Mort de Pierre Milza, l'historien qui a pensé le fascisme

Il était venu à l'étude du fascisme par celle de l'Italie, le pays d'origine de sa famille (il était émigré de la seconde génération) et des relations internationales. L'historien Pierre Milza est mort ce 28 février à l'âge de 85 ans. Nous vous proposons de le réécouter à travers les archives de France Culture, témoignant de la manière dont il a tenté, sa vie durant, d'appréhender les contours flous du fascisme.

En 1988, c'est pour parler de son livre Le fascisme français, passé et présent qu'il était venu au micro des "Lundis de l'histoire", alors animés par Philippe Levillain sur France Culture. Un livre qu'il avait dédié à ses "compagnons de jeu et de travail du CM2 de la rue Ferdinand Berthoud, à Paris, disparus au cours de l'année scolaire 1942-1943" :

Les choses étaient claires : j'ai été élève d'un cours moyen dans le quartier du Temple, dans le quartier de la République, dans le quartier du Marais, en 1942-1943. Ce qui veut dire que nous avons commencé l'année scolaire à 40, et que nous l'avons terminée à 23. Je ne sais pas ce que sont devenus les dix-sept autres, je ne les ai jamais revus. Certains étaient mes amis les plus chers.

Il expliquait alors avoir voulu démontrer dans son ouvrage la dangerosité idéologique (et bien réelle) du régime de Vichy... même si, selon lui, le seul régime autoritaire que la France avait connu depuis les débuts de la IIIe République n'avait pas été un régime fasciste :

Le mal absolu ce n'est pas seulement le fascisme italien, ou le national-socialisme. Et à bien des égards, on peut même dire que le fascisme italien, au moins jusqu'en 1943, a peut être été moins redoutable et moins terrifiant que ce que nous avons connu. Et que s'il y a un danger de résurgence, moi je le vois plutôt dans cette direction-là, que dans ce qu'a pu être le fascisme français.

Pas de fascisme sans totalitarisme, et pas de totalitarisme sans guerre

En octobre 2014, toujours sur France Culture, Pierre Milza s'attelait à définir ce qu'était véritablement le fascisme. C'était au micro d'Alain Finkielkraut, dans l'émission Répliques, qui proposait un débat entre lui et le penseur politique israélien Zeev Sternhell à propos de l'histoire et de l'avenir du fascisme en France :

Lorsque le producteur demandait à Pierre Milza de définir ce qu'était le fascisme, celui-ci convoquait d'abord les mots du professeur d'histoire contemporaine Emilio Gentile dans son ouvrage Qu'est-ce que le fascisme (traduit chez Gallimard en 2004) :

Le fascisme est un phénomène politique moderne, nationaliste et révolutionnaire, antilibéral et antimarxiste, organisé en parti-milice, avec une conception totalitaire de la politique et de l’État, avec une idéologie activiste et anti-théorique, avec des fondements mythiques, virilistes et anti-hédonistes, sacralisée comme une religion laïque, qui affirme le primat absolu de la nation.

Dans cette émission, Pierre Milza analysait la manière dont les historiens s'accordaient pour déterminer "ce qui était fasciste, et ce qui ne l'était pas". Lui-même estimait que le fascisme était tributaire du totalitarisme, et de la guerre, sans laquelle il ne pourrait pas exister. Ni sans "la volonté de formater l'individu, et même les groupes sociaux, sur une image, un projet politique, culturel" :