Mona Ozouf : "La mythologie du Parti Communiste est une mythologie de western"

Dans ce deuxième volet d'"A voix nue" diffusé en 1998, l'historienne Mona Ozouf raconte ses études à Paris, une année de philosophie passée à la Sorbonne, "une escapade" puis la Khâgne. Elle évoque son adhésion en 1952 au Parti Communiste, elle y parle de "chaleur" et de fraternité qui liaient les militants, c'était pour elle comme une "compensation envers une enfance où [elle a] été tenue à l'écart de la guerre".

Mona Ozouf décrypte ses relations avec le PCF : "Sur le plan existentiel j'y suis très heureuse, à cause de la chaleur des relations, mais sur le plan intellectuel, non". Elle définit cette amitié comme "une amitié d'insurgés, nous nous pensions volontiers comme entourés de forces hostiles, de forces adverses". Ainsi, le PCF de l'époque se présente t-il comme "un univers d'autant plus soudé que c'est un univers binaire".

Au Parti Communiste, nos dirigeants étaient des femmes [...]. Les femmes n'étaient nullement préposées aux tâches subalternes, elles écrivaient des textes (elles auraient parfois mieux fait de s'abstenir). [...] Certains de ces textes me laissent aujourd'hui assez perplexe, en particulier je sais que c'est moi qui ai rédigé le texte après la mort de Staline, et... franchement, j'aurais mieux fait de m'abstenir ! J'aime mieux ne pas y penser !

L'historienne convoque ensuite ses maîtres à penser, comme Gaston Bachelard dont le physique lui fait penser à "un Karl Marx qui aurait l'accent bourguignon" et dont "le but" serait de "trouver le fond poétique des êtres". Au sujet de Louis Althusser, Mona Ozouf confie : "Quand il publie ses livres, j'ai déjà fait assez de chemin pour les trouver quasi inintelligibles ou en tous cas très barbelés."

En 1956, c'est fini, intellectuellement c'est fini, je suis totalement dégrisée par la Hongrie. J'appartiens au "cru" si j'ose dire de communistes qui ont quitté sur la Hongrie, comme dit parce qu'il y a plusieurs variétés, évidemment, et j'en sors. Mais j'y reste encore un moment parce que c'est la province, parce qu'il y a ces amitiés, ces rencontres à la cellule, ce métissage social donc j'y reste encore un peu quelque temps j'y traîne les pieds, mais enfin tout est fini. Et j'en sors avec un sentiment qui est un sentiment de soulagement.[...] Mon sentiment dominant c'est le soulagement, c'est de déposer un bagage qui m'a encombrée et que j'ai toujours senti trop pesant pour moi.