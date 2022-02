Pétain et les juifs : pourquoi la vérité historique est indiscutable

Eric Zemmour cite souvent un certain Robert Aron lorsqu'il veut affirmer, comme il le fait depuis 2014, que Pétain a protégé les juifs. Or Aron, qui n'était pas vraiment historien, n'a pas consulté les archives miraculeusement accumulées depuis 1943. Paxton et tous les historiens, unanimes, si.

Eric Zemmour appelle cela “la doxa dominante” depuis près de dix ans. Ou encore “la doxa Paxton”, en référence à l’historien américain Robert Paxton, spécialiste du régime de Vichy. L’expression s’est installée, en 2014, à la parution de son livre, Le Suicide français. C’est là que celui qui, entretemps, est devenu candidat à l’élection présidentielle, entreprenait déjà de réhabiliter le maréchal Pétain. Relançant en réalité une vieille thèse, dite “du glaive et du bouclier” : l’idée que, comme De Gaulle, Pétain aurait aussi concouru à protéger la France, et notamment les juifs. C’est en fait ce que défendaient, déjà, les avocats de Philippe Pétain lors de son procès.

Or c’est non seulement faux, mais c’est même indiscutable du point de vue du savoir historique. En disant “doxa”, Zemmour et ceux qui lui emboîtent le pas font bien sûr comme s’il s’agissait d’une vision, d’une représentation possible parmi d’autres… et donc un potentiel objet de confrontation. Ils sous-entendent aussi qu’on peut faire subversion, et proposer une meilleure idée du rôle de Pétain, comme si l’affaire comptait un itinéraire bis. Or justement ce n’est pas le cas, et le savoir est même très stable en la matière : il ne fait aucun doute que non, Philippe Pétain n’a pas joué double jeu dans le but secret de protéger en fait les juifs.

C’est précisément ce qu’affirment les historiens et les historiennes qui, aujourd’hui, répondent à Eric Zemmour : ce mois de février, deux nouveautés sont arrivées coup sur coup en librairie pour mettre en pièces ses instrumentalisations de l’histoire. Et en particulier ce récit alternatif du rôle de Pétain. Chez Gallimard, un petit recueil Tract a paru, Les Historiens face à Zemmour, dont André Loez, l’un des dix-sept auteurs, résumait la démarche pour France Culture, le 4 février 2022, alors que le recueil était aussitôt en rupture de stock :

Puis, chez Grasset, c’est Laurent Joly (qui fait aussi partie des 17 signataires du Tract) qui y revenait plus longuement avec un livre intitulé La Falsification de l’histoire. Le sous-titre (“Eric Zemmour, l’extrême-droite, Vichy et les juifs”) s’encastre dans un contexte porteur - et une nécessité immédiate. Mais, en réalité, le projet de ce livre-ci est plus ancien : l’éditeur, Christophe Bataille, invitait dès l’automne 2018 le spécialiste de Vichy qu’est Laurent Joly à redresser les faits et leur récit. Car voilà plusieurs années déjà que Laurent Joly, dont la thèse, soutenue en 2004, portait tout particulièrement sur le commissariat aux questions juives, tente, dans les médias et dans ses ouvrages, de répliquer depuis la science à cette version frelatée de l’histoire qui circule avec une audience renouvelée. La première édition de son livre, L'Etat contre les juifs (chez Grasset aussi), remonte à 2018.

Mais ce serait une erreur de croire que ces spécialistes contestent la version d’Eric Zemmour, ou débattent : ils lui répondent, parce que la parole du candidat d’extrême-droite porte dans l’espace public. Mais ils ne discutent pas. Pour la bonne raison qu’il n’y a pas matière à discussion : le savoir est stabilisé, et le contre-récit promu par Zemmour, officiellement et explicitement démenti par près de soixante-dix ans de travaux successifs. Zemmour, lui, cite volontiers Robert Aron, qu’il présente comme un historien iconoclaste qui aurait voix au chapitre, au même titre que tous les autres.

C’est Aron, en 1954, qui donnait un ancrage livresque à la thèse dite “du glaive et du bouclier” en écrivant par exemple, dans son Histoire de Vichy (chez Fayard) que De Gaulle et Pétain étaient “tous deux étaient également nécessaires à la France”. Aron étant juif, Zemmour capitalise à peu de frais sur cette exonération de Pétain et d’une partie des dignitaires de Vichy. Il laisse aussi accroire que ce récit reste l’une des lectures possibles parmi d’autres.

• Crédits : Keystone - Getty

Robert Aron n’était pas historien

Sauf que, dès les années 1960, les travaux successifs d'historiens méconnus qui s'appelaient Henri Michel (un Français) ou Eberhard Jäckel (un Allemand) battaient déjà en brèche la lecture de Aron. Eux étaient historiens. Pas Aron, dont on a souvent oublié que malgré des essais historiques et des recherches après guerre sur Vichy, l’épuration ou encore la Libération, il fut d’abord un écrivain, un essayiste. Reconnu de son vivant et pas du tout outsider, certes : il sera élu à l’Académie française en 1974 - même s’il ne fera jamais son entrée sous la coupole, étant mort subitement à quelques jours de la cérémonie. Mais pas reconnu par des pairs du côté des savoirs : Aron n’était pas universitaire, mais plutôt un intellectuel issu de la mouvance du courant personnaliste d’Emmanuel Mounier, de la revue Esprit.

Aron avait d’abord combattu le totalitarisme dans les années Trente. Avant d’incarner, après guerre et à tout prix, une soif de réconciliation… qui ne tiendra qu’à coups

de sophismes (les peines pour indignité nationale sont comparées à l’épuration des juifs)

d’un relativisme forcené (le rejet de 1789 par Pétain et celui de Vichy par De Gaulle mis sur le même plan)

et d’une vraie légèreté vis-à-vis du réel (“Pétain était de mèche avec l’ambassadeur américain”, peut-on lire dans son Histoire de Vichy).

• Crédits : Keystone - Getty

Ainsi la thèse de Robert Aron n’est-elle pas seulement datée, ou hétérodoxe : elle aussi invalidée par tout le savoir sur Vichy, le sort des juifs en France pendant la Shoah, ou le rôle de Philippe Pétain. Et ce savoir, en revanche, a sédimenté. S’il ne fut pas le premier à le mettre en pièces, c’est Robert Paxton qui sera le plus célèbre pourfendeur de Robert Aron. Et, justement, Laurent Joly explique que ce qui sous-tend son enquête de deux ans et demi pour répliquer aujourd’hui consiste précisément, d’abord, à “démontrer le mythe, le fantasme, d’une “doxa” incarnée par l’historien américain Robert Paxton”. Car ce fantasme n’est pas seulement à charge ; il est aussi un épouvantail commode.

Le bon client de l’anti-France

Le fait que l’historien, de 35 ans le cadet de Aron, soit Américain n’est pas neutre : dans la foulée de la publication de sa thèse, en 1966, Paxton est recruté par l’université de Columbia, à New-York, et c’est ainsi d’Amérique que vient le grand correctif sur l’histoire française des années 40. Pourtant, les deux hommes s’étaient rencontrés. Et Aron, d’ailleurs, avait montré à Paxton, son cadet, le matériau sur lequel il avait travaillé - essentiellement le procès devant la Haute cour de justice, dont Dominique Missika a mis en ondes une extraordinaire version radiophonique de quinze épisodes pour France Culture (et au terme duquel, pour mémoire, Pétain sera condamné à mort avant que De Gaulle ne commue sa peine) :

Le 23 juillet 1945, Philippe Pétain avait lu une courte déclaration où il déclarait notamment : “Oui, l’armistice a sauvé la France. [...] Le pouvoir m’a alors été confié légitimement et reconnu par tous les pays du monde, du Saint-Siège à l’URSS. De ce pouvoir, j’ai usé comme d’un bouclier pour protéger le peuple français.”

Après des élections de 1951 victorieuses pour le camp conservateur, qui allaient pousser un ancien pétainiste du nom d'Antoine Pinay à la présidence du Conseil, l’heure était à la réconciliation dans la droite française. Le livre de Aron s’ancre dans ce moment-là, qui est aussi celui des nombreuses amnisties jusqu’à la grande loi d’amnistie générale, à l’été 1953. Reprendre à bon compte la version du “bouclier” qu'on tenait de Pétain en personne, c’était nourrir une certaine vision de la réconciliation. Histoire de Vichy, par Robert Aron, paraît dans la foulée, rédigé dans l’urgence avec l’aide d’une apprentie historienne. Et en se cantonnant à une documentation succincte, quelques archives personnelles d’anciens ministres et fonctionnaires de Vichy, et ce qui s’était dit au procès Pétain : ils avaient eu accès à ce qu’avaient accumulé les sténos à l’audience.

Histoire de Vichy n’est pas ce qu'on pourrait appeler un travail académique. Et le sort des juifs ne compte que pour deux pages sur les 750 que présente le livre de Aron. Or Paxton, lui, connaissait le travail des deux pionniers, Henri Michel et Eberhard Jäckel. Et il avait une autre ambition empirique : travailler sur des sources qui vont bien au-delà de ce que pouvaient déclarer les prévenus devant la Haute Cour de Justice, ou de ce que le procureur entendait démontrer. Pour démontrer et pas seulement faire écho. Pour Paxton, Vichy n’a ni rusé vis-à-vis de Hitler, ni subi la collaboration en en tirant le moindre mal. Pétain, écrit Paxton, a sciemment fait sienne la politique de collaboration, afin d’y trouver les moyens d'asseoir sa Révolution nationale.

C’est une thèse forte. C’est surtout une thèse étayée - contrairement aux allégations de Aron. Si les archives françaises étaient sous scellés à la Libération, d’autres archives étaient accessibles. Ce sera, durablement, le matériau de tous les historiens qui, à partir des années 1960, fixeront le savoir sur l’histoire et le rôle de Vichy. “La politique de Vichy ne consistait pas à tenir la balance égale entre le Troisième Reich et les Alliés, entre “le clan des Ja” et “le clan des Yes”, pour reprendre un poncif pétainiste cher à Eric Zemmour, écrit Laurent Joly ; elle penchait clairement du côté hitlérien.”

• Crédits : Keystone - Getty

Parce qu’il s’agit précisément d’un travail empirique dans les règles de l'art, l’expression “doxa Paxton” est d’autant moins pertinente. A la marge, certains points de ses travaux ont certainement pu faire l’objet de discussions (par exemple, l’influence de la société civile et de l’opinion publique française, que l’Américain avait pu minimiser). Mais la démonstration de Paxton sur le sens de la collaboration, elle, ne fera guère débat. En particulier parce que sa démonstration s’appuie sur ces archives dont la sauvegarde apparaît, rétrospectivement, d’autant plus miraculeuse. Et sacrément utile à présent qu’il y a urgence à rétablir les faits.

Des archives miraculeuses

Ce miracle remonte à l’Occupation même : c’est sous le régime de Vichy, et malgré la présence des Allemands, que des archives ont commencé à être amassées. Le Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), que n’a jamais consulté Robert Aron, voit en effet le jour pendant la guerre, dans la clandestinité et au mépris du péril. Son histoire est extraordinaire. On la doit, pour commencer, à un certain Isaac Schneersohn, qui s’était fixé pour but d’établir l’histoire de quatre années de guerre et d’occupation pour les juifs sur le sol français.

Parce que Schneersohn habitait Grenoble et que Grenoble était occupée par les autorités italiennes, la Gestapo n’y raflait pas encore les juifs, début 1943. Aussi c’est là, au mois d’avril 1943, qu’il avait convié les représentants de diverses organisations juives venus de toute la France, pour s’organiser sous la forme d’un réseau. Un réseau d’entraide, certes, mais pas seulement : dans un discours inaugural, Schneersohn avait expliqué son projet séminal. Il s’agissait pour lui, malgré le danger, de constituer “l’un des plus amples et plus complets réservoirs de vérités judiciaires”, racontera un participant, Henri Hertz, dans la revue Le Monde juif, en 1953.

Parce que le CDJC avait sa propre revue (aujourd’hui accessible sur Cairn, par exemple) on peut ainsi plonger aux sources de ce savoir sur pièces. Et comprendre son édification. Outre l'accumulation de traces comme autant de preuves, Schneersohn s'était en effet fixé un objectif siamois : porter le récit du sort des juifs en France. Plus tard, et après avoir survécu à la guerre, le fondateur visionnaire prendra la plume pour les dix ans du CDJC. Il racontera, à la première personne, la genèse de son idée. Elle remontait à l’année 1942, tandis que lui-même habitait encore Bordeaux, et que les Allemands allaient bientôt passer en “zone libre”, foulant aux pieds la ligne de démarcation : “Durant toute l’année 1942, je voyageais de localité en localité, visitant les travailleurs sociaux qui se trouvaient encore là, pour amplement propager l’idée de mon projet : la création d’un organisme général chargé de recueillir tous les documents ayant trait à la catastrophe hitlérienne, la rédaction de notes cernant tous les événements survenus, afin que l’Histoire en garde la trace.”

Dans ce même numéro du Monde juif, dix ans après la création du CDJC, on tombe sur un décompte provisoire : en cette année 1953, quelque 125 000 documents avaient été étudiés, et un inventaire était disponible, doté de 35 000 fiches (“éducation nazie”, “espionnage allemand”, “mariages mixtes”, “milice”, “police aux questions juives”, “atrocités camps de concentration”, “étoile juive”, “enfants juifs”, “stérilisations forcées”, “ghettos”...). Si cette documentation sans équivalent pour l’époque dépasse l’histoire de Vichy, c’est bien d’elle que procèdent les premiers travaux sérieux sur le gouvernement de Pétain et Laval. Et cela reste un matériau sans équivalent.

La Libération venue, l’activité du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) était en effet passée à la vitesse supérieure. Avec, notamment, en 1945, le recrutement d’un dénommé Léon Poliakov. Résistant, l’ancien journaliste se fera historien, spécialiste de l’antisémitisme et du Troisième Reich, en créant ce fond d’une utilité toujours considérable pour les chercheurs, 75 ans plus tard. En l'occurrence, des dizaines de cartons que Poliakov et quelques autres parviennent à exfiltrer pour pouvoir les analyser. Ces cartons proviennent du commissariat général aux questions juives ou du “service juif” de la Gestapo à Paris que le ministère de l’Intérieur, à la Libération, leur cède, ou des coulisses de Nuremberg : parce que Poliakov permettra aux avocats français du côté de l’accusation de consolider leur ligne en consultant les archives de la Gestapo, il obtiendra en retour d’avoir ses entrées côté américain au Tribunal de Nuremberg.

Sur place, en 1946 et 1947, un certain Joseph Billig écume pour le compte du CDJC des cartons et autant de dossiers dont on n’a pas même fait l’inventaire encore. Autant dire, une plongée dans l’antre du nazisme et de la collaboration. Billig avait été mis en contact avec Poliakov et les pionniers du CDJC tandis que lui-même cherchait sa mère : fait prisonnier dès le début de la guerre, ce mathématicien polyglotte d’origine russe apprendra qu’elle avait été raflée à Boulogne en 1943 et déportée à Auschwitz. Devenu “secrétaire-archiviste” pour le CDJC, Billig se fera embaucher à mi-temps par le CNRS, et poursuivra ses recherches avec acharnement. Le travail qu’il a abattu reste central dans l’accumulation de données sur Vichy et la collaboration. Joly, qui a d’abord travaillé spécifiquement sur le commissariat général aux questions juives, estime encore que son expertise colossale est unique. Ce sont ces archives-là que Henri Michel et Eberhard Jäckel, puis Robert Paxton, consulteront pour mettre au point la focale sur Vichy dans les années 1960 et 1970. Loin de s’en tenir aux justifications de Philippe Pétain et des caciques du régime de Vichy devant leurs juges.

Joseph Billig et Leon Poliakov, du Centre de documentation juive contemporaine, sont morts il y a plus de vingt ans à présent (respectivement en 1994 et 1997, en région parisienne tous les deux). Mais leurs archives qui visaient à documenter ce qui a poussé la destruction des juifs d’Europe sont toujours disponibles : accessibles désormais six jours sur sept depuis le Mémorial de la Shoah qui a absorbé le Centre en ouvrant ses portes à Paris, en 2005, elles revitalisent le savoir en même temps qu’elles préservent une trace.

Au tribunal, les juges répriment désormais quiconque tiendrait tête à la vérité historique en faisant de Pétain le sauveur qu’il ne fut jamais. La jurisprudence existe, et des condamnations ont été prononcées. La chose relève, en droit, de la contestation de crime contre l’humanité. Mais cette jurisprudence est cependant fragile : en première instance, Eric Zemmour avait été relaxé, en février 2021, pour avoir disputé l’histoire depuis ces pentes frelatées, lors d'un débat télévisé qui remonte à octobre 2019, sur CNews, face à Bernard-Henri Levy. Les juges avaient en effet estimé qu’il ne s’agissait pas d’une thèse consolidée, qui tomberait sous le coup du droit, mais d’une discussion “à brûle-pourpoint” à l’occasion d’un échange sur la Syrie. Le verdict du procès en appel, qui a eu lieu au mois de janvier 2022, ne devrait pas tomber avant le second tour de l’élection présidentielle.