Les Juifs dans le récit national français : des nouvelles de l'Affaire Dreyfus

C'est une affaire d'État, une affaire qui révèle une crise sociale et politique majeure au sein de la Troisième République. Un symbole moderne et universel de l'iniquité mise en oeuvre au nom de la raison d'État. Un documentaire réalisé pour l'émission "La Fabrique de l'histoire".

Si l’Affaire Dreyfus constitue l’un des grands épisodes de l’histoire de France, elle est également aux yeux du monde un évènement toujours cité. La condamnation d’un capitaine juif de l’armée française pour espionnage le 22 décembre 1894 devient rapidement une affaire dans laquelle se mêlent suspicion de trahison au profit de l’ennemi allemand sorti victorieux de la guerre de 1870 et antisémitisme. La France construit alors sa république et établit ses valeurs démocratiques, au premier plan desquelles se trouve la justice, pour tous. La tendance aujourd’hui est à considérer comme scandaleuse cette affaire d’antisémitisme institutionnalisé. Mais à bien y regarder, pour les contemporains d'Alfred Dreyfus, c'est sa réhabilitation au contraire qui marquait une première : un état, la France, rendait justice à l’un de ses citoyens juifs pour un crime qu’il n’avait pas commis. De 1894, année de l’accusation du militaire à la cassation définitive de sa condamnation en 1906, son frère Mathieu, fut le premier des Dreyfusards.

J’ai lu quelques extraits de l’histoire de l’Inquisition au Moyen Age. Il y a heureusement quelques progrès depuis cette époque, mais que d’efforts encore pour que l’iniquité et l’injustice, je ne dis pas cessent - car tant qu’il y aura des hommes, il y aura lutte entre la conscience et les passions ou les ­intérêts - mais diminuent. Grattez le vernis de civilisation dont les siècles nous ont couverts, et l’homme primitif ­reparaît. Il n’y a qu’à voir ce qui se passe dans les expéditions coloniales. Alfred Dreyfus