Liban, Anna Akhmatova, Bernard Stiegler et la BO de votre vie : la Session de rattrapage d'été

Bonjour à toutes et à tous,

Au bout du fil des Matins d’été, une femme nous parle de l’autre côté de la Méditerranée. Pas vraiment une carte postale, plutôt un récit glaçant comme un coup de grâce dans le ciel bleu dur. Elle s’appelle Sahar Al Attar, elle est journaliste, elle est libanaise, et elle raconte un bateau qui passait par là, une avarie, puis l’incurie. Le bateau-poubelle est resté, les soutes ont explosé, et voilà le Liban qui compte ses morts, incrédule et blessé. La voix du chercheur libanais Joseph Bahout résonne encore, qui déjà sonnait l’alarme, trois semaines plus tôt, sur France Culture : “Le Liban est en train de dériver vers une bombe. Vers un long tunnel noir dont personne ne voit la sortie”. Le tunnel a craqué, et à quelques encablures de la Méditerranée des vacances qui sentent le réconfort, le port de Beyrouth fume comme une décharge abandonnée. Un pays déchiré, un peuple trahi, et une voix de femme qui perce pour dire sa part d'histoire, c’est aussi ce dont nous parle la Grande traversée Anna Akhmatova : d’un subtil salto arrière sur le plongeoir de la littérature et de l’histoire, Geneviève Brisac rembobine un siècle pour nous immerger dans cette oeuvre déchirante comme on amarre à un continent singulier. Bonnes écoutes ! Chloé Leprince

Les séries d'été

• Crédits : Kuzma Petrov-Vodkin

Subtile. Toute la semaine, l’écrivaine Geneviève Brisac revisitait une histoire russe déchirante en racontant Anna Akhmatova, qui a laissé derrière elle la plus puissante des auto-biographies à travers une oeuvre poignante. Avec cette Grande traversée aux vertus de réhabilitation pour celle que Staline appelait "la nonne et la putain”, replongez dans l’histoire d’un pays étrillé et d’une révolution trahie, et fondez dans cette oeuvre pudique qui reste pourtant d’une présence inouïe. (Grandes traversées : Anna Akhmatova, 5 x 1h49)

Décodage. Libertarienne souvent citée à toutes les sauces, la philosophe Ayn Rand est d’abord le produit d’une histoire très américaine. Cinq épisodes vous ouvrent à la pensée de cette figure d’un libéralisme ultime, à la filiation aujourd'hui très dynamique, 38 ans après sa mort à New-York en 1982. Défenseuse du capitalisme le plus débridé, de l’Etat minimal, de l’individu contre la société, détestant le collectivisme et l’altruisme, elle était aussi militante pro-avortement, athée affirmée et profondément antiraciste... voici la vraie vie d’Ayn Rand. (Avoir raison avec... Ayn Rand, 5 x 28 min)

Le bel âge ! La bande son d’une vie, comme autant de morceaux qui s’enchaînent au rythme d’une BO qui vous ressemble ? De la petite enfance jusqu’à la vieillesse, plongez dans le juke-box des grandes étapes de l’existence et ce qu’elles racontent de notre rapport au temps. Rites de fertilité ou berceuses punks, crises de la quarantaine et chants du cygne. Entre poésie musicale et motifs formatés par l’industrie du disque, explorez en cinq épisodes la discothèque des âges de la vie. (La Série musicale d'été, 5 x 58 min)

Corsaires modernes. En France aussi, on sous-traite désormais à des prestataires privés des opérations de renseignement de haute volée, et autant de batailles confidentielles cruciales pour la souveraineté de la France. Loin de Saint-Malo et des destins à la Surcouf, découvrez ces nouveaux corsaires du temps présent, à l’occasion d’un nouvel épisode de cette série du week-end qui invite au micro espions hors pair ou hauts fonctionnaires (et parfois les deux). (Le Monde des espions saison 2 : les nouveaux corsaires, 6 x 58 minutes)

• Crédits : Marvin Bonheur

Pendant que vous n'écoutiez pas...

Mémoire. Emmanuel Macron lui a confié une mission cruciale : depuis l'histoire, travailler à réparer les conditions précaires de la mémoire qui circule toujours mal entre la France et l'Algérie, près de soixante ans après les accords d'Evian. L'historien Benjamin Stora, grande figure de la recherche sur la Guerre d'Algérie et ses suites, était l'invité des Matins d'été, deux semaines après avoir été missionné par l'Elysée. (Les Matins d'été, 18 min)

Dignité photo. Quand Sabrina prend la pose sous son objectif, Marvin Bonheur l'appelle "l'indispensable" pour légender sa photo à rebours des clichés sur le "93". A Samia, si belle pourtant, posée dans une voiture avec ses potes, qui se trouve trop insécure pour risquer l'image, il propose une cagoule... et c'est sur son regard que tout le monde s'arrête depuis que sa série de portraits voyage. A l'occasion d'une émission consacrée à la culture en Seine-Saint-Denis en plein été de pandémie, écoutez ce photographe parler de visages qui manquent de confiance en eux, et de la quête de dignité qui sous-tend tout son travail, porté par la fierté et autant de rêves à documenter. (La Grande table d'été, 1h13)

Train en fuite ou un train de retard ? Le nouveau projet de loi bioéthique a été adopté en deuxième lecture, après une semaine d’âpres débats, à l’Assemblée Nationale. Il revient sur la plupart des infléchissements votés par les sénateurs début 2020. Mais il ne contente ni ceux qui militaient pour des avancées plus volontaristes, et aussi plus explicites, ni les adversaires d’une extension de la PMA et de l'accès des enfants à leurs origines. Rendez-vous manqué en rase campagne estivale ou train fou fuyant à trop vive allure ? (Le Temps du débat, 43 min)

Les fictions

• Crédits : AFP

Il y a un mort. Au domaine de Valfeuillu, dans la petite commune d’Orcival, deux braconniers font une terrible découverte : ils tombent nez à nez avec le corps inerte et ensanglanté de la Comtesse de Trémorel. C’est le début du Crime d’Orcival, fiction en 18 épisodes tirée du roman d’Emile Gaboriau. Si le nom de Gaboriau ne vous dit rien, plongez cet été : le père du roman policier français, c’est lui. Sir Arthur Conan Doyle l’admirait. A travers cette adaptation radiophonique de 1984, découvrez son oeuvre des années 1860, d’abord parue en feuilleton puis éditée en livre en 1867. (Le Crime d’Orcival, 18 x 29 min)

Ecrire sur soi, écrire pour soi. Retour au Golfe Juan, auprès de Beauvoir et Koestler, un soir à écouter du piano au sous-sol d’un bar tapissé de moquette : “Assise près d’elle, muette, j’étais sa machine enregistreuse. Je vivais à l’ombre de sa gloire, tout en fumant des cigarettes”. Avez-vous déjà lu les lettres de Violette Leduc ? Pionnière de l’autofiction, la romancière éprise de Simone de Beauvoir a tenu une correspondance comme on documente sa vie, et celle de ceux qui y passent. Directe, son écriture fait l’effet d’une nécessité vitale, et on sent le besoin impérieux de se confier “comme un journal qu’on destine à soi”, disait-elle tandis qu’elle parlait à quelqu’un d’autre. C’est bref comme une comète, d'une présence folle, et c’est à redécouvrir à travers quinze épisodes tirés de l’édition de sa correspondance en 2007, par Carlo Jansiti, son biographe. (Correspondance (1945 - 1972) de Violette Leduc, 15 x 4 min)

La citation

Le philosophe Bernard Stiegler vient de mourir, a-t-on appris le 6 août. Retrouvez-le sur France Culture à travers nos émissions d'archives. Dans A voix nue où, en février 2020, il racontait son histoire de son enfance à Sarcelles à l'idée qui lui vint de braquer sa banque. Et c'est en prison qu'il rencontrera l'étude, et la philosophie :

Comment fait-on de la philosophie, seul, en prison ? En fait, je n’étais pas seul. Mes professeurs m’envoyaient des livres, et me guidaient dans l’étude des textes. J’étais accompagné, mais à distance. Et c’est la meilleure des manières d’apprendre. Cela évite la fascination et l’idéalisation, que les étudiants éprouvent pour leur professeurs lors des cours magistraux. Moi, j’ai pu, avec cette distance, cultiver une relation privilégiée avec eux, comme Derrida ou Lyotard, qui étaient des profs extraordinaires.

Et pour finir, si vous non plus n'avez jamais nagé parmi les incroyables sculptures envahies par les algues de Jason de Caires Taylor, découvrez le musée sous-marin d’art contemporain de Cancun, manifeste contre la destruction des océans dans un geste artistique et politique d'une grande vitalité. On vous souhaite une bonne oreille et des découvertes précieuses. A la semaine prochaine !