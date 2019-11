Non, les statues grecques n'étaient pas blanches

"Vous et moi, dans un musée, nous sommes frappés par la blancheur des statues. En réalité, ces statues étaient tout sauf blanches, elles étaient soit peintes, soit dorées, soit peintes et dorées." Philippe Jockey, archéologue et historien de l’art à l'université de Nanterre et à l'institut français d'Athènes analyse depuis des années la polychromie des statues de l'Antiquité grecque, et la genèse de ce "blanchiment" par diverses strates d'Histoire jusqu'à très récemment.

À l'origine était la polychromie

Pour les Grecs anciens, ce qui reste en marbre blanc est inachevé. Pour imiter un réel idéal, leurs statues sont bleu égyptien, vert pomme, pourpres, roses, dorées…

"Pour que ces statues, ces sculptures soient achevées, il fallait qu’elles soient peintes, d’abord pour approcher au plus près une forme d’imitation de la réalité, mais une sorte de réalité idéale ; ils peignent de manière idéale, avec une palette aussi riche que celle d’un Michel-Ange. Ça, c’est la grande grande découverte de ces toutes dernières années."

Les archéologues l’observent pourtant depuis le XIXe siècle et depuis les années 2000, les progrès des analyses chimiques et physiques le prouvent sans ambiguïté : "Dès qu’on les cherche, les couleurs, on les trouve. On est absolument sûrs que ces couleurs existaient."

Pourtant, aucune trace de ce fait historique ni dans nos musées, ni dans notre imaginaire de ce "berceau de l’Occident". Cette Antiquité colorée au mieux n’est pas connue et au pire rejetée comme kitsch, vulgaire. C’est le résultat de 2 000 ans d’une histoire qui place le blanc au cœur de ses valeurs et rejette l”’impur”, le bigarré, le métissage des couleurs.

"Employons des grands mots, en effet, c’est un rejet de l’Autre, que l’on voit apparaître dès les textes de Pline l’Ancien, jusqu’aux pires excès de la Seconde Guerre mondiale. À chaque fois, c’est l’autre qui est en jeu, le rejet des couleurs de l’autre."

L'archéologie du "blanchiment"

Dès l’engouement de la Rome antique pour les modèles grecs, on veut les associer à la pureté, l’élégance, la blancheur immaculée du marbre de Paros. Les Romains copient en plâtre blanc les marbres d’origine. Avec les premiers Chrétiens, le paganisme coloré est rejeté au profit de la bancheur associée au sacré et à l’innocence.

À la Renaissance, on déterre les copies romaines, qu’on copie à nouveau pour diffuser en Europe l’idéal antique, contre le bariolage médiéval et le chatoiement oriental, à nouveau grâce aux plâtres blancs. Elisabeth Le Breton, conservatrice au département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Musée du Louvre, analyse ce phénomène, alors que commence une superbe exposition à la Villa Médicis à Rome, consacrée aux copies en plâtres du XVIe au XXe siècle, "Une Antiquité moderne" : "16 siècles après l'Antiquité romaine, de nouveau, une technique : le moulage, et le plâtre comme matériau, vont s’imposer pour l’appropriation de ces modèles. Ce sont des pièces blanches qui vont en résulter. Ce que les Français vont voir à Rome à la Renaissance, ce sont des pièces qui seront blanches."

Puis ce sera le fondateur même de l’histoire de l’art, Winckelmann, qui posera, en 1764, le blanc des Grecs comme un summum de l’art. Philippe Jockey poursuit l'exploration de ces siècles de blanchiment : "Une fois que l’Histoire de l’art donne son socle intellectuel et esthétique à cette idéologie, vont se développer ces académies des beaux arts qui au XIXe siècle vont multiplier les moulages, qui font que tout jeune artiste, spécialisé ou non dans la sculpture se trouve face à des moulages blancs de sculptures autrefois polychromes."

Le blanc antique deviendra même un argument politique en 1830 quand la nation grecque s'émancipe du joug ottoman, et se “purifie” de ses couleurs vives : "On débarrasse Athènes et tous les autres sites des monuments postérieurs à l’Antiquité classique, et on en profite aussi pour se débarrasser de tout ce qui n’est pas blanc. Donc la blancheur, là aussi, se construit encore comme un idéal en référence à cette Grèce classique rêvée, idéalisée qui n’a jamais réellement existé que dans la tête de ces gens-là."

Dans les années 1930, l’idéologie de la blancheur se radicalise encore quand l’écrivain xénophobe Charles Maurras fait “l’éloge de la blanche Athènes” posant ainsi un jalon dans l’exaltation antique reprise par les régimes fascistes et nazis. "On va appuyer le mythe de l’homme supérieur, de l’aryen, sur cette idéologie blanche."

Avec 1968, on commence à prendre en compte les couleurs grâce aux nouvelles techniques d’investigation de la matière, et au retournement culturel. "Là, c’est une révolution, une révolution militante, c’est-à-dire qu’on affirme de manières idéologiquement très forte la couleur, la polychromie de la sculpture grecque, comme on la refusait pendant des siècles."

Aujourd’hui, quelques musées commencent à proposer des copies en plâtres colorés ou des reproductions virtuelles, à côté des originaux antiques.