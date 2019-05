Bombardements, incendies, abandon, pillages, restructurations... Notre-Dame a survécu à plus de 850 ans de menaces vitales. Deux historiens racontent comment elle a résisté à la folie des hommes.

Bombardements, incendies, abandon, pillages, restructurations... Notre-Dame a survécu à plus de 850 ans de menaces vitales. Deux historiens spécialistes de la cathédrale, Alexandre Gady, et la médiéviste Claude Gauvard retracent l'histoire de cette grandiose survivante, qui défie les siècles, les accidents, et la folie des hommes.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Notre-Dame de Paris : une oeuvre de pierre et de papier 52 min La Fabrique de l'Histoire Notre-Dame de Paris : une oeuvre de pierre et de papier