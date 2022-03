L'historien Jacques Rougerie, grand spécialiste de la Commune de Paris, est mort

C’est au terme d’une année-anniversaire marquée par une vivacité sans précédent de la mémoire et de l’histoire de la Commune de Paris qu’on a appris la mort de l’historien Jacques Rougerie, ce 24 mars 2022, l’année de ses 90 ans. Il en fut, durant soixante ans, l’un des plus grands spécialistes, et contribuera durablement à irriguer la connaissance de la séquence révolutionnaire de 1871 - y compris ses aspérités et ses lignes de fracture. Son tout premier ouvrage, consacré à l’épisode insurrectionnel dans la capitale au lendemain de la capitulation de la France devant l’armée prussienne de Bismarck, remonte en effet à 1964 : c’était Procès de communards, qui reste comme un jalon important non seulement dans la connaissance fine de l’événement - mais, aussi, dans la manière d’en faire l’histoire.

Paru à l’époque chez Julliard dans la collection “Archives” dirigée par Pierre Nora, on le trouve désormais en Folio, remis en circulation avec profit au printemps 2018 par Gallimard en format de poche sous le titre La Commune et les Communards, qui rassemble aussi Paris insurgé, un petit livre de Rougerie aussi, chez Gallimard découvertes. Cela reste un titre marquant, car l’historien, à qui on doit aussi le dernier Que sais-je sur la Commune (depuis 1988), a introduit à compter de cet ouvrage, Procès de communards, une rupture dans l’historiographie de 1871. Normalien attaché au Centre d’histoire économique et sociale dans le sillage d'Ernest Labrousse, lui qui fera toute sa carrière à la Sorbonne avait alors renouvelé l’histoire de la Commune à la veille de son centenaire en revenant aux sources.

Une plongée très concrète : alors que venaient d’être retrouvés quelque 15 000 dossiers parmi ceux des 36 000 communards et communardes (dont 1 054 femmes et 615 enfants) traduits en justice, Rougerie faisait alors partie des rares historiens à y avoir plongé, au même moment où Edith Thomas allait, quant à elle, mettre en lumière le sort des femmes à partir du même matériau. Tout juste trentenaire, celui qui en fin de compte n’achèvera jamais sa thèse d’Etat mais qui, pour longtemps, connaîtra mieux que personne les archives de 1871, y avait littéralement plongé : en 1965, invité sur France Culture dans l’émission Analyse spectrale de l’Occident, le 12 juin, aux côtés d’autres historiens de la Commune, quelques mois après la parution de Procès de communards, il expliquait par exemple qu’il avait entrepris de dépouiller environ la moitié des 15 000 dossiers retrouvés. Un travail encore à achever, donc, mais déjà remarqué pour sa nouveauté : un accès sans équivalent jusqu’alors à tout un pan de la révolution de la 1871, embrassée au tamis de la texture sociale de la Commune en train de se révéler, et de l’histoire de celles et ceux qui l’avaient faite :

Des coordonnées sociales

Même vivants au matin blême d’une répression qui laissera des dizaines de milliers de cadavres dans Paris, leur trajectoire s’était trouvée bouleversée par cette révolution éphémère de 72 jours : une fois les prisons parisiennes bourrées à craquer, c’est souvent dans les ports, entassés sur des pontons ou de vieux navires hors service, qu’on avait parqué les quelque 36 000 insurgés arrêtés au terme de la Semaine sanglante, fin mai 1871. Avant de les juger, dans les mois et parfois les années qui suivront. Seulement une minorité seront condamnés à l’issue de cette opération qui occupera l’armée française jusqu’en 1878 puisque ce sont des tribunaux d’exception, présidés par des généraux, qui jugeront les révolutionnaires parisiens : Paris, au moment de l’insurrection, se trouvait officiellement en état de siège, du fait de la guerre avec la Prusse.

Quelque 93 communards, pas davantage, seront condamnés à mort, et 23 seulement, exécutés, précisait alors Rougerie, sachant que quantités d’anonymes seront fusillés sur place, sans autre forme de procès, durant la marche des armées d’Adolphe Thiers sur la capitale. Reprise en quelques jours pour finir. Plus de 4 500 seront condamnés à la déportation, principalement au bagne en Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement où l’on proposera parfois un marché aux déportés : la liberté sur l’île en échange d’une installation pour de bon sur les anciennes terres kanaks.

C’est beaucoup à Jacques Rougerie qu’on devra, en premier, d’avoir accédé à cette granularité fine de la répression. Il confrontait par exemple les statistiques officielles aux dossiers qu’il épluchait. Mais l’apport ira en fait au-delà. Car si Rougerie, alors, les a comptés, à mesure qu’il ouvrait des cartons d’archives excavés de huit décennies d’indifférence, il a fait bien davantage : il a décrit ces inconnus à mesure qu’il croisait des bribes de leur état civil. Car qui dit répression, dit ainsi archives : c’est parce que ces procès avaient généré leur lot de documents et de fiches individuelles, qu’on peut aujourd’hui tenter de retracer l’histoire de ces hommes et de ces femmes (bien que l’histoire de la Commune, durablement, continuera de s’écrire au masculin à l’exception de la figure de Louise Michel).

Progressant au ras des sources, l’historien allait permettre un accès vers le Paris insurgé, et autant de vies modestes dans ces mondes de l’artisanat, et des petits métiers de la deuxième moitié du XIXe siècle. Le tissu social de la Commune se tramait là. De quoi en savoir plus sur celles et ceux qui ont fait, ce printemps-là, lors de ce que le chercheur considérait comme la dernière révolution du cycle des révolutions françaises entamé par 1789. Mais plus encore, de quoi les positionner plus finement dans le paysage à la fois politique, idéologique, et social de ces quelques mois sur le fil entre le Second empire et l’avènement de la République. Elle reviendra s’installer pour de bon après les élections de juillet 1871 pour ne plus jamais céder - jusqu’à la parenthèse de Vichy.

Rougerie, en 1964, les ancrait dans une double dimension : d’une part, un héritage de la Révolution française et notamment de 1792 (la défense de la patrie) et de 1793 (la défense de la République), et d’autre part, une sociologie des mondes populaires de la capitale à l’échelle des individus. C’était crucial : à l’époque où il procédait ainsi, l’histoire de la Commune faisait l’objet d’un usage tellement conflictuel, au sein de la gauche française, qu’en 1971, pas moins de quatre cortèges se feront concurrence pour ce qu’on appelle depuis le début du XXe siècle “la montée au mur”, évoquant le trajet jusqu’au mur des Fédérés, au Père-Lachaise, en mémoire des Communards. Si l’on a souvent présenté Rougerie comme l’artisan d’une rupture en histoire, c’est notamment parce qu’en s’arrimant à ces traces, il allait travailler contre une lecture trop intellectualisante, et finalement trop idéologique, de cette histoire-là - on l’entend par exemple, dans les archives, évoquer tant le “verbiage” qu’une attention trop peu distanciée au “verbalisme révolutionnaire”. Il faut mesurer en effet, qu’à l’époque où il s’installe dans le champ universitaire, la question qui se pose n’est pas tant de savoir qui sont précisément ces hommes et ces femmes qui font, d’une manière ou d’une autre, l’événement ; ou ce que ça peut vouloir dire que d’être révolutionnaire en 1871. Mais plutôt de savoir, du haut de théorie politique, si cette révolution de 1871 est marxiste, libertaire ou anarchiste, si la révolution bolchévique de 1917 fut la fille de la Commune de Paris… ou si c’est plutôt un échec ou une victoire - souvent, des anachronismes, dira notamment Rougerie.

L'en-bas plutôt que l'en-haut

En étudiant la composition sociale du peuple qui se soulève, en laissant s'amorcer l’idée d’une expérience politique en train de se faire (plutôt qu'en train de se lire), ou en donnant à l’événement des coordonnées à la fois sociales et temporelles nouvelles, Rougerie éclairait au ras du sol de quoi c’est fait, “le peuple”, mais il revendiquait aussi une “histoire apaisée”. C’est-à-dire une histoire différente, après la "légende noire" (celle des conservateurs qui éteignent dans le sang l’insurrection, et en donnent une version échevelée et barbare), ou sa "légende rouge" (celle d’une partie de la gauche qui s’appropriera l’événement pour l’ériger en mythe, et parfois en faire le culte). Lui s’écartera par exemple d’une lecture marxiste très raccourcie qui ferait de la Commune l’éphémère réalisation de la dictature du prolétariat.

Rougerie se concentrait plutôt à restituer les va-et-vient entre le mouvement ouvrier, dont il restera un fin connaisseur malgré le déclin de l’histoire sociale, et cette insurrection née alors que les mondes ouvriers avaient commencé à s’organiser. La chose remontait surtout à la décennie précédente, à mesure que l’Empire desserrait son étau légal ou policier : la Commune, c’est aussi tout un apprentissage en amont, et la mémoire immédiate d’une grande grève chez les typographes en 1861, et la victoire des relieurs et des relieuses en 1864, qui venait se sur-imprimer à l’héritage, plus ancien mais vivace encore, des journées de juin 1848 ou de ce qu’on appellera longtemps “la grande révolution” : celle de 1789 et 1793.

S’il racontera le mouvement coopératif qui n’était évidemment pas dépourvu d’un corpus idéologique, et si, chemin faisant, il restaurera par exemple les communards Eugène Varlin ou Nathalie Le Mel dans une forme d’initiative qui portait bien sa part d’innovation politique, Rougerie revendiquera durablement de se situer à côté des querelles de chapelles, et des conflits d’interprétation hors sol qui dépasseront largement les bornes de la discipline : dans un chapitre de l’ouvrage collectif sur l’histoire des gauches dirigé par Jean-Jacques Becker et Gilles Candar (en 2004), Rougerie rappelait par exemple l’usage de la Commune dans les milieux militants et les partis de gauche. Autant qui, en contraste, donnait d’autant plus de valeur à son choix d’une échelle plus micro pour approcher les acteurs et les actrices de l’histoire : il avait inscrit la Commune dans une histoire longue et filandreuse, complexe et noueuse. Celle, longue et subtile, qui était d’abord celle des mondes républicains et ouvriers. Quitte à ce que cette histoire-là, plus humble mais aussi moins fossilisée, s’écrive, notamment, à rebours de celles des organisations politiques et des partis. Dos au culte et braquant sa loupe sur “l’en-bas qui exige de l’en-haut plus de transparence et un contrôle réel”, Jacques Rougerie écrivait par exemple en 2004 que la Commune était cette “aspiration pour la politique autrement” : une autre politique, le pouvoir de s’auto administrer, de s’auto gouverner, dans la liberté, la justice sociale. En bref “un questionnement libertaire de la démocratie” par un peuple en train d’exprimer sa souveraineté, selon l’historien.