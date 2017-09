Mona Ozouf : "Le catéchisme était une école de l'inégalité"

Dans ce premier entretien d'"A voix nue" diffusé en 1998, Mona Ozouf revient sur ses souvenirs d'école, "un isolement épouvantable" dans ce petit village de Plouha avec une mère jeune veuve. Mais cette enfance "n'est pas triste" car la jeune fille "est immergée dans les livres". Elle évoque ainsi la bibliothèque en breton de son père défunt, "j'ai lu pour la première fois Les Perses [d'Eschyle] en breton" confie-t-elle et "les grands héros de mon enfance" ajoute-t-elle "sont les héros de l'indépendance irlandaise."

De l'autre côté de la cour il y a la bibliothèque de l'école, bibliothèque qui est beaucoup moins ouverte sur l'étranger et sur la culture antique, qui est une bibliothèque vraiment hexagonale, républicaine et où on trouve Hugo bien sûr, Cosette et Gavroche mais on trouve aussi tous ces petits romans enfantins que je lis avec délice parce que je lis tout, je suis boulimique puisque je n'ai pas d'autres choses à faire, que l'ennui, la tristesse, le silence règnent sur cette enfance.