Paul Veyne : "Dès qu'on emploie le mot croire, tous les doutes sont permis"

Deuxième volet d' "A voix nue" avec Paul Veyne, historien spécialiste de l'Antiquité, qui nous livre son éclairage sur le phénomène de croyance dans les sociétés, tout en estimant que "les choses auxquelles on croit vraiment, c'est à peine si on les connait".

Pour Paul Veyne, la croyance, le règne de la religion dans les sociétés y compris modernes, viennent d'un sentiment largement partagé chez les hommes : "L'attitude la plus normale chez tous les humains, est de croire ce qui se dit."

Je persiste à croire qu'il y a dans 70% de l'humanité, une sensibilité religieuse. [...] Presque tout le monde a un début de sensibilité religieuse, en tout cas la majorité de la population. Ce qui explique deux choses. D'abord qu'à travers l'histoire, presque toutes les sociétés jusqu'aux nôtres en Occident ont eu une religion. Et ça se comprend cette sensibilité [...], tout le monde sent un peu. Vous avez d'énormes valeurs, la morale, la pitié, la miséricorde, la peinture, où tout le monde est au moins un peu sensible.

L'historien explique aussi la mythologie chez les Grecs en démontant toute construction sociologique ou philosophique de celle-ci, "en Grèce, la croyance va de soi".

Chez eux [les Grecs], la mythologie c'était tout simplement les contes de nourrice, l'équivalent du conte de la Mère l'Oie. C'était les contes que les nourrices racontaient aux enfants et c'était devenu une littérature de divertissement orale. On y croyait comme on croira sous le haut Moyen-Age aux invraisemblables vies de Saints et récits de martyrs qui composent la Légende dorée.