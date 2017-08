Médecine : comment l'horreur nazie façonne la notion de cobaye

Le procès de Nuremberg a démarré en 1945 et c’est plutôt cette date qui est restée dans l’Histoire, avec la condamnation, un an plus tard, de grands dignitaires du Troisième Reich. Pourtant, il fut un autre Nuremberg, qui s’ouvrit en 1946 pour s’achever l’été suivant, il y a tout juste soixante-dix ans cette semaine : le procès des médecins nazis.

Vingt-trois personnes dont vingt médecins (les trois autres étaient trois haut-fonctionnaires) s’étaient retrouvés sur le banc des accusés, devant notamment répondre d’exactions commises en leur qualité de médecin pour le compte du régime hitlérien durant la seconde guerre mondiale. On sait aujourd’hui que les médecins étaient la profession comptant la plus grosse proportion de membres du NSDAP sous Hitler.

En jeu : les expérimentations médicales pratiquées par les médecins nazis, et le sort des prisonniers qui ont servi de cobayes, souvent en parallèle de leur condition concentrationnaire. On ignore toujours le nombre exact des prisonniers déportés qui ont subi ces essais cliniques qui pouvaient aller de brûlures au phosphore jusqu’à l’euthanasie en passant par l’inoculation de germes parfois mortels comme le typhus, le test de gaz de combats pour évaluer la résistance du corps humain, et encore bien d’autres essais.

L'ina propose une vidéo de ce procès :

25 ans, rescapée des camps et éternelle cobaye

Souvent, les prisonniers cobayes à leur dépens ont péri de ces expérimentations. Mais pas tous. Parmi les rescapés des camps, certains sont ainsi revenus en France avec, outre le traumatisme de l’horreur concentrationnaire, des virus inoculés par un médecin nazi. C’était le cas d’une jeune femme, juive polonaise, arrivée à Paris à la Libération, malade. En 1950, à la radio publique, Emile Kahn, membre de la Ligue des droits de l’homme qu’il présidera quelques années plus tard, diffusait cet “appel à l’aide” sur les ondes françaises :

Arrêtée par la Gestapo en 1941 à l’âge de 17 ans, elle fut condamnée à mort comme résistante, puis graciée en raison de son âge. Déportée en Allemagne au camp de Ravensbrück, le 15 août 1942 elle servait de sujet à cette barbarie scientifique que l’inconscience et le cynisme des bourreaux appelaient “une opération expérimentale”. Deux médecins nazis lui firent une injection de bacile dans l’os de la jambe droite. Huit ans sont passés, non seulement la plaie locale n’a pas guéri mais l’infection s’est répandue et envahit tout l’organisme. La patiente, réfugiée en France, est en traitement à l’institut Pasteur. Mais comment la traiter : elle n’a pas su, et personne ici ne sait, la nature exacte du mal qu’on lui a inoculé. Le répertoire hitlérien des maladies injectables était infini.

Et Emile Kahn de préciser que la jeune patiente en mal de traitement adapté avait même écrit au président du Tribunal de Nuremberg afin qu’il obtienne de ses deux bourreaux, qui figuraient parmi les 23 prévenus en 1946, qu’ils révèlent la maladie dont elle souffrait. En vain. Vous pouvez découvrir cet "appel à l’aide" d’un peu moins de quatre minutes ici :

Écouter Écouter L'appel à l'aide d'Emile Kahn pour une rescapée malade, le 28/04/1950 à la RTF L'appel à l'aide d'Emile Kahn pour une rescapée malade, le 28/04/1950 à la RTF

Ce qu’on appellera “le procès des médecins nazis” sera le tout premier cas de judiciarisation d’expérimentations médicales sur des êtres humains, même s’il existait des codes de déontologie à l’échelle de la communauté scientifique internationale. Les 20 et 21 août 1947, lorsque le tribunal militaire affirme la culpabilité de seize des vingt-trois prévenus, il pose une série de critères destinés à apprécier la légalité ou l’illégalité des expérimentations médicales.

Parmi ces critères, on peut citer la notion d’information loyale, le consentement, la nécéssité scientifique de l’expérience, ou encore et l’évaluation des risques encourus, comme le rappelait dans sa récente tribune publiée dans Le Monde Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale à l’université Paris-Sud, pour rappeler la portée du procès des médecins à Nuremberg, 70 ans plus tard.

Pierre angulaire et bouleversement intime

Ces critères légaux qui régissent les expérimentations sur des êtres humains sont historiques. On appelle cette liste de critères le “Code de Nuremberg”. Soixante-dix ans plus tard, ce code reste une pierre angulaire des premières lois bioéthiques.

Car la législation reste tardive en matière de bioéthique : en France, le tout premier texte bioéthique destiné à réglementer dans le droit positif les essais cliniques, remonte à 1988, avec la loi Huriet. C’est avec cette loi que s’installe la notion de consentement éclairé des patients. Concrètement, il faut que le patient qui accepte de servir de “cobaye” ait toute sa tête, mais aussi qu’il puisse, s’il le souhaite, refuser… ce qui n’était évidemment pas une option pour les prisonniers des camps nazis.

Le "Code de Nuremberg" n’est toutefois pas aussi connu qu’un autre texte, qui date, celui-là, de 1964, et qui régit aujourd’hui encore l’expérimentation clinique : la "Déclaration d’Helsinki". Mais les historiens s’accordent à dire que le "Code de Nuremberg" a en parti servi d’étai pour la déclaration de 1964, dix-sept ans plus tard. De même que, dans la foulée du procès des médecins nazis, il avait irrigué jusqu’à la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, adoptée quelques mois après.

La découverte du "Code de Nuremberg" a également marqué certains professionnels à titre personnel. C’est ce dont témoignait par exemple François Lemaire, président de la Direction de la Recherche Clinique à l'APHP, au micro de Olivier Lyon-Caen sur France Culture en avril 2011. Dans cet extrait tiré de l’émission “Avec ou sans rendez-vous", François Lemaire racontait ce jour-là combien il avait reconsidéré toute l’éthique de sa pratique professionnelle en réanimation en découvrant la notion de consentement du patient :

Jusqu’en 1986-87, la recherche était totalement libre, sans aucun contrôle de personne. En France, il n’y avait pas de loi. Personne ne se souciait, parmi nous en tous cas, de recueillir le consentement du patient qui, étant endormi, n’avait pas voix au chapitre. [...] C’est seulement quand j’ai commencé à lire sur Nuremberg que j’ai réalisé que cette recherche qui se fait sur un patient qui n’a pas consenti, est tout simplement inavouable. Infaisable. Mais le pire a été de réaliser que si je n’avais pas été bloqué par cette histoire des consentements, je l’aurais probablement fait. Je ne pense pas que j’étais un bourreau nazi, je ne pense pas que j’étais pire que tous mes collègues, mais, si j’avais été assuré de la clandestinité, j’aurais probablement fait cette recherche.

Écouter Écouter François Lemaire et le consentement dans "Avec ou sans rendez-vous", le 16/04/2011 sur France Culture François Lemaire et le consentement dans "Avec ou sans rendez-vous", le 16/04/2011 sur France Culture

Cobaye, un sort volontaire

En Europe, les essais cliniques ont perduré, moyennant rémunération en règle générale. La référence aux camps nazis et donc à Nuremberg ne s’estompera jamais. Ainsi, en 1999 dans "Grand angle" sur France Culture, lorsque Anice Clément interviewe Antoine Cournot, PDG dans l’industrie pharmaceutique, elle l’interpelle sur la notion de “cobaye” en la rapprochant immédiatement du sort des victimes du régime nazi :

C’est un mot terrible qui nous fait penser aux expérimentations nazies.

Et de rebondir aussitôt sur le "Code de Nuremberg" :

Depuis le tribunal de Nuremberg, toute expérience sur l’être humain doit être faite avec son consentement… ce sont donc des cobayes volontaires.

Écouter Écouter Le statut du cobaye dans la recherche pharmaceutique le 25/05/1999 dans "Grand angle" sur France Culture Le statut du cobaye dans la recherche pharmaceutique le 25/05/1999 dans "Grand angle" sur France Culture

archives Radio France - Ina