échange contre 252 perles de wampums blanches. Huit ans après, elle en vaut environ 1440.

Les Anglais créent alors la première monnaie métallique d’Amérique et déversent le surplus de wampums dans l’économie hollandaise. Rapidement, le prix des biens hollandais augmente de 400 %, ruinant leur colonie au détriment des Anglais. Le mot “wampum”, dévoyé de son sens originel, deviendra en anglais un synonyme d'“argent” en argot, jusqu’au XXe siècle, de même que “clams” pour “palourde”.

Dévalué, le wampum perd sa valeur marchande mais garde sa fonction symbolique chez les autochtones. “Ils vont être conservés, et portés par les chefs, décrit Paz Núñez-Regueiro. Au fil du temps, les perles sont récupérées par des collectionneurs, puis disséminées dans des collections privées. D’autres sont envoyées officiellement en Europe comme cadeaux diplomatiques.

Aujourd’hui, avec les mouvements d’autodétermination autochtones, les wampums sont devenus des symboles identitaires, qui aident à comprendre le passé des Premières Nations. Certains ont même été rapatriés par des musées. “C’est un matériau qui évoque l’idée de paix, d’unité, de cohabitation, de souveraineté” résume Paz Núñez-Regueiro.