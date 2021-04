Marc Ferro, l'historien et les images

e film est un témoignage et ce qui est surprenant c’est qu’il a fallu presque une centaine d'années d’existence pour qu’on reconnaisse sa qualité de témoin." C'est en quelques mots la pensée de l'historien Marc Ferro, décédé ce 22 avril et qui a marqué notre façon de percevoir l'histoire.

Fils de déportée, résistant dans le Vercors, professeur en Algérie, codirecteur des Annales, Marc Ferro a passé sa vie à raconter, décrypter et vulgariser en utilisant les images comme source historique.

On l’a admis plus ou moins, disons d’abord, pour les actualités. On ne reconnaissait comme document historique au fond que tantôt ces actualités proprement dites, tantôt les films appelés films documents, par exemple les reportages ou les films ethnologiques. Au fond ça venait d’une vision assez positiviste qu’on avait de l’histoire et des sciences. De la même façon, les historiens ont mis quelque temps à reconnaître qu’un roman de Balzac nous apprenait plus de choses sur la société du XIXe siècle quelquefois que des statistiques ou des règlements administratifs, ou des discours d’hommes politiques bien sûr. Il s’est passé un peu la même chose avec le film. Marc Ferro sur Antenne 2 en 1977

Il est le premier à reconnaître l’intérêt du cinéma comme témoin de son temps et regrette que l’école n’enseigne pas à analyser un film comme on analyse un texte. Il fait aussi de la comparaison des actualités cinématographiques de différents pays le cœur de son émission Histoire parallèle pendant 12 ans.

Il cherche surtout à comprendre et sera même pionnier dans l’histoire du ressentiment.

L’actualité et le passé m’ont en quelque sorte fait sentir que ce phénomène n’avait pas été analysé et qu’il joue un rôle dans l’histoire. Il joue un rôle au-delà de ce que nous connaissons tous : la lutte des classes, le racisme, etc. Et il fallait déceler la part du ressentiment. Il ne faut pas le mettre partout. Par exemple dans les luttes sociales il n’y a pas de ressentiment parce que les gens sont actifs et qu’en quelque sorte ils exorcisent leur colère dans le combat. Le ressentiment a lieu lorsque pendant longtemps on a été impuissant on a rien pu faire et c’est le cas notamment pour les Noirs en Amérique.

Il faut confronter les opinions différentes, non pas pour atteindre la vérité parce que chacun a sa vérité, mais de cette confrontation on peut comprendre les arrière-pensées, les ressentiments des uns et des autres et dans quel sens peut aller l’histoire. Si on fait une histoire unilatérale, on est sûr de se fourvoyer.

Marc Ferro sur France 2 en 2007