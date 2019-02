Paul Veyne : "C'est un métier terrible que celui de Dieu"

Dans ce premier volet de la série "A voix nue", Paul Veyne se raconte au micro de Laure Adler et tente d'expliquer comment il est devenu ce grand historien de l'Antiquité. Il évoque tout d'abord ses "fêlures" liées à son enfance comme la dissymétrie de son visage.

Ce que je suis devenu est dû à une fêlure et à un choc d'enfance inexplicable. La fêlure ça a été d'abord la difformité que j'ai au visage - dont je n'ai jamais souffert en moi - mais qui, je suppose, a du jouer un rôle considérable dans la constitution de mon caractère et d'un malaise, d'un sentiment perpétuel d'être en marge, mais je ne peux pas en dire plus. Je n'ai jamais rien senti, je n'ai jamais versé une larme et je n'ai jamais été paralysé auprès des dames qui sont d'une grande bonté.