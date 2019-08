Libération de Paris : la Nueve et ses républicains espagnols enfin pleinement reconnus

"La Nueve", neuvième compagnie de la 2e DB du général Leclerc, libéra Paris aux avant-postes. Dès le 24 août 1944, sous le commandement du Capitaine Raymond Dronne et d'Amado Granell, homme politique espagnol et héros de la France Libre, premier officier allié à être entré dans l'Hôtel de Ville de Paris lors de sa libération. Ces Espagnols républicains (146 hommes sur les 160 de l'unité), anarchistes pour la plupart, mais aussi socialistes et communistes, voulaient libérer le monde du fascisme. Mais le fait d'armes de ces "militaires par la force des choses" a mis des années à être (re)connu.

Membre de l'association du 24 août 1944, Ramon Pino revient sur ce très lent processus.

Vidéo : présentation du documentaire réalisé par Alberto Marquardt (© Point du Jour)

Les Parisiens connaissent-ils le rôle de la Nueve ?

En majorité, non. Nous avions fait un radio trottoir il y a deux ans pour interroger les passants sur la libération de Paris et nous nous étions aperçus que 9 sur 10 ignoraient la participation de républicains espagnols et pas que de ces républicains d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'étrangers : des Belges, des Polonais et même des Allemands antifascistes, qui étaient clandestins en France.

C'est le paradoxe avec ce fameux discours de Gaulle, juste après la libération de Paris, où il dit : "Paris martyrisé mais Paris libéré, par lui-même et par la France éternelle." Il ne parle même pas ni des Américains, ni des Anglais. Mais quand on l'écoute, la France a été libérée par des Français. Il y a eu des résistants français mais beaucoup d'étrangers ont participé à libération de la France.

Eux ont pourtant été les premiers à entrer dans la capitale, le 24 août 1944, par la porte d'Italie ?

Oui, et ils bénéficient de l'aide inattendue de l'aide d'un Arménien de banlieue qui les guide dans les rues de Paris pour éviter les barrages allemands. Ils vont suivre un parcours un peu tortueux mais en une heure seulement, ils passent de la porte d'Italie à la place de l'Hôtel de Ville, sans avoir tiré un coup de feu. Il est 21h30, il va y avoir des échanges de tirs pour prendre l'Hôtel de Ville mais cela va se faire assez rapidement.

• Crédits : Eric Chaverou - Radio France

En revanche, le lendemain, il y aura d'autres combats entre autres place de la République. Quelques petits bastions de soldats allemands subsistent et il faut reprendre tous les bâtiments officiels où l'état-major allemand s'était installé. Mais le 26 août, c'est fini, malgré quelques tirs sporadiques de soldats allemands ou de Français collaborateurs.

Avaient-ils revendiqué ce privilège de libérer Paris ?

Cette libération est un événement qui a marqué le monde entier, avec des cloches qui ont sonné y compris à Buenos Aires.

Mais il faut être nuancé : ils ne se battaient pas pour la libération de la France mais pour la liberté, en libérant le monde du fascisme. Et la promesse qui leur avait été été faite oralement par le Général Leclerc, le capitaine Dronne, était qu'après avoir viré Mussolini en Italie, viré Hitler en Allemagne, on les aiderait à virer Franco en Espagne. C'était ça leur désir. Ils pensaient qu'on allait libérer l'Espagne. Cela n'a pas été le cas évidemment parce qu'on était déjà pratiquement au début de la guerre froide, les Américains ont ensuite commencé à installer des bases militaires en Espagne et Franco a obtenu en échange qu’on le laisse tranquille. Et seul le Mexique et la Yougoslavie de Tito se sont toujours refusés à reconnaître le régime de Franco.

Les hommes de la Nueve ont éprouvé une double trahison : leur rôle à Paris gommé et pas d'aide ensuite pour sauver leur pays.

A commencer par de Gaulle et pendant des années ensuite, cette opération de la Nueve est donc restée presque taboue ?

Absolument. Il fallait pour l'imagerie populaire que la France ait été libérée par des Français. Cela a d'abord été bien martelé par de Gaulle, par les gaullistes et par les communistes aussi. Il fallait que cela soit absolument une libération franco-française.

C'était un argument politique. Au lendemain de la libération de Paris, les gaullistes et les communistes sont les nouvelles forces qui occupent le devant de la scène politique. Et on ne sait pas à ce moment-là qui va l'emporter. De Gaulle était très soucieux justement de faire libérer Paris et quand il a vu l'ordre de reddition du gouverneur allemand à Paris avec à côté de la signature de Général Leclerc, il y avait également celle de Rol-Tanguy, membre du Parti communiste. Il était furieux. Il a engueulé Leclerc qui avait permis la signature d'un gouvernement communiste. On est à un moment de bascule pour le devenir de la France et d'ailleurs le gouvernement qui va être formé comportera des communistes et des gaullistes.

Pourquoi alors de Gaulle a-t-il fait défiler la Nueve à ses côtés sur les Champs-Elysées ?

Je ne pense pas que cela venait de de Gaulle mais plutôt du Général Leclerc. Mais pour une raison très pratique : c'était quand même une troupe de choc, l'avant-garde de la 2e DB, que l'on envoyait toujours devant au casse-pipe. Après presque trois ans d'expérience de guerre civile en Espagne, puis des combats en Tunisie et en Normandie, ils étaient les plus aguerris. Et on leur faisait le plus confiance pour assurer la sécurité du Général de Gaulle. C'était davantage d'un point de vue pratique, pas tellement par reconnaissance d'être arrivés les premiers.

D'ailleurs, après quelques jours de repos à Paris, ils ont continué avec Leclerc jusqu'à Strasbourg, puis jusqu'au nid d'aigle d'Hitler, à Berchtesgaden. Arrivés en Allemagne, ils n'étaient plus que 16 sur 160 environ au départ de Normandie, même s'ils n'étaient pas tous morts.

Il y a quand même eu une reconnaissance militaire des soldats de la Nueve ? Certains ont été médaillés.

Oui, mais une reconnaissance individuelle. Les combattants de la Nueve ont été décorés à titre individuel. On ne parle pas de la Nueve en tant qu'entité. De la même façon, de Gaulle ne voudra pas voir dans le défilé des combattants qui ont libéré Foix des drapeaux républicains espagnols. ll les fait tous retirer, il faut que ce soit des drapeaux français.

Sur les Champs-Élysées, il y en a eu très peu. Mais il y a eu une très grande banderole du drapeau républicain tenue par des Espagnols qui étaient à Paris. Mais de Gaulle l’a faite retirer également. En revanche, ce que l'on voit sur les documents d'époque (vidéo ci-dessus), que l'on ne pouvait pas retirer, c'est la quinzaine de blindés qui l'escortent avec toujours les noms des batailles de la guerre d'Espagne. Par exemple, le "Madrid", le "Teruel", le "Guadalajara" ou le "Don Quichotte". Un des véhicules avait aussi été baptisé "Les Pingouins", par autodérision parce que c'était le surnom que les Français donnaient aux Espagnols, pingouins ou espingouins.

La seule chose que l'on ne voit pas dans les images d'époque c'est une jeep qui portait le nom "Mort aux cons". Cela n’avait pas plus à Leclerc qui avait dit que cela n’allait pas faire bon effet à l'arrivée dans Paris.

• Crédits : Association 24 août 1944

Quand et pourquoi alors a débuté la reconnaissance ? Il a fallu attendre la mort de Franco, plus tard encore ?

Plus tard encore. Il a fallu attendre l'arrivée de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris avec sa principale adjointe Anne Hidalgo. Cela a commencé en 2004, avec l’apposition d'une douzaine de médaillons commémoratifs, le long du parcours qu’avait emprunté la Nueve.

Et en 2012, pour la première fois, un président de la République française a rendu hommage à ces républicains espagnols. C'était le 25 août, dans le discours de François Hollande.

Jusqu'à aujourd'hui, avec des commémorations officielles : chaque 24 août, à côté de l'Hôtel de Ville, au jardin des combattants de la Nueve, qui a été renommé par la mairie de Paris en 2015. Un jardin du même nom ayant été inauguré à Madrid en 2017.

Cette mémoire a bénéficié de l'arrivée au pouvoir de dirigeant.es socialistes, dont une à l'histoire intimement lié à la guerre d'Espagne ?

C'est surtout Anne Hidalgo qui a dû pousser à cette reconnaissance du rôle des républicains espagnols, de par son parcours personnel. Elle a effectivement toujours aidé sur ce plan-là notre association. Elle a facilité pas mal de choses et a elle-même organisé de son côté des événements à chaque fois conjointement, d'ailleurs, avec la mairie de Madrid.

Nous étions ainsi la seule association française à participer à l'inauguration du jardin de Madrid.

• Crédits : One work / Wikimedia Commons

Et quel est l'esprit de la fresque inaugurée ce samedi ? Un travail de mémoire plus grand public, plus jeune ?

Exactement. Une des plaques commémoratives du passage de la Nueve est à cette adresse. Avec toute une façade de 17 m de haut. On s'était dit qu'il serait bien de faire une fresque au-dessus du médaillon. Nous avons un artiste peintre dans l'association et donc l'idée s'est réalisée : faire une espèce de triptyque, genre bande dessinée. Avec trois dessins et trois petits commentaires qui figurent trois moments de la libération de Paris.

Nous avons obtenu assez vite la façade mais sans aucune subvention. Nous avons donc lancé une souscription en ligne et nous avons récolté des chèques de dix à mille euros pour arriver au bout d'un an à nous auto financer.