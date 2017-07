Max Gallo, écrivain, homme politique et collaborateur de France Culture, est mort

Académicien depuis 2008, Max Gallo enseignait à Sciences-Po comme il vendait des quantités astronomiques de ses livres accessibles à un public profane. En fait, c’est un peu plus d’une centaine d’ouvrages que l’historien, mort à 85 ans ce 18 juillet, a publiés. Une histoire populaire dans tous les sens du terme, celle qui se raconte à pleins poumons et celle qui trouve un large public, Gallo battant quelques jolis records de vente.

Nombre de ses livres sont construits à la manière de grandes fresques, où la petite histoire croise la grande Histoire, à travers des récits épiques, où la Révolution française ou la Résistance cisèlent une trame épique. Longtemps, Max Gallo a ainsi affectionné les biographies de grands personnages historiques, de Jaurès à De Gaulle en passant par Louis XIV ou Robespierre.

Dans “Le Panthéon ou les intermittences de la mémoire nationale”, une émission du 21/11/1996 dans “Lieux de mémoire”, vous pouvez réécouter Max Gallo évoquer ces grands personnages de notre histoire collective :

Communiste dans sa jeunesse, ce fils d’électricien devenu agrégé d'histoire entame à partir du milieu des années 1970 une mue idéologique qui le mènera, trente ans plus tard, à soutenir Nicolas Sarkozy.

Lorsque France Culture l’invite dans l’émission “Ca me dit l’après-midi”, le 6 octobre 2007, Max Gallo revient sur cet itinéraire déjà largement derrière lui :

Entre ses jeunes années niçoises et Nicolas Sarkozy, il adhèrera en 1974 au Parti socialiste, dont il sera député en 1981, avant de siéger au Parlement européen entre 1984 et 1994. Il cheminera pendant vingt ans non loin de Jean-Pierre Chevènement, dont il présidera en 2002 le “Pôle républicain”, organe destiné à fédérer les soutiens du candidat souverainiste à la présidentielle. De ce soutien à un ami de vingt ans, Gallo disait à l’époque qu’il découlait d’une filiation au Conseil national de la Résistance, pour "relever la République".

Cinq ans plus tard, Gallo, autrefois porte-parole de Pierre Mauroy à Matignon, est à droite. Nicolas Sarkozy, une fois à l’Elysée, lui commande même la rédaction de certains de ses discours. C’est lui, par exemple, qui signe le discours que prononce Nicolas Sarkozy en hommage à Lazare Ponticelli, lors de la mort du dernier poilu en 2008 à 110 ans.

C’est dans ce discours prononcé le 17 mars 2008 que Gallo écrit par exemple :

Il est de notre devoir que, par-delà l'Histoire, la mémoire demeure malgré tout vivante. C'est un devoir national, c'est un devoir humain. On ne construit pas son avenir en oubliant son passé, mais en l'assumant et en le surmontant. Mais le souvenir est fragile quand la mort est passée.

Lui qui a beaucoup travaillé sur la Première Guerre Mondiale revenait sur cette période dans l’émission L’Esprit public, dont il fût l’un des contributeurs réguliers. Vous pouvez réécouter par ici cette émission spéciale du 1er janvier 2006 sur France Culture, autour de l'historien Stéphane Audouin-Rouzeau :

Se revendiquant républicain et catholique, il conservera un attachement à la Nation, inextricable de son travail d’historien. Max Gallo s’est ainsi élevé publiquement à de nombreuses reprises contre ce qu’il brocardait comme "la France de la repentance”, s’opposant aux lois mémorielles en général, et notamment à l’initiative de Jacques Chirac lorsque ce dernier, Président de la République, voudra reconnaître la responsabilité de l’Etat français dans la Shoah. C’est à cette époque que Max Gallo joindra sa voix aux historiens qui réclamaient que la loi demeure bien distincte de l’Histoire.

Dans Fier d'être français, ou L'âme de la France, histoire de la nation, des origines à nos jours, un ouvrage qu’il publie en 2007, Gallo oppose repentance et fierté nationale :

Je n'appartiens pas à la France de la repentance… j'appartiens à une France fière d'être elle-même.

