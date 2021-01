Les printemps arabes, 10 ans après : journée spéciale le jeudi 14 janvier dès 6h00

Le 14 janvier 2011, après un mois de manifestations, le président tunisien Zine el-Abdine Ben Ali quittait le pouvoir. Cet événement fut le premier d’une longue série de contestations des gouvernements en place en Egypte, en Syrie et plus largement dans le monde arabe.

A l’occasion du dixième anniversaire de ce qu’on a appelé les « printemps arabes », France Culture propose une journée spéciale le jeudi 14 janvier, inaugurée par Les Matins de Guillaume Erner. Plusieurs émissions de la chaîne traiteront le sujet tout au long de la journée, certaines toute la la semaine.

Retrouvez le jeudi 14 janvier :

Le Réveil Culturel à 6h07 / Tewkik Hakem traitera de la pop égyptienne à l'heure de la Révolution de la place Tahrir avec Coline Houssais, chercheuse spécialisée dans la culture des pays arabes et auteure de « Musiques du monde arabe : une anthologie en 100 artistes ».

Les Matins, 7h00-9h00 / Guillaume Erner traite de la Tunisie 10 ans après la révolution du jasmin avec :

7h38 P1 : avec Yadh Ben Achour, juriste, spécialiste de droit public et des théories politiques islamiques. Élu Professeur au Collège de France (et Hamadi Redissi, professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

8h19 P2 : Yadh Ben Achour et Hamadi Redissi rejoints par Meryem Sellami, socio-anthropologue, enseignante à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis et Lobna Saidi, entrepreuneure sociale, fondatrice de Shanti.)

8h45 Invité culturel : Wilded Zoghlami (SR), cinéaste, réalise en 2019 « Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard ».

La Grande Table 12h00-13h30 / Olivia Gesbert aborde la place des révolutions arabes dans la culture avec :

Hédi Kaddour, écrivain, auteur de « La nuit des orateurs ».

Sana Yazigi, graphiste syrienne qui, depuis 2013, au sein de Creativememor, collecte et archive les traces de la production artistique syrienne. Elle contribue au second tome de Araborama - il était une fois ... les révolutions arabes (Seuil / Institut du monde arabe, janvier 2021)

Ziad Majed, politologue, auteur de Syrie : la révolution orpheline (Sindbad). Il a contribué au livre collectif Il était une fois... les révolutions arabes (Seuil, janvier 2021). Il contribue également au second tome de "Araborama - il était une fois ... les révolutions arabes" (Seuil / Institut du monde arabe)

Le Temps du débat 18h15-19h00 / Emmanuel Laurentin revient sur l’évolution politique des pays arabes durant ces dix dernières années avec :

Hasni Abidi, politologue, spécialiste du monde arabe, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (CERMAM) à Genève et professeur invité à l’Université Paris XIII. Ses travaux portent sur l'évolution politique au Proche-Orient et au Maghreb

Farah Ramzy, chercheuse en Science Politique, au Centre Emile Durkheim de l'Université de Bordeaux, elle s’intéresse à l’étude des mouvements sociaux, des dynamiques de la contestation, des révolutions et du changement politique et social dans les situations autoritaires, notamment dans le monde arabe

Myriam Catusse, chargée de recherche au CNRS / IREMAM en sociologie politique, spécialiste des questions sociales au Moyen-Orient

Par les temps qui courent 22h15- 23h00 / Marie Richeux reçoit Omar Youssef Souleimane, journaliste, poète et co-auteur syrien de la pièce La terre se révolte présentée en janvier 2020 à la MC93.

Et aussi dès le 11 janvier :

Cultures Monde du 11 au 14 janvier 11h00-12h00 / Florian Delorme analyse la situation actuelle, très hétéroclite, dans les pays arabes : Tunisie, Egypte, Syrie, Liban, Irak …

A Voix Nue du 11 au 15 janvier 20h00-21h00 / Virginie Bloch-Lainé recueille la parole d’Hélè Béji, professeure de littérature à Tunis, autrice de nombreux essais et attentive à l’évolution de son pays, la Tunisie. Les efforts de son pays pour se dégager de l’obscurantisme, les relations entre l’islam et l’Occident sont les thèmes de ses essais.

Les Pieds sur Terre le 14 et 15 janvier 13h30-14h00 / 10 ans après la révolution, le destin de deux femmes tunisiennes, Raouda, 70 ans et Henda, 37 ans, aspirant à vivre libre, y compris de penser contre le pouvoir en place.

Le Cours de l’histoire le 15 janvier à 9h05-10h00 / Xavier Mauduit s’interroge sur comment archiver les révolutions arabes avec :

Kmar Bendana, professeure émérite d’histoire contemporaine à l’université de La Manouba (Tunis), elle a notamment collaboré à l’ouvrage collectif dirigé par Leyla Dakhli L'Esprit de la révolte. Archives et actualité des révolutions arabes (Seuil, 2020)

Elena Chiti, historienne, maîtresse de conférence à l'université de Stockholm, sa thèse portait sur "Écrire à Alexandrie (1879-1940). Capital social, appartenances, mémoire", elle a collaboré à l’ouvrage collectif dirigé par Leyla Dakhli L'Esprit de la révolte. Archives et actualité des révolutions arabes (Seuil, 2020)

Sana Yazigi, graphiste syrienne exilée au Liban, fondatrice du site “Creative memory” site qui collecte toutes les formes artistiques, il est à la fois mémoire et actualité, archives et instantanés.

Le Grand Reportage de la Rédaction le 15 janvier 17h00-18h00 / Claude Guibal s’intéresse aux contestataires égyptiens de 2011 et ce qu’ils sont devenus dix ans après.

