Les grands sommets diplomatiques qui ont marqué l'histoire

Kim Jong Un et Moon Jae-in seront à la même table vendredi 27 avril 2018, pour un sommet entre les deux Corée. C'est la troisième rencontre seulement depuis la fin de la guerre il y a 65 ans. Les dirigeants se retrouvent pour la première fois dans la zone démilitarisée, dans le village de Panmunjon, là où fut signé l’armistice. La guerre de Corée a divisé la péninsule, et s’est achevée en 1953 par un armistice, plutôt qu’un traité de paix, si bien que techniquement les deux pays sont toujours en conflit. Le dirigeant sud-coréen souhaite notamment qu’à l’issue de ce sommet, la fin de la guerre soit officiellement déclarée en prélude à la conclusion d’un traité de paix. Ce sommet exceptionnel a déjà une portée historique, et le sera d’autant plus si les discussions débouchent sur un traité. En tout cas, les signes encourageants se multiplient : le dirigeant nord-coréen a annoncé qu’il ne mènerait plus d’essais nucléaires, ni de tirs de missiles à longue portée. Séoul, de son côté, a coupé les messages de propagande aux soldats nord-coréens déployés à la frontière.

Autre sommet historique très attendu, la rencontre entre le président des Etats-Unis et le dirigeant nord-coréen qui pourrait avoir lieu début juin, ou "un peu avant", selon Donald Trump.

Ces événements figureront - peut-être - dans les livres d’Histoire. En attendant, retour sur ces sommets qui ont marqué l’Histoire contemporaine.

Congrès de Vienne, 1814 – 1815

Le congrès diplomatique le plus important du XIXe siècle n’est autre que le congrès de Vienne. Il marque la fin de 22 années de guerre. Les représentants diplomatiques des quatre vainqueurs de Napoléon Ier, la Prusse, l’Autriche, la Grande-Bretagne et la Russie s’assoient à la même table, ainsi que la France représentée par Talleyrand et ont pour "objectif d’établir une nouvelle Europe qui maintienne un équilibre des puissances européennes, et de se protéger contre la menace française", détaille Isabelle Davion, maître de conférence à Sorbonne-université et spécialiste d’histoire diplomatique et stratégique. Les quatre puissances dominent et orientent les débats.

• Crédits : Gamma-Rapho - Getty

L’Acte de clôture du congrès est constitué de 121 articles. Parmi lesquels, des mesures pour redessiner les contours et les frontières d’un certain nombre d’Etats. Mais aussi la réglementation qui confirme la libre circulation des fleuves d’Europe, et la condamnation morale de la traite des Noirs.

Le Congrès de Vienne fixe les usages diplomatiques, qui existaient auparavant, mais qui cette fois s’inscrivent dans le protocole diplomatique, comme les discussions, les allers-retours des brouillons de traités, puis le principe de la signature publique.

Ce Congrès, "met en place, explique la maître de conférence, ce que l’on appelle le système des congrès pour se réunir pour absorber les crises".

Conférence de la Paix, janvier 1919 – août 1920

La conférence internationale de la Paix a lieu à Paris en 1919 et elle est organisée par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale : le président américain Wilson, le président du Conseil français Clemenceau, le Premier ministre britannique Lloyd George et le chef du gouvernement italien Orlando.

Au lendemain de la guerre, l’ambition est double : créer la Société des Nations et élaborer les traités de paix entre les alliés et les vaincus, dont le traité de Versailles.

"On ne peut que souligner le caractère inachevé de la Conférence de la Paix, peut-on lire sur le site du Sénat. Le traité de Versailles ne fut pas ratifié par le Sénat américain. Dans les trois années qui suivirent, vingt-quatre conférences internationales se succédèrent pour essayer d’apaiser les tensions, nées du règlement du premier conflit mondial."

Conférence de Yalta, février 1945

Sur les bords de la mer Noire, Churchill, Staline et Roosevelt se réunissent pour préparer la paix après la Seconde Guerre mondiale et pour décider du sort futur de l’Allemagne et du Japon. Les trois Grands s’accordent sur les modalités d’occupation de l’Allemagne, qui sera divisée en quatre zones d’occupation.

• Crédits : Hulton Archive - Getty

"Seuls les vainqueurs y participeront. Le Japon, l'Allemagne et l'Italie en sont écartés. L'organisation d'élections dans les territoires libérés est acceptée par les trois grands : ces élections doivent permettre la construction d'Etats dotés de gouvernements démocratiques, mais la définition de "démocratie" n'est pas précisée, ce qui laisse possible des interprétations fort différentes", écrit l’historien Jean-Claude Lescure.

Les Etats-Unis obtiennent de l’URSS son entrée en guerre contre le Japon, et le projet de l’Organisation des Nations unies pour remplacer la Société des Nations voit le jour le 25 avril 1945.

Conférence de Potsdam, juillet 1945

Quelques mois après Yalta, la conférence de Potsdam a lieu sous l’égide des Alliés : les Etats-Unis avec Truman, l’URSS et Staline, et Churchill pour le Royaume-Uni.

Son objectif est de régler les questions posées par la victoire sur l’Allemagne nazie : désarmement, démilitarisation, jugement des criminels de guerre, préparation des traités. La conférence décide de la création d’un conseil des ministres des Cinq Grands, avec la France et la Chine.

Le lieu d’un sommet diplomatique est un enjeu crucial

Le pays dans lequel se déroule un sommet est signe de puissance. En 1814, Vienne représente l’une des grandes puissances de l’époque, et "fait partie de ces empires qui souhaitaient le maintien du principe légitimiste sur le continent européen, en réaction à la Révolution française, et aux valeurs de cette Révolution qui avait fait trembler les grandes monarchies européennes", explique Isabelle Davion, spécialiste d’histoire diplomatique et stratégique. Elle poursuit :

Jusqu’à nos jours, l’accueil d’un sommet est un enjeu extrêmement important pour une puissance. Pour l’Autriche, elle a accueilli le congrès car c’était un événement de prestige et qui s’est avéré être le plus grand événement du XIXe siècle, un événement qui vient appuyer cette stratégie de puissance de l’Autriche.

Autre exemple : le congrès de Berlin sur l’Afrique de l’Ouest en 1884, "qui était une manière pour l’Allemagne, pour Bismarck, de signifier qu’il rentrait dans la course aux colonies", détaille l’historienne. Ou encore, Paris, qui accueille la conférence de la paix en 1919, car c’est l'une des puissances victorieuses et c’est aussi la première armée du continent de l’époque.

Enfin, Yalta, en Crimée n’est pas un lieu choisi au hasard :

Staline a insisté pour que le sommet qui allait définir l’ordre mondial d’après-guerre se passe en territoire soviétique, selon Isabelle Davion, afin de marquer leur participation à la guerre. Et puis, il y avait aussi le fait que l’Union soviétique voulait faire oublier la période de 1939-41 mais aussi, faire venir les Etats-Unis et la Grande-Bretagne en train, permettait de leur faire traverser des zones de guerre. Des zones donc détruites, où l’on s’était battu, le train avait d’ailleurs pour ordre de freiner dans les zones particulièrement dévastées. L’idée était de montrer aux Anglo-saxons : 'voyez le prix que l’on a payé', et derrière, de négocier les réparations.

De nos jours, il y a une sorte "de marché du sommet diplomatique", selon l’historienne. Les pays sont en très forte concurrence pour accueillir des grandes rencontres, comme la Suisse, la Jordanie, ou encore le Brésil qui joue sur son image de pays sans ennemi, "cela permet de montrer que l’on fait preuve de savoir-faire, que l’on a un rôle de médiateur. Pour les pays qui n’ont pas de ‘hard power’, c’est l’occasion d’avoir une visibilité et un poids".

Ces pays ont à leur tête, une figure respectée, capable d’une position de médiation, c’est par exemple le cas du roi de Jordanie.

Ancienne et nouvelle pratique diplomatique

Aujourd’hui se mêlent ancienne et nouvelle diplomatie. La SDN, puis l’ONU, a "constitutionnalisé le système des congrès, au lieu d’avoir des sommets au coup par coup, il existe une institution pérenne, chargé d’organiser les rencontres en cas de conflit" selon Isabelle Davion.

Sur le papier, la pratique diplomatique d’aujourd’hui s’est construite en réaction au système de Vienne, pour en prendre le contre-pied. "C’est-à-dire tout ce qui est alliance militaire, développe l’historienne, diplomatie secrète, à savoir la possibilité de se réunir de façon confidentielle, tout ce qui est politique d’alliance, décisions uniquement par les grandes puissances, tout cela a été rejeté car cela a déclenché la Première guerre mondiale."

En 1920, le postulat est lancé : la diplomatie doit s’ouvrir, avec une interdiction des alliances militaires, et toutes les Nations doivent être égales. Mais en réalité, l’ancienne diplomatie du XIXe siècle perdure, et cohabite avec la nouvelle diplomatie. "Les alliances militaires persistent, même si elles sont plutôt multilatérales, comme l’OTAN. La diplomatie ouverte est importante avec notamment la photo des poignées de mains, mais il reste des discussions secrètes. Quant à l’idée que toutes les puissances sont égales entre elles, à l’ONU, il reste quand même un conseil de sécurité avec cinq puissances."