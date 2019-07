Les vacances, c'est quoi ? pour Doisneau, Sheila, Léon Blum...

Archives | "Un moment où tout s’arrête" pour Danièle Thompson, "une espèce de petite éternité" pour Daniel Pennac, "un repos de l’esprit et un repos de soi-même" pour Dalida... Alors que les grandes estivales commencent, on se demande : qu'est-ce que c'est, au fond, que les vacances ?

Alors que les grandes estivales commencent, on se demande : qu'est-ce que c'est, au fond, que les vacances ? Et les vacances de quoi, au fait ? d'un rythme ? du travail ? du quotidien ? de soi-même ? Jean Gabin, Françoise Hardy, Claude Chabrol, Dalida, Yannick Noah, Danièle Thompson, Henri Salvador, Robert Doisneau... donnent leur propre réponse.

Henri Salvador, 1964

"Je suis toujours en vacances. Je n’ai que des loisirs, c’est-à-dire que je ne travaille pas. Je n’ai pas le temps de travailler moi, puisque je ne fais que ce qui m’amuse. Quand je fais une chanson par exemple, ça m’amuse, quand je la chante, quand je fais de la télé et quand je joue à la pétanque ça m’amuse. Je ne sais pas ce que c’est que de travailler."

Claude Chabrol, 1975

"Pendant mes vacances je ne fais rien, je veux dire je ne fais strictement rien. Je fais un tour de village, je reviens, je ne pense strictement à rien, c’est très agréable. C’est le seul moment où vraiment je n’ai pas de cinéma dans la tête."

Léon Blum, 1936

"Le gouvernement de Front populaire est constitué. Parmi les projets, les congés payés. Il est donc résolu à agir avec rapidité pour les travailleurs de la terre comme pour les travailleurs des usines."

Une Française, 1969

"- En quelle année avez-vous eu pour la première fois des congés payés ?

- En 1936.

- Alors j’estime que maintenant c’est vraiment un mieux-être parce que moi, quand j’étais jeune fille, j’étais plutôt anémique, eh bien du jour où on a des vacances on reprend un peu du poil de la bête. Mes vacances c’étaient les fortifications de la porte de Montreuil, alors vous avez qu’à voir comme ça sentait bon !"

Daniel Pennac, 1992

"Les vacances c’est cette espèce de petite éternité. Ce n’est pas du temps qui passe."

Dalida, 1967

"Les vacances sont nécessaires, pas tellement pour s’amuser parce qu’on peut s’amuser tous les jours. Les vacances sont surtout importantes parce qu’il y a un repos de l’esprit et un repos de soi-même, on peut se voir mieux soi-même."

Robert Doisneau, 1992

"En réalité, c’est le seul moment de la vie où quand on travaille dans une usine, comme j’ai travaillé cinq ans chez Renault, c’était le seul moment où on avait le droit à l’initiative. Alors là, c’était le délire total."

Une Française, 1978

"Les premiers jours, c’est angoissant. Ce changement brutal de la vie active sur Paris. Remarquez, vous me direz, il y a la baignade évidemment, mais enfin à partir de 5 heures on vient, on fait sa douche, on se retrouve et il n’y a plus rien à faire. Ça paraît dur les premiers jours."

Edgar Morin, 1972

"Le tourisme qui veut nous faire évader d’un rythme infernal, qui est le rythme de la vie quotidienne, nous impose lui-même un autre rythme infernal qui porte en lui les même défauts, c’est-à-dire qu’il ne vous apporte pas les libérations profondes que vous étiez en droit d’attendre."

Françoise Hardy, 1968

"Jusqu’à maintenant d’ailleurs je n’ai jamais pris beaucoup de vacances enfin depuis que je chante. C’est la première année où j’en prends. Les pays où je me sens le mieux ce sont les pays du midi."

Jean Gabin, 1966

"Moi je préfère la Bretagne avec du crachin, la vraie Bretagne. J’aime pas tellement le soleil, seulement je n’ose pas le dire parce que je passe pour un fou, pour un dingue."

Yannick Noah, 1982

"Pour moi c’est le rock’n’roll, c’est la musique, c’est la rigolade, c’est les copains, c’est la famille, c’est les voitures. On est "cigale" quand on est en vacances."

Danièle Thompson, 1993

"Les départs en vacances, c’est à la fois quelque chose qui peut être formidable et catastrophique. C’est un moment de bilan, c’est un moment où justement on a le temps de penser, on a le temps de réfléchir. C’est quelquefois un test pour les couples qui partent pour la première fois ou pour la dernière fois ensemble. C’est un moment où tout s’arrête. "

Sheila, 1963

"Pendant les vacances essaie de ne pas m’oublier. Deux mois c’est si long, tu es un garçon. D’autres filles te plairont."

Isabelle de Botton, 1993

"Les vacances, c’est vachement surfait. On arrive, on fait un tout petit peu de ski, on a des courbatures comme c’est pas permis parce qu’on en a jamais fait avant. Si c’est au soleil, on a des cloques parce qu’on a oublié de mettre son ambre solaire. On ne peut pas se toucher pendant les vacances, il ne se passe rien."

Gilbert Trigano, 1975

"Plus que jamais je crois que nous Français, nous avons besoin de vacances. Alors il est évident que nous souhaiterions qu’une démocratisation plus large permette à tout le monde d’aller partout. Fabriquer des vacances, c’est pour nous retrouver pour chacun la joie ou presque, en exagérant un peu le bonheur individuel."