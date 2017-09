Mona Ozouf : "Le surgissement de 1789 a quelque chose qui reste totalement énigmatique"

Dans cette quatrième partie de la série "A voix nue" diffusée en 1998, Mona Ozouf évoque la parution en 1988 du livre Le dictionnaire critique de la Révolution française qu'elle a dirigé avec François Furet et comment il a été reçu par les historiographes.

L'historienne met ainsi en avant les "trois étrangetés dans la Révolution française", à savoir "ce surgissement mystérieux", la transformation de "la promesse de liberté" en un "despotisme inédit" et enfin il reste la "question fondamentale de la révolution française" qui est de "savoir si ce passage de l'aube éblouissante de 89 à 93 est simplement lié aux événements, à ce qu'on a appelé les circonstances, ou s'il y avait déjà dans le projet initial quelque chose qui contenait, qui appelait, qui explique ce despotisme".

Mona Ozouf présente ensuite le bilan révolutionnaire pour les femmes. "Il y a une sorte d’antinomie entre la Révolution et le statut des femmes" reconnaît-elle mais en rester là ce serait faire l'impasse sur des "avancées extraordinaires" pour les droits des femmes.

A terme, la Révolution annonce un monde de l'égalité où les places ne sont pas assignées à quelqu'un en fonction de sa naissance, en fonction de son rang et aussi, c'est un peu plus long à venir, en fonction de son sexe. Si bien qu'il y a, à mon avis, dans la Révolution française à terme, et en particulier parce qu'elle met l'accent sur l'éducation, une immense promesse pour les femmes.

La commémoration est consensuelle par son essence même et donc il y a quelque chose de difficile à commémorer dans la Révolution française. [...] Il ne faut pas attendre de la commémoration les qualités rigoureuses de l'Histoire, la commémoration fait toujours la toilette des gens qu'elle commémore... arrange. Elle n'est pas faite pour mettre l'accent sur les défauts des êtres quand on commémore un être par exemple, quand on célèbre une personne. Elle n'est pas faite non plus dans le cas d'un événement pour mettre en évidence les violences ou les dérives sanglantes. La Terreur est incommémorable.