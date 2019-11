Les floués du communisme, ceux qui ont soutenu la RDA jusqu'au bout

L'invitée du jour :

Sonia Combe, historienne du contemporain associée au Centre Marc Bloch à Berlin, spécialiste de l’histoire du monde communiste est-européen et en particulier de l’Allemagne de l’Est, autrice de La loyauté à tout prix : les floués du "socialisme réel", aux éditions Le Bord de l'eau

Communistes jusqu'au bout, pourquoi ?

Il faut comprendre que l'Allemagne de l'Est a été reconstruite comme "État socialiste" par des antifascistes allemands qui sont retournés en Allemagne pour construire cet Etat qui était l'opposé de l'Allemagne nazie du Troisième Reich. Ces gens qui ont fondé cette Allemagne sont rentrés de Moscou, communistes allemands réfugiés sous le nazisme en Union soviétique. Ils ont fait venir par une politique de séduction des autorités intellectuelles pour construire ce pays, comme Bertolt Brecht à qui on a proposé un théâtre, ou Hannah Arendt.

Ils ont eu une énorme influence sur cette jeunesse est-allemande et qui comprenait tout d'un coup à la chute du Troisième Reich qu'ils avaient été élevés, socialisés dans un État monstrueux, on révélait tous les crimes du nazisme.

À ce moment là, cette jeunesse désemparée, déboussolée voit arriver des communistes qui offrent un autre régime communiste, et qui ont pour eux de ne pas avoir participé aux crimes du Troisième Reich. Au contraire, ils ont été les victimes, les parias. Nombre d'entre eux, en plus, étaient d'origine juive. Là, on leur proposait ce qu'on appelle maintenant les fondamentaux du marxisme, c'est à dire une société égalitaire...

Les premiers doutes

Dès 1956, il y a des doutes. Jusqu'à présent, on avait pensé que les crimes étaient attribués à Staline, non à un régime entier. Ensuite, on avait pensé que Staline n'avait fait que persécuter ses ennemis politiques. Puis, avec le rapport Khrouchtchev, on se rend compte que c'est une opération beaucoup plus vaste. Tout le monde pouvait tomber dans les purges staliniennes ou être envoyés au goulag.

