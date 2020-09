Littérature, cinéma, chanson : les trains de nuit dans les arts

Menacés de disparition en raison du développement des trains à grande vitesse et des liaisons aériennes à bas coûts, les trains de nuit reviennent en grâce en Europe, en Autriche et en Suède notamment. En France, c’est un redéploiement massif qu'Emmanuel Macron a promis dans son discours du 14 juillet dernier.

Deux lignes Paris-Nice et Paris-Tarbes doivent renaître d’ici 2022, dans le cadre des objectifs de réduction des émissions de CO2. Elles s’ajouteront aux deux lignes maintenues en service, entre Paris et Briançon et entre Paris et Latour-de-Carol et Cerbère.

Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, devant la Commission du développement durable, à l'Assemblée nationale, le 9 septembre 2020, a confirmé la réouverture prochaine de la liaison entre la capitale et la préfecture des Alpes-Maritimes, en précisant que ce serait une première étape avant d'aller plus loin, en fonction de la "soutenabilité des dispositifs".

Il y en avait jadis une multitude. A la fin des années 70, à leur apogée, les trains de nuit desservaient plus de 550 villes françaises et des lignes mythiques sur le continent européen ont marqué l’imaginaire culturel, comme l’Orient-Express reliant Paris à Constantinople et le Transsibérien reliant Moscou à Vladivostok sur près de 9 300 km !

Les trains ont roulé la nuit dès la création dans les années 1850 des lignes à longue distance et ont rapidement inspiré les poètes, les romanciers et le 7e art.

• Crédits : DEA PICTURE LIBRARY - Getty

Le train de nuit dans la littérature

Le train de nuit a été une grande source d’inspiration pour la poésie des années 1910 et 1920. La poésie moderniste croyait beaucoup au progrès technique et célébrait aussi les usines ou les voitures, avec des auteurs comme Blaise Cendrars, Max Jacob, Pierre Albert-Birot, ou encore Valery Larbaud, auteur de Ode, dans Poésies de A.O Barnabooth, publié en 1913 :

Prête-moi ton grand bruit, ta grande allure si douce,

Ton glissement nocturne à travers l'Europe illuminée,

Ô train de luxe ! et l'angoissante musique

Qui bruit le long de tes couloirs de cuir doré,

Tandis que derrière les portes laquées, aux loquets de cuivre lourd,

Dorment les millionnaires.

Je parcours en chantonnant tes couloirs

Et je suis ta course vers Vienne et Budapesth,

Mêlant ma voix à tes cent mille voix,

Ô Harmonika-Zug ! […] Ah ! il faut que ces bruits et que ce mouvement

Entrent dans mes poèmes […]

Le train de nuit est un objet de fascination, notamment à cause de la lumière qu’il dégage, du bruit, de la fureur qu’il fait connaître au paysage européen de l’époque.

Et pour ce qui concerne les récits, Anne Reverseau, chercheuse en littérature à l'université de Leuven en Belgique et auteure de Sur les rails. De Victor Hugo à Jacques Roubaud, évoque "une sorte de terreur que provoquent les trains de nuit, perçus comme dangereux, voire comme des lieux de débauche. Ces deux ressorts narratifs, la peur et l’érotisme, vont être employés par de nombreux écrivains”.

• Crédits : Buyenlarge - Getty

Dès la fin du XIXe siècle, en 1898, Pierre Louÿs utilise le train de nuit dans son roman La Femme et le Pantin où un personnage va à la recherche d’aventures érotiques, en passant de la première à la deuxième classe, puis de la deuxième à la troisième classe...

Et parmi les pionniers de la "littérature de gare", Maurice Dekobra, dans La Madone des sleepings, sorti en 1926 et best-seller de l’entre-deux guerres, met en scène une femme fatale qui vit exclusivement dans les wagons-couchettes des trains internationaux. Ce livre présente "un récit assez vif", explique Anne Reverseau, "avec plein de rebondissements, des éléments de suspense, d’espionnage, d’érotisme, de séduction et beaucoup de jeux de mots et de dialogues".

De nombreuses signatures de roman policier, dans cette même période de l’entre-deux guerres, s’emparent de l’univers des trains de nuits, Agatha Christie en tête, avec Le Crime de l’Orient-Express, publié en 1934.

Et après la Seconde Guerre mondiale, le thème continue à inspirer des auteurs, Michel Butor, notamment, dans son roman La Modification, sorti en 1957, fait voyager de Paris à Rome, un personnage censé rejoindre sa maîtresse pour commencer une nouvelle vie et qui par les transformations opérées par le train de nuit, dans la translation d’un pays à un autre, va finalement renoncer à son projet.

Dans ce roman, Anne Reverseau, souligne que le train a une fonction importante : il n’est pas seulement un décor, mais un lieu déterminant, dans ce qui retourne la décision initiale du personnage !

Et parmi les auteurs français qui ont inscrit le train de nuit au cœur de leur récit, Sébastien Japrisot publie en 1962, _Compartiments tueurs_, avec pour toile de fond une voiture-couchette du Marseille-Paris, dans laquelle une passagère est retrouvée étranglée avant que d’autres occupants du même compartiment soient assassinés.

Le train de nuit au cinéma

Du livre au grand écran, La Femme et le Pantin de Pierre Louÿs, a été adaptée par Julien Duvivier en 1959 et par Luis Buñuel sous le titre Cet obscur objet du désir en 1977.

La Madone des sleepings de Maurice Dekobra est sortie deux fois également dans les salles obscures, en 1928, sous la réalisation de Maurice Gleize et en 1955, sous la réalisation de Henri Diamant-Berger.

En 1970, le film de Michel Worms La Modification est tiré du roman de Michel Butor.

Costa Gavras, en 1965, réalise Compartiments Tueurs d’après le livre de Sébastien Japrisot.

Le Crime de l’Orient-Express d’Agatha Christie a été adapté par Sydney Lumet en 1974 et récemment par Kenneth Branagh, en 2017.

L’Orient-Express est aussi le théâtre d’une célèbre séquence de bagarre, dans une cabine exiguë, entre Sean Connery alias James Bond et Robert Shaw dans Bons Baisers de Russie de Terence Young, en 1963.

• Crédits : Sunset Boulevard / Corbis - Getty

D’autres cinéastes ont utilisé le train de nuit pour son atmosphère spécifique.

Alfred Hitchcock, dans la scène finale très suggestive de La Mort aux trousses, en 1959, fait se réfugier Cary Grant dans un compartiment auprès d’Eva Marie Saint, jusqu’à sa couchette, au moment où le train s’apprête à entrer dans un tunnel...

Le réalisateur polonais Jerzy Kawalerowicz, propose la même année, en 1959, le film Train de nuit dont il est également le scénariste, dans lequel un homme après avoir loué une cabine "Messieurs", à son usage exclusif, est accusé du meurtre d’un ravissante femme blonde qui se trouvait déjà à l’intérieur, à son arrivée.

Et par deux fois, le grand cinéaste Jean-Pierre Melville a mis en valeur le train de nuit. En 1970, dans _Le Cercle rouge_, Gian Maria Volonté échappe à la vigilance de Bourvil, en sautant par la fenêtre d’un wagon, avant de s’enfuir dans une forêt. Et en 1972, dans son dernier film, Un flic, Richard Crenna entre dans un train de nuit, en descendant d’un filin d’un hélicoptère, pour un cambriolage.

• Crédits : James Andanson / Sygma - Getty

Train de nuit est aussi le titre d’un court-métrage de 1994, le premier film de et avec Michel Piccoli, dans lequel l’acteur alors âgé de 69 ans joue un homme assis, seul, dans un compartiment. S’adressant à ses souvenirs, il parle avec sa femme disparue : “tous ces voyages que nous avons faits ensemble depuis tant d’années, Lise, tu me demandais toujours de te réveiller quand on verrait la mer...”

Le train de nuit dans la chanson

Le thème du train de nuit a été maintes fois utilisé aussi dans le monde musical aux Etats-Unis. Par Oscar Peterson, dans son disque Night Train, sorti en 1963, ou encore par James Brown qui enregistre ce standard du blues, deux ans plus tôt.

Les premières paroles de Night Train écrites en 1952 et attribuées à Lewis P. Simpkins, copropriétaire de United Records, racontent l’histoire d’un homme regrettant d'avoir maltraité sa femme après qu'elle l'a quitté.

James Brown en livre une tout autre version, en remplaçant le texte original par la liste des villes de son itinéraire de tournée, sur la côte Est, avec de nombreuses répétitions du titre de la chanson :

Miami, Florida

Atlanta, Georgia

Raleigh, North Carolina

Oh, and Richmond, Virginia too

Baltimore, Maryland

Philadelphia

New York City, take it home

Boston, Massachusetts

And don't forget New Orleans, the home of the blues

Oh, yeah, night train

Night train, night train

Carry me home

Carry me home

Carry me home

En France, Juliette Gréco interprète Dans le Train de nuit, dans l’album Un jour d’été et quelques nuits, sorti en 1998. Bertrand Dicale, qui a écrit la biographie Juliette Gréco, une vie en liberté, estime que le titre, “sans clairement faire allusion aux trains des déportés, instaure un climat oppressant qui appartient à tout le XXe siècle” :

Je me souviens d'une main

Qui m'avait attrapée

Je me souviens d'une main

Serrée comme un grappin (…) C'était un train de nuit

Dans un pays troublé

Tous nos corps entassés

Mon âme sans abri (…)

Je me souviens de la nuit

Je me souviens de l'oubli

Je me souviens.

Une autre chanteuse, la britannique et francophile Petula Clark avait interprété en 1962, un titre homonyme, Dans le train de nuit, mais bien plus léger :

Je m'en vais vers le soleil

Dans le train de nuit

Tout là-bas c'est le réveil

Dans le train de nuit

J'ai ma valise et mon billet

Pour le train de nuit

Je m'en vais j'en ai assez

Assez de Paris

Oh oui

Je suis sur le chemin du paradis

Dans le train de nuit

Michel Polnareff en 1977, dans Un Train ce soir, une chanson écrite par Jean-Loup Dabadie, évoque une séparation douloureuse :

Un train ce soir

un train part dans ma mémoire

Oh my baby

Il y avait

Un peu de pluie sur le quai

Oh my baby

Moi dans cette nuit

Sous la pluie

Oh my baby

Je te disais

Ne pleure pas

My baby

Oh my baby

Oh et ce train est parti

Dans la nuit

Et moi

Dans la nuit

Je crie, je ris

Je pleure, je meurs

Et au XXIe siècle, le thème continue de fasciner.

Un des héritiers d’Etienne Daho, le quadragénaire Malik Djoudi, en conclusion de son second album Tempéraments, sorti en 2019, livre à son tour un Train de nuit :