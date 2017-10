L'échec de la sortie du communisme

Cette semaine dans Superfail nous ne chercherons pas à savoir si le communisme fut un échec, nous serons plus ambitieux que cela, et nous nous demanderons pourquoi la sortie du communisme a-t-elle échoué... De la Pologne à la Russie, les tentations populistes s’épanouissent dans ce monde-là, le Kosovo n’est pas une réussite sur le plan économique et la Roumanie souffre d’une corruption endémique...

Le dernier discours de Nicolae Ceaușescu, le 21 décembre 1989 marque le début de la fin pour lui et pour un monde que connaît bien notre invité aujourd’hui : Bernard Guetta, journaliste français, spécialiste de géopolitique internationale, Prix Albert-Londres 1981 et auteur de Dans l'ivresse de l'Histoire aux éditions Flammarion.

Si la sortie du communisme avait été un succès, il n’y aurait pas une guerre depuis plusieurs années au coeur même du continent européen, en Ukraine ; il n’y aurait pas eu pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale une annexion territoriale sur le continent européen, la Crimée ; nous n’assisterions pas aujourd’hui, non pas à une résurgence de la guerre froide, mais un conflit ouvert de nouveau entre la Russie et ce qu’on appelait l’ouest du temps de la guerre froide ; l’ancienne ère soviétique, l’ensemble des républiques qui composaient l'Union soviétique ne serait pas à quelques exceptions près des pays très peu démocratiques, souvent pas du tout, comme la Russie, une démocrature : une dictature avec les habits de la démocratie... Bernard Guetta

