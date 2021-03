Les films de casse, ou le plaisir de ne rien voir

Avec Lupin (2021) ou La Casa de Papel (2017), le genre du film de casse ("heist movie" en anglais) a encore prouvé sa popularité en s’invitant dans le box-office des séries ces dernières années. Sous-genre du film criminel ("crime film"), et à ce titre cousin du film de gangster, du film policier ou du film noir, le film de casse a pour particularité de mettre en scène un vol audacieux - une définition très large qui permet notamment d’inclure dans cette catégorie des films comme Mission : Impossible (1996 - 2021). La mécanique en est presque toujours la même, et elle est bien rodée : on y trouve dans l'ordre un objectif à dérober, une équipe de talents atypiques, des obstacles infranchissables ou presque, un plan minutieusement élaboré, une série de complications, un sentiment d’urgence, et une bonne dose de surprises.

Cet aspect répétitif interroge plus encore si vous aussi, en re-visionnant des films de vol ou de braquage dont vous connaissez déjà la fin, vous avez de nouveau été surpris par la tournure des événements. D’où vient donc l’intérêt du public pour ce thème, si tous les films du genre se ressemblent et si l’élément de suspense n’est pas central ? Serait-ce cette amnésie partielle qui retient notre attention et notre affection ? Pour le comprendre, il faut revenir plusieurs siècles en arrière, aux origines de la figure du "voleur légitime", mais aussi sur la notion même de genre cinématographique.

Construction d'un personnage populaire

Première source d’étonnement : la sympathie avec laquelle nous regardons les voleurs et leur projet. Le droit à la propriété est pourtant quasi-sacralisé depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, quand le vol fait l’objet d’une lourde interdiction morale depuis le XIXe siècle. Pourquoi alors cette complaisance ? Il se pourrait que, à mesure que les sociétés occidentales soient devenues de plus en plus sûres et les vols spectaculaires de moins en moins courants, cet imaginaire du casse se soit teinté de mythe et de panache. Arnaud Houte rappelle ainsi dans l’émission Le Cours de l’histoire que si le nombre de vol triple dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ceux-ci sont dans l’immense majorité de petits larcins sans grande importance.

Les brigands rejoignent alors le "bandit social" au rang des personnages de la littérature populaire, qui connaît au même moment une véritable explosion. Jean-Pierre Esquenazi, sociologue de la culture audiovisuelle et professeur émérite décrit ainsi cette émergence :

Dans les années 1835 - 1840, les journaux de l’époque tentent de toucher un public plus large et de vivre de la publicité : ils font appel pour cela à des romanciers et leur commandent des feuilletons qui paraîtront quotidiennement et leur assureront un lectorat régulier. Le succès est spectaculaire : des écrivains comme Balzac, Alexandre Dumas, ou Eugène Sue trouvent une source de revenus dans cet essor de la littérature populaire. Et c’est à cette époque que s’inventent progressivement les grands genres que nous connaissons encore aujourd’hui : le mélodrame, le récit d’aventures, le fantastique, le policier…

Parmi ces genres et ces figures en pleine élaboration, on trouve le cambrioleur, qui attire d'autant plus la sympathie qu'il est pauvre et animé de bonnes intentions. Son succès serait-il lié à une forme de fantasme de la revanche sociale, dans des sociétés inégalitaires où les riches sont de plus en plus considérés comme les vrais voleurs ? Le cas Arsène Lupin, qui va donner une ampleur considérable à la figure du "gentleman cambrioleur" à partir de 1905, ne permet pas de trancher. Écrit comme une version française et améliorée de Sherlock Holmes, à la fois figure nationaliste et "Nietzsche mal digéré" selon les mots de Umberto Eco, il signe néanmoins la transposition de ce thème de la littérature au cinéma. À sa suite, les films de casse vont se multiplier - et avec eux, note Jean-Pierre Esquenazi, l’appréciation de la performance, du morceau de bravoure qu’est le braquage, va peu à peu l’emporter sur toute idée morale.

Tout voir, et ne rien voir

Mais ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que la structure du film de casse se stabilise et se pérennise, pour le constituer en véritable genre cinématographique, à travers des films comme Quand la ville dort (1950) de John Huston ou Du Rififi chez les hommes (1955) de Jules Dassin. Si on perçoit les raisons économiques qui président à cette récurrence, en privilégiant un risque minimal, la répétition et le stéréotype ne devraient-ils pas, au contraire, rebuter les spectateurs ? Pour Jean-Pierre Esquenazi, tout le plaisir à regarder un film de "genre" se trouve justement dans la tension entre la routine et la surprise. "C’est tout l’art de l’agencement du récit, et il se vérifie déjà chez les enfants qui demandent toujours les mêmes histoires ! On est porté par l’envie de voir des choses que l’on connaît autant que par l’envie de voir des choses nouvelles, des variations".

Certes, le film de casse obéit à des lois générales du récit de fiction. Mais ce succès tient aussi à son habileté à porter certaines règles élémentaires à leur point de tension maximale. Si Hitchcock insistait dans ses entretiens avec François Truffaut sur la nécessité de distinguer le savoir du spectateur et le savoir du personnage, on tient ici une règle d’or du film de casse, insiste Jean-Pierre Esquenazi : "Lorsque le film repose sur la complicité avec des personnages, avec leur entreprise, l’illusion s’installe chez le spectateur qu’il participe à chaque étape du plan. Ce n’est bien sûr jamais le cas : le spectateur, s’il est invité à croire qu'il fait partie de l’équipe, n’a accès qu’à une partie de ce projet, un peu comme le chauffeur qui regarde les événements par la fenêtre de la voiture. Il est dupé par l’œuvre cinématographique - pour son plus grand plaisir". Ces parties manquantes du récit expliquent aussi la possibilité de revoir sans cesse ces films qui nous sont chers, puisque l’on a beau y regarder de près, on n'y verra toujours rien. De la proximité entre le voleur, le cinéaste et le magicien...

