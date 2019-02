Paul Veyne : "Ce qu'on appelle la culture romaine, mais c'est la culture grecque !"

Dans ce quatrième épisode d' "A voix nue", l'historien Paul Veyne revient sur la domination romaine dans le monde grec : "Ils ont adopté la grande civilisation mondiale du temps, parce que seule cette grande civilisation était digne d'eux, Romains.". Il se plait à montrer "la morgue incroyable" des historiens grecs à l'égard des Romains.

Paul Veyne décrit alors cette société romaine dans toutes ses contradictions, il en dresse un panorama social, moral et politique peu séduisant.

Dans ces sociétés profondément inégalitaires, le seul moyen des riches de légitimer leur domination est de faire largesse, de donner le pain, le cirque et des temples au peuple. C'est le moyen de se légitimer. Avoir le geste large, est à la fois la preuve qu'on appartient moralement à une humanité supérieure et généreuse, que matériellement on est riches et c'est le moyen aussi de montrer qu'on ne s'en croit pas trop par rapport au peuple mais qu'on lui fait des cadeaux, qu'on lui fait des hommages.