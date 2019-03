Matières à penser | «Poésie et histoire» par Patrick Boucheron

Poésie et histoire

Il y a une histoire de la poésie, il y a aussi sans doute une poésie de l’histoire, mais comment comprendre l’inscription poétique de l’histoire ? Les temps intimes et les rythmes du monde s’y nouent inextricablement. C’est à faire entendre leurs harmoniques que cette semaine est consacrée.

Lundi 25 mars

Ecrire dans la durée

Avec Mona Ozouf, historienne, philosophe, directrice de recherche émérite à l'EHESS, spécialiste de l'éducation et de la Révolution française.

De George Eliot, Mona Ozouf écrit qu’elle fut écrivain des équilibres instables et des durées obstinées. A la rencontre de l’histoire et de la littérature, nous partons en quête de ce qui échappe à la prose historienne, « confins ignorés, lisières incertaines, contrées nocturnes, inquiétantes étendues laissées en friche ».

Mardi 26 mars

Un homme n’est pas fait que du temps intime

Avec Olivier Barbarant, poète et essayiste.

Conversation avec Olivier Barbarant, poète et lecteur d’Aragon, sur le fracas de l’histoire, l’usure des corps et la joie des commencements : « Un homme n’est pas fait que du temps intime, du cœur qui cogne ou bien se tait. Aussi éloignés semblent-ils à première vue, le rythme du corps et celui de l’Histoire forcément se rencontrent ».

Mercredi 27 mars

Des poèmes pour ouvrir le temps

Avec Jacques Jouet, poète, romancier, essayiste, membre de l’Oulipo.

Avec Jacques Jouet, écrivain, nous parlons d’Hugo et de Neruda, des hasards heureux et des contraintes créatrices, du rire de l’historien mais aussi de l’étrange bibliothèque de La dernière France. Car celle-ci pose la grave question politique et poétique : comment discriminer l’héritage ?

Jeudi 28 mars

Traduire, agir

Avec Marie Cosnay, professeure de lettres classiques, traductrice, écrivaine et activiste pour l'accueil des migrants.

Vendredi 29 mars

_La révolution Khlebnikov_Avec Yvan Mignot, poète et traducteur.

Lauréat du prix Russophonie 2018 pour la traduction de « Œuvres: 1919-1922 de Velimir Khlebnikov » (Verdier, septembre 2017).

Réalisation Anne-Pascale Desvignes