Mémoires de l'esclavage : programmation spéciale sur France Culture

20 ans après l’adoption de la loi Taubira portant sur la reconnaissance de l’esclavage et de la traite comme crime contre l’humanité, France Culture s’associe à la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME) et consacre une programmation spéciale dans le cadre du Mois des mémoires.

Dès le 8 mai, Jean-Marc Ayrault, le président de la FME et à l’initiative de ce plan d’action, sera reçu par Hervé Gardette dans Politique ! Et à partir du 10 mai, Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, l’antenne de France Culture explorera les problématiques contemporaines issues de l’histoire coloniale et de l’esclavage dans ses rendez-vous quotidiens.

Samedi 8 mai, 19h : Politique ! / Hervé Gardette

Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, Président de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage

Lundi 10 mai

De 7h à 9h : Les Matins / Guillaume Erner

Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux et à l’origine de la loi du 21 mai 2001, dite loi Taubira, tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.

10h : Les Chemins de la philosophie / Adèle Van Reeth

3 épisodes diffusés du 10 au 12 mai

S'affranchir ?

10 mai : La dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel

Avec Olivier Tinland, professeur de philosophie à l'université Paul Valéry - Montpellier, auteur de Hegel, maîtrise et servitude (Ellipses)

11 mai : Portrait d'Aimé Césaire

Avec Silyane Larcher, philosophe et chercheure au CNRS, auteure de L'autre citoyen : l'idéal républicain et les Antilles après l'esclavage (Armand Colin)

12 mai : Beloved de Toni Morrison

Avec Claudine Raynaud, professeur au Département d’études anglophones de l’Université de Montpellier III, auteure de Toni Morrison (Belin)

17h : La Série Documentaire / coordination Perrine Kervran

4 épisodes diffusés du 10 au 13 mai

_Rediffusion : 1ère diffusion du 06 au 09/05/19 _

Les Antilles françaises enchaînées à l'esclavage

de Stéphane Bonnefoi, réalisé par Diphy Mariani

1. Au nom du sucre : crimes et profits

2. Entre deux abolitions (1794-1848) : l’émancipation des esclaves

3. Un passé qui ne passe pas

4. Chlordécone, un polluant néocolonial

18h20 : Le Temps du débat / Emmanuel Laurentin

Peut-on réparer l’esclavage ?

19h20 : Affaires en cours / Marie Sorbier

Sur l’exposition « Le dessin romantique de Gericault à Victor Hugo » aux Beaux-Arts de Paris (visible aussi en ligne jusqu’au 27 juin). Les œuvres sélectionnées renvoient aux thèmes associés au romantisme : gothique, exotisme mais aussi condition humaine.

Week-end 15 et 16 mai :

Samedi 15 mai, 14h : Plan Large / Antoine Guillot

La représentation de l'esclavage dans le cinéma américain

Avec Antoine Guéguan, doctorant à l'Université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée (De Uncle Tom's Cabin à 12 Years a Slave : les représentations de l'esclavage dans le cinéma américain (1903-2013)).

Hélène Charlery, maîtresse de conférences en civilisation américaine et études cinématographiques à l'Université de Toulouse, spécialiste de la notion de genre et de race dans le cinéma mainstream américain.

Dimanche 16 mai, 15h : Juke Box / Amaury Chardeau

Une histoire en musique de l’esclavage dans les Caraïbes

En partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage et le réseau Canopé

> Et aussi, à écouter en ligne

« Je ne serais pas arrivée là si… » : Christiane Taubira ?

Elle a grandi à Cayenne, étudié à Paris, exercé différents métiers en Guyane avant de devenir députée puis garde des Sceaux. Entretien avec l’ancienne ministre Christiane Taubira.

A voix nue : Christiane Taubira, éternelle révoltée

De son enfance en Guyane à ses engagements politiques, de ses prises de position publiques à ses questionnements privés : cinq entretiens avec Christiane Taubira, figure de la gauche.

Le Cours de l’histoire : Etre noir en France avant l’abolition de l’esclavage

En partenariat avec L’Obs pour la parution du hors-série “Esclavage, une histoire française”.

Du XVIe siècle jusqu’au XIXe siècle, plus de 18 000 gens de couleur résident sur le territoire métropolitain de la France. Esclave ou affranchi, perruquier, cuisinier ou couturier, qui sont ces déracinés qui parfois font souche ? Retour sur ces destins.

Retrouvez tous nos podcasts sur le sujet ici