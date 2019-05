Mexique : il y a 500 ans, la chute d'un empire

“Et qu’ils demandent pardon aux peuples autochtones pour les violations de ce qu’on appelle aujourd’hui les droits de l’homme.” C'est ce que demande le président mexicain, M. Lopez Obrador à Madrid et au Vatican. Des excuses pour la conquête espagnole du Mexique, responsable d'une quasi extermination des populations locales. Inconcevable pour les Espagnols.

L’arrivée, il y a cinq cents ans, des Espagnols sur les terres mexicaines actuelles ne peut être jugée à la lumière de considérations contemporaines.

Gouvernement espagnol, 25 mars 2019

S’il y a eu plusieurs massacres par les conquistadors, la colonisation rapide du Mexique ne repose pas que là-dessus.

Les Espagnols, des Dieux ?

En 1519, Moctezuma, l’empereur aztèque accueille Hernán Cortés presque comme un Dieu. Pour l'historienne Carmen Bernand, spécialiste de la découverte de l'Amérique, cette méprise était très logique.

Carmen Bernand : "Il y avait un précédent dans l’esprit de Moctezuma, l’empereur du moment, et qui était la figure de Quetzalcóatl, un des dieux de la création qui était parti, honni par les populations, dans la mer en disant : “je reviendrai un jour”. Et donc Moctezuma avait bien peur que peut-être ce soit le retour de Quetzalcóatl."

Au fur et à mesure qu'Hernán Cortés progresse vers Mexico pour rencontrer Moctezuma, les échanges avec la population locale confirment cette théorie.

Carmen Bernand : "Il y a une description qui a été faite par les Mexicains eux-mêmes, de cette progression où il y a des choses qui ont beaucoup étonné. Il y a les chevaux, bien sûr, ils sont très différents, il y a des blonds, des gens plus noirs. Ils sont surtout habillés avec des espèces de cuirasses rigides qui font extrêmement peur. Mais ce qui étonne beaucoup, c’est le bruit et l’éclat. Le bruit non seulement des canons mais le bruit des trompettes. Et ça, ça fait très peur. Le soleil qui tape sur tout ce métal est une des choses terrifiantes."

Les épidémies

Plusieurs dizaines de milliers d’Aztèques ont été massacrés par les conquistadors mais avant l’arrivée des Espagnols ils étaient près de 100 millions.

Carmen Bernand : "Ils ne les ont pas tués, parce que de toute façon les Espagnols étaient moins de 1 000. Vous les imaginez tuer chacun, 5 000, 50 000 ou autre, c’est impossible, même physiquement."

Les populations locales ont été décimées par plusieurs maladies importées d’Europe comme la rougeole ou la variole.

Carmen Bernand : "C’est une véritable catastrophe que ces épidémies. Ils ont imaginé que c’était un châtiment, parce que pour eux, les maladies ne venaient pas des microbes, pas de l’air mais d’une volonté de détruire."

Ces épidémies, perçues comme une punition divine, ont renforcé l’idée que les Espagnols sont liés aux dieux.

Les alliances

Une des raisons de la chute rapide de l’empire aztèque est qu’il était constitué de plusieurs tribus autrefois ennemies.

Carmen Bernand : "Cortés a compris que tout le monde n’était pas d’accord avec les Aztèques, donc il a tissé des alliances avec tous ces peuples. C’est grâce à eux qu’il a pu arriver jusqu’à Mexico. Puis il y a eu des alliances matrimoniales. Les Espagnols ont créé des métissages en se disant "on peut pas rester, nous sommes minoritaires, il faut qu’il y ait des liens de parenté."

Aujourd’hui, 98% de la population mexicaine descend d'un mélange de populations autochtones, européennes et africaines.

