Notre-Dame : comment financer la reconstruction ?

Dès que les flammes ont commencé à ravager la cathédrale Notre-Dame lundi soir, des cagnottes ont été lancées partout en France et dans le monde pour aider à sa future reconstruction. Mécènes et grands groupes se mobilisent également.

Au lendemain de l’incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, les dons affluent pour aider à sa reconstruction. Des fortunes françaises, des grands groupes, des collectivités et des anonymes se mobilisent pour financer l’importante restauration du monument.

C’était l’un des joyaux de l’architecture du Moyen-Age en France et il faudra sans doute plusieurs décennies pour le reconstruire. Le montant des dégâts n’a pas encore été estimé mais ils seront d’ampleur. La reconstruction coûtera _"des centaines de millions d’euros"_selon le ministre de la Culture Franck Riester. Le toit et la charpente datant du XIIIe siècle ont entièrement brûlé, inestimables pour beaucoup. Pour permettre au monument de revivre au plus vite, les donateurs affluent, aussi bien publics que privés. En milieu d’après-midi mardi, 600 millions d’euros avaient déjà été promis.

Dès lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé le lancement à venir d’une souscription nationale. Une collecte nationale a alors été lancée par la Fondation du patrimoine. À l’heure actuelle, près de quatre millions d’euros ont déjà été collectés. Face à la saturation du site, un autre site a été lancé, rebatirnotredamedeparis.fr, géré lui par le Centre des monuments nationaux.

Des financements privés

Outre les nombreuses cagnottes en ligne lancées par des particuliers (et dont il est recommandé de se méfier), plusieurs grandes fortunes françaises ont décidé de débloquer plusieurs millions d’euros. La famille Arnault à la tête du groupe LVMH et et la famille Pinault vont contribuer respectivement à hauteur de 200 millions et 100 millions d’euros. LVMH devrait aussi mettre à disposition "ses équipes créatives, architecturales et financières" pour aider à la reconstruction et à la collecte de fonds. La famille Bettencourt et le groupe L’Oréal ont eux annoncé un don de 200 millions d’euros pour la cathédrale. Le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière offre lui 10 millions d’euros "pour la restauration de la flèche, symbole de la cathédrale".

L’entreprise Total participera également au financement de la reconstruction grâce à un don de 100 millions d’euros. La banque Crédit agricole a annoncé cinq millions d’euros pour les mesures de sauvegarde d’urgence de l’édifice. D’autres banques et sociétés ont promis de participer au financement : Société générale, BNP Paribas, Crédit Mutuel, CIC, Vinci, Capgemini ou encore Michelin. Groupama et Air France ont proposé des dons en nature, avec des chênes venant des forêts normandes offerts ou le transport gratuit des acteurs officiels participant à la reconstruction.

Les collectivités mobilisées

La mairie de Paris débloquera 50 millions d’euros, la région Île-de-France 10 millions d’euros d’aide d’urgence. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a lui annoncé le versement de "deux millions d’euros pour le programme de stabilisation et de reconstruction de cet édifice remarquable". Au sein de la région, certaines communes ont aussi indiqué qu’elles se mobiliseraient comme Romans-sur-Isère dans la Drôme qui prévoit de participer à l’effort financier à hauteur de 35 000 euros, soit le nombre de ses habitants. La région Occitanie s’est engagée à verser 1,5 million d’euros d’aide.

Des possibilités de réductions d'impôt

Selon le ministre de la Culture, "dans le cadre de la loi mécénat, il y a des réductions d'impôts de 60% pour les entreprises et de 66% pour les particuliers". Franck Riester précise que le gouvernement décidera prochainement du dispositif spécifique qui sera mis en œuvre pour la reconstruction de Notre-Dame tout en affirmant que "l'État assumera ses responsabilités".

L’ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon, auteur de la loi sur le mécénat en 2003, a proposé une réduction d’impôt de 90% pour les dons versés à Notre-Dame. Une mesure qui pourrait s’appliquer en classant la cathédrale comme "Trésor national". Une proposition qu’approuve le Sénateur Jean-Pierre Leleux, président de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture. "C’est un héritage commun qui appartient à tous les Français", a déclaré le sénateur qui espère que "l’État se mobilise" pour la reconstruction de la cathédrale, même si les dons privés sont d’ores et déjà nombreux.

Jean de Lambertye, président de l'association La Demeure historique et vice-président de la Fondation pour les monuments historiques, souhaiterait des financements plus pérennes des monuments. Invité sur France Culture dans le journal de 12h30, Jean de Lamberty a souligné la paradoxe de cet élan d’émotion.

Le patrimoine, que ce soit la cathédrale Notre-Dame ou le petit prieuré ou la petite église dans un village, quand il s’effondre ou brûle, déclenche un élan d’émotion paradoxale. Pendant des années, ce monument a peut-être souffert d’un déficit et tout à coup, on prend la mesure de l’attachement viscéral et collectif auquel il a droit. C’est pour cela qu’il faut encourager les financements pérennes.

Jean de Lambertye, vice-président de la Fondation pour les monuments historiques.

Il espère que l’engouement suscité autour de la reconstruction de Notre-Dame n’aura pas comme conséquence l’abandon des autres monuments qui composent le patrimoine français. Jean de Lambertye regrette qu’une partie des crédits votés chaque année pour les monuments par le Parlement ne soit pas utilisée. "Depuis une dizaine d’année, un certain nombre de crédits ne sont pas utilisés, entre 40 et 80 millions selon les années", a affirmé le vice-président pour la Fondation des monuments historiques. Ils pourraient être utilisés pour _"mieux restaurer et mieux sécuriser le patrimoine, c’est un travail essentiel"__,_a-t-il ajouté.