"Pierre Dac a toujours été mélancolique"

Antoine Perraud reçoit Jacques Pessis pour parler de l'humoriste Pierre Dac, à l'occasion de la réédition des romans de Pierre Dac Du côté d'ailleurs et Les pédicures de l'âme.

Jacques Pessis nous retrace la vie de Pierre Dac, profondément touché par la mort de son frère à la guerre de 1914-1918 et qui s'engagera plus tard dans la Résistance, non en tant que juif mais "parce qu'il était français plus que tout". Il est resté neuf mois à Londres où il a écrit sa chanson "La défense élastique".

Écouter Écouter Jacques Pessis parle de Pierre Dac dans l'émission "Tire ta langue", le 20/12/2009. 29 min Jacques Pessis parle de Pierre Dac dans l'émission "Tire ta langue", le 20/12/2009.

Pierre Dac a lancé les premières émissions d'humour à la radio dans les années 20, comme l'émission "La Société des Loufoques". Il a aussi été le premier à jouer avec les mots. Il a connu une grande déprime après la guerre et jusqu'au début des années 60.

Pierre Dac était un homme très austère.Dans les coulisses des cabarets, il était le seul à ne pas rire, à rester dans son coin. Il lisait beaucoup, il avait découvert Montesquieu à la fin des années 60, il se passionnait pour Voltaire, il se passionnait pour la littérature. Il connaissait Victor Hugo par cœur et il l'a parodié dans le texte "Après la bataille". Jacques Pessis

Selon Jacques Pessis, on peut voir une certaine continuité de cet humour français, très écrit, dans les figures d'Antoine de Caunes ou d'Edouard Baer par exemple.

Ce qui compte dans le loufoque c'est de dire des choses très sérieuses avec une langue parfaitement maîtrisée. Jacques Pessis