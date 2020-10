Liberté d'expression, histoire et concept

Sélection | En 1763, Voltaire publiait son "Traité sur la tolérance". De ce vibrant appel à la liberté de pensée à aujourd'hui, en passant par les lois de 1881 sur la liberté de la presse, voici une sélection d'émissions pour comprendre et démêler les enjeux d'un débat atemporel et actuel.

La liberté d'expression peut-elle être inconditionnelle ? En droit, seul un tort, une offense ou une nuisance peut la limiter. Mais comment mesurer un tort fait à autrui par une parole ? Et si des actes peuvent être une forme d'expression, qu'est-ce qu'une expression ? On le voit, la liberté d’expression a toujours été un acquis démocratique aux usages complexes : outil de résistance au pouvoir, il peut parfois se muer en outil de transgression du droit, voire exercer une forme de violence symbolique et offenser. Pour comprendre et démêler les enjeux d'un débat à la fois atemporel et d'une si brûlante actualité, voici une sélection d'émissions de France Culture à écouter.

La liberté d'expression. Retour aux sources d'une notion

A quoi ressemblait la liberté d'expression à l'époque de Voltaire ? Le siècle des Lumières est-il l'âge d'or du débat ? Adèle van Reeth revisite un siècle marqué par un débat d'idées foisonnant, et, en compagnie du philosophe Alain Sager, fait revivre un monde intellectuel, entre polémiques et poèmes, conversations de salons, querelles et pamphlets. Ensemble, ils s'interrogent sur ce que l'art du débat a gagné - ou perdu - comme qualités en l'espace de deux siècles.

En 2015, dans les jours qui suivirent les attentats de novembre, l'émission "Les Chemins de la philosophie" proposait une série de quatre émission consacrée à l'héritage de la pensée du philosophe des Lumières. En ouverture de cette série, Adèle van Reeth s'entretenait avec le philosophe Alain Sager du "Traité sur la tolérance" publié en 1763, vibrant appel à la tolérance et à la liberté de pensée.

Le XIXe siècle. De Stuart Mill à Eugène Pelletan

La liberté d'expression peut-elle être inconditionnelle ? Seul un tort, une offense ou une nuisance peut limiter la liberté d'expression, mais comment mesurer un tort fait à autrui par une parole ? Et quelle est l'importance du contexte dans le poids d'une parole ? "Si tous les hommes moins un partageaient la même opinion, ils n'en auraient pas pour autant le droit d'imposer silence à cette personne, pas plus que celle-ci, d'imposer silence aux hommes si elle avait le pouvoir. (...) Ce qu'il y a de particulièrement néfaste à imposer silence à l'expression d'une opinion, c'est que cela revient à voler l'humanité : tant la postérité que la génération présente, les détracteurs de cette opinion davantage encore que ses détenteurs", écrivait John Stuart Mill dans son traité De la liberté (1859). Dans cette émission, Adèle van Reeth revient en compagnie de son invité Denis Ramont sur la pensée et l'œuvre du philosophe américain John Stuart Mill.

Lieu privilégié de la liberté d'expression, la presse

Avant l’instauration légale de la liberté de la presse en 1881, le débat fit rage tout au long du XIXe siècle. En 2015, au lendemain de l'attentat meurtrier qui toucha la rédaction de Charlie Hebdo, Emmanuel Laurentin, Séverine Liatard et les invités de cette "Fabrique de l'histoire" exceptionnelle proposaient de faire retour sur cette histoire française tumultueuse.

Après que la Troisième République a installé un régime de libéralisme résolu, en juillet 1881, de nouvelles interrogations surgissent sur la protection nécessaire des individus, des groupes, des doctrines, des symboles, des religions. Mais jusqu’où ? Au lendemain des attentats de Paris de janvier 2015, Jean-Noël Jeanneney revenait dans l'émission "Concordance des temps", en compagnie de Patrick Eveno, sur une liberté dont l'essor s'est trouvé lié de près à celui de la démocratie : la liberté de la presse.

Et au XXIe siècle, le débat continue…

Jamais direct, le débat d'idées passe par des médiations de toutes sortes. Au XXIe siècle, comment se déroule-t-il ? Et qu'en ressort-il ? Dans ce numéro de "Matières à penser", Frédéric Worms s'entretient avec le politiste Denis Ramond des conditions d'existence du débat… ou de ce qui le rend impossible parfois.

Octobre 2020. Après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Ste-Honorine dans les Yvelines, Radio France, France Télévisions et de nombreux titres de la presse nationale et régionale ont signé une lettre ouverte inédite pour appeler les Français à défendre la liberté d’expression, liberté qu’ils considèrent actuellement menacée. Que dit cette lettre ? Dans quelle mesure s’inscrit-elle dans l’héritage de la pensée des Lumières ? Faut-il avoir peur du retour de la censure ? Peut-on encore blasphémer en France ? Pour tenter de répondre à ces questions, Guillaume Erner s'entretient avec l’historien Antoine Lilti et avec l'islamologue Ghaleb Bencheikh.