Mohamed Ali : la parole coup de poing

Du "king of the ring" au "king of the world", suivez l'itinéraire de Cassius Clay, devenu Mohamed Ali à 22 ans, alors champion du monde de boxe. Sa parole coup de poing se développe du "trash talking" pour déstabiliser ses adversaires aux provocations politiques et anti-racistes, jusqu'à sa défense d'un islam pacifiste face à Donald Trump. Car dans la vie de Mohamed Ali, le match se joue aussi hors du ring.

