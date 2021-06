« Les Curieuses histoires du Muséum » Une co-production France Culture et Muséum national d’Histoire naturelle

France Culture et le Muséum national d’Histoire naturelle s’associent pour la première fois autour d’une collection de podcasts : « Les Curieuses histoires du Muséum ». Quarante spécimens de l’institution ont été sélectionnés par les scientifiques et chargés de collections. À travers leurs voix, les auditeurs découvrent quarante histoires fabuleuses et inédites sur une infime partie des 68 millions d’objets et spécimens qui compose la collection du Muséum, véritable bibliothèque du vivant.

C’est l’histoire d’une météorite de 4,5 milliards d’années, ou celle, terrifiante, d’une momie Chachapoya, celle, encore, de Sarcosuchus imperator, un impressionnant crocodile fossile, ou de la Vénus de Lespugue, émouvante sculpture préhistorique, l’une des plus célèbres représentations féminines sculptée il y a 23 000 ans. Tous ces récits, ponctués d’anecdotes uniques et originales transportent l’auditeur dans les différents sites du Muséum. Des Galeries du Jardin des Plantes (Grande Galerie de l’Évolution, Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée, Galerie de Minéralogie et de Géologie) aux zoos du Muséum (Ménagerie - le zoo du Jardin des Plantes, Parc zoologique de Paris, Réserve zoologique de la Haute-Touche) en passant par le Musée de l’Homme, la Station marine de Concarneau ou encore les jardins botaniques (Jardin des Plantes, Jardin botanique du Val Rahmeh-Menton, Arboretum de Chèvreloup), l’auditeur part dans un voyage sonore hors du commun. Il croise tantôt la route d’un tigre de Tasmanie, tantôt celle d’un mammouth vieux d’un million d’années. Il est aussi en admiration devant des cristaux géants ou face à un somptueux cyprès du Tassili. L’auditeur dérive ainsi, s’approche à chaque fois un peu plus de l’incroyable diversité du vivant.

Cette série de podcasts offre une nouvelle approche sensible des collections du Muséum qu’il peut écouter ET voir. En effet, lors de ses futures visites sur les différents lieux de l’institution, le public pourra découvrir les épisodes grâce à un QR Code installé « in situ » devant chacun des spécimens concernés. Pour parfaire l’expérience enfin, le beau livre « Muséum folie » , dédié aux collections, est une véritable encyclopédie de la nature admirablement illustrée et raconte la science en train de se faire à travers l’histoire de ses trésors de paléontologie, de minéralogie, de botanique, de zoologie, d’ethnologie, d’anthropologie et d’art !

Les Curieuses histoires du Muséum / Une co-production France Culture et Muséum national d'Histoire naturelle / Produit par Tao Favre et réalisé par Vincent Decque / 40 épisodes de 7 minutes

Des histoires racontées par : Ronan Allain, paléontologue ; Aude Bourgeois, vétérinaire ; Jacques Cuisin, délégué à la conservation ; André Delpuech, directeur du Musée de l’Homme ; François Farges, professeur et minéralogiste ; Éric Joly, ancien directeur du Jardin des Plantes à Paris.

Une collection disponible dès le 7 juin sur France Culture.fr et l’application Radio France Toutes les informations sur le Muséum, ses collections, ses sites sur mnhn.fr