Maurice Genevoix sur la Grande Guerre : " Je suis obligé de dire "je" mais je m'efface derrière ce "je" "

Ce témoignage de Maurice Genevoix sur son expérience de la Grande Guerre est issu du "Magazine mensuel de la première guerre mondiale" diffusé tout au long du cinquantenaire de la Première Guerre mondiale. Ce Magazine était constitué d'illustrations sonores, de lectures de textes, de commentaires, de tribunes et de témoignages. Voici extraite, dans le volet portant sur l'été 1915, la parole de l'écrivain Maurice Genevoix.

Rappel des faits. Après les terribles combats des Éparges, son régiment est au repos dans un village de la Meuse. Le 24 avril, l'état major engage un mouvement offensif dans l'axe de la tranchée de Calonne. Son régiment est envoyé sur place avec pour mission de résister le plus longtemps possible à l'attaque allemande, quitte à se faire tuer sur place. Alors qu'il se trouve dans une trouée, il est atteint de plusieurs balles par un tireur allemand. Il est alors évacué jusqu'à Verdun où il est hospitalisé.

Maurice Genevoix insiste d'emblée, dans ce témoignage, sur le caractère ordinaire de ce qui lui ait arrivé dans les premiers mois de la Grande Guerre.

L'écrivain livre des détails sur ses trois blessures par balles, deux dans le bras gauche et une dans la poitrine.

Il m'a reflanqué une troisième balle qui celle-ci m'a atteint à la poitrine mais qui heureusement m'a galvanisé car j'ai vu en baissant un peu la tête, un trou rouge dans ma vareuse. J'ai pu me traîner à deux mètres de là et l'homme ne me voyait plus. [...] Je n'étais plus qu'un blessé, j'étais hors du coup, très grièvement blessé. Je n'étais plus qu'une épave et il s'agissait d'évacuer cette épave souffrante et misérable.