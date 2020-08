Paroles de Poilu, Maurice Genevois, Jean Moulin, l'Abbé Pierre... 5 témoignages des temps difficiles

Soldats, résistant ou religieux, ils ont vécu les années sombres du siècle passé. Si certains combattants ont survécu à la guerre et ont pu en faire le récit, d'autres comme Jean Moulin n'ont pas eu cette chance. À travers leurs témoignages ou ceux de leur proche, ils illustrent notre histoire récente et nous transmettent des leçons de courage et de résilience.

1- Parole de Poilu

En 1916, Monsieur Vincent est agent de liaison à Verdun. Sauvé miraculeusement de cette guerre, il raconte plusieurs années après, l'absurdité de ces combats et l'horreur du quotidien dans les tranchées. La peur, la faim, la mort, mais aussi la camaraderie avec ses frères soldats. Des souvenirs impossibles à oublier pour cet ancien Poilu, qui livre un témoignage sincère.

2- Maurice Genevois se souvient de 14-18

Alors qu'il croyait mourir au front et malgré la perte d'une main au combat, Maurice Genevoix a trouvé la force de vivre. Des années après la Grande guerre, l'écrivain-combattant, dont la dépouille devait être panthéonisée l'année dernière, a fait le récit des tranchées. Il y raconte les bombardements, les bruits incessants, la folie qui le gagne rapidement, puis la solidarité de ces hommes à qui il doit la vie.

3- Jean Moulin raconté par sœur

Missionné par de Gaulle pour unifier les réseaux de la Résistance, Jean Moulin meurt le 8 juillet 1943, torturé par la Gestapo. Vingt ans plus tard, à la veille du transfert de ses cendres présumées au Panthéon et du puissant discours de Malraux, sa sœur se souvient de la brutalité avec laquelle elle a appris sa mort, à l'été 1943.

4- Le massacre d'Oradour-sur-Glane

Le 10 juin 1944, à Oradour-sur-Glane, 642 villageois, hommes, femmes et enfants sont massacrés par les nazis. Aujourd'hui disparu, Marcel Darthout était l'un des derniers rescapés du massacre. Il témoignait en 2013, non sans émotion, en tant que "passeur de mémoire".

5- L'Abbé Pierre en 1954

En 1954, l'Abbé Pierre lance son appel, aujourd'hui historique, et grâce auquel la fondation Emmaüs a vu le jour. Dans cette archive, il se souvient de l'hiver rude et des conditions inhumaines dans lesquelles survivaient des familles, à la rue.