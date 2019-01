Matières à penser | « Le présent des archives » par Patrick Boucheron

Le présent des archives

On dit des archives qu’elles témoignent du passé, mais en est-on certain ? Ce qu’elles inventent, au présent, est quelque chose comme le passé du futur. En cela, elles ouvrent une question d’avenir. Durant toute une semaine, on s’interrogera sur les usages des archives, au plus près des pratiques, savantes, banales ou inventives. Car elles ne sont pas seulement la matière première de la discipline historique mais pour toutes et tous, des matières à penser.

Lundi 7 janvier : "L’art des rapprochements"

Avec Carlo Ginzburg, professeur émérite à UCLA (Université de Californie Los Angeles)

« Il y a des figures du passé que le temps rapproche au lieu de les éloigner », a écrit Carlo Ginzburg à propos de Montaigne. Interroger l’historien sur son rapport aux archives, c’est se poser la question de l’empathie : comment lire à bonne distance les archives de la répression comme les procès de sorcellerie du XVIe siècle ? Avec Carlo Ginzburg, on apprend que l’historien aux archives est celui qui sait se ménager des surprises.

Mardi 8 janvier : "La mise en archives : histoires"

Avec Yann Potin, historien et archiviste, chargé d’études documentaires aux Archives nationales, maître de conférences associé à l’université Paris 13

« La recherche historique est un sous-produit de l’administration » écrivait l’archiviste Yves Pérotin — entendons qu’avant de songer à mettre en histoire les archives, on doit faire l’histoire de la mise en archives. C’est ce à quoi s’emploie Yann Potin, en s’interrogeant à partir du Mal d’archives de Jacques Derrida sur nos usages contemporains de la conservation du passé. De quoi témoignent les archives ? Non pas du passé, mais de quelque chose comme le passé du futur.

Mercredi 9 janvier : "Portrait de l’historienne en ses archives"

Avec Anne Simonin, directrice de recherches au CNRS

De l’étude du catalogue des éditions de Minuit (Le droit de désobéissance, 2012) à celle de l’indignité nationale (Le Déshonneur dans la République, 2008), Anne Simonin ne cesse d’explorer, en historienne, les rapports entre morale et politique. Où l’on parle de la loi en révolution et de la collaboration au féminin, du procès de Céline et de Babar à la BBC…

Jeudi 10 janvier : "Les petits papiers de l’archiviste"

Avec Guillaume Nahon, Directeur des Archives de Paris

Vendredi 11 janvier : "Inventer nos vies"

Avec Isabelle Monnin, journaliste et écrivain

Réalisation Anne-Pascale Desvignes

