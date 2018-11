Matières à penser | Dans un monde inégal, qu’avons-nous en commun ? par Dominique Rousset

Nous proposons cette semaine une double réflexion sur la croissance des inégalités, observée partout dans le monde et de plus en plus durement ressentie, et une issue possible par un meilleur partage des Biens Communs, ceux que nous offrent la nature, la culture, la vie sociale. A condition de savoir préserver ces Biens Communs, les protéger des multiples formes de prédation, les réinventer parfois. Tout n’est pas perdu mais le temps presse.

Lundi 19 novembre

Richesse des nations, pauvreté des Etats : le déclin des Communs

Avec Lucas Chancel, chercheur senior à l’Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales), enseignant à Sciences Po-Paris et co-directeur du Laboratoire sur les inégalités mondiales à l’École d’économie de Paris.

Depuis 1980, au niveau mondial, les 1% les plus riches ont capté deux fois plus de croissance que les 50% les plus pauvres. Rien ne prouve que le « ruissellement » ait fonctionné. Les données montrent plutôt qu’une autre forme d’inégalité grandit entre puissance publique et puissance privée. L’enjeu, pour l’Europe notamment, est de maintenir les Communs (éducation, santé, environnement) dans le public.

Mardi 20 novembre

Le grand retour de l’héritage

Avec Nicolas Frémeaux, maître de conférences en économie à l’Université de Paris 2, conseiller scientifique à France-Stratégies, auteur de « Les nouveaux héritiers », (Editions du Seuil, 2018).

Au XIXe siècle, l’héritage représentait 90% du patrimoine privé des Français. Ce pourcentage avait largement baissé au XXe siècle mais voici que depuis la fin des années 70, il ne cesse d’augmenter à nouveau pour atteindre aujourd’hui près de 60%. Bien au-dessus de l’épargne venue des revenus du travail. Un facteur d’inégalité important pour la société et un sujet méconnu, rétif aux réformes et très sensible parce qu’il touche à la famille et à ses valeurs.

Mercredi 21 novembre

Prendre les Communs au sérieux

Avec Benjamin Coriat, professeur émérite de sciences économiques à l’Université Paris XIII, coordonnateur de « Vers une République des Biens Communs », (Editions Les Liens qui libèrent, 2018).

Commençons par définir une notion un peu floue : qu’entend-on par Communs ? S’agit-il des ressources partagées et gouvernées par des communautés, des initiatives citoyennes, des reprises de biens « capturés » par le marché, remis à disposition pour la collectivité, des modes de vie ? « Jouir sans posséder », une autre définition. Mais pas d’angélisme, il est question d’un modèle économique et social qui ne saurait se passer de l’action publique pour réussir.

Jeudi 22 novembre

Patrimoine et connaissance, vaincre les inégalités

Avec Françoise Benhamou, professeure à l’Université de Paris XIII et à Sciences-Po, spécialiste de l’économie de la culture et des médias. Auteure de « L’économie de la culture » (Editions La Découverte, 2017).

C’est un débat ancien mais il reste vif : comment mieux partager la culture ? Inégalités sociales, inégalités territoriales, équipements et infrastructures, coûts et subventions, rôle de l’école, tous les gouvernements depuis André Malraux ont soulevé ces questions et proposé des solutions. L’irruption et la puissance du numérique en ont apporté d’autres, « eldorado ou champ de mines » ? La culture, Bien Commun par excellence, est au cœur de la menace inégalitaire.

Vendredi 23 novembre

Environnement : rendez les Communs !

Avec Dominique Dron, ingénieure, coordinatrice de « Les communs environnementaux : gérer autrement la rareté », Responsabilité et Environnement, Revue Annales des Mines, octobre 2018

Questions sur les formes qu’ont prises aux cours des deux derniers siècles les rapports de l’homme avec la nature, l’ampleur des dégradations sur les ressources et les paysages, l’air et l’eau, le sol et la forêt. Des Communs, propriété de l’humanité, dont la mise en danger frappe de façon très inégale les sociétés, selon leur condition sociale, leur position géographique, leurs moyens de s’en défendre