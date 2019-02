Paul Veyne : "On se transforme soi-même parce qu'on cesse de penser les mêmes choses"

Cinquième et dernier entretien de la série "A voix nue" avec l'historien de l'Antiquité Paul Veyne qui s'exprime ici sur le sentiment "horrible" qu'est le sentiment de finitude ou de mort, qui résonne comme une véritable "angoisse" pour l'homme et qui ne peut s'effacer que par le travail ardu sur un sujet qui "ne serve à rien, qui soit aussi inutile par exemple que l'histoire gréco-romaine". "On se transforme en ce sens que pendant ce temps-là, on échappe à l'angoisse", affirme-t-il.

Ce sentiment de la finitude et de la mort étant sans arrêt présent, et bien il faut se remettre devant l'ordinateur, parce que c'est une tâche qui exige le sacrifice de l'individu. [...] Il faut abolir le moi. Le moyen d'abolir le moi mortel, imparfait, c'est de se livrer à cette espèce de prière qu'est un travail qui ne sert à rien.

Paul Veyne évoque aussi son amitié pour le poète René Char, dont les poèmes sont proches de "l'extase" mystique, ainsi que leur amitié réciproque pour Michel Foucault.