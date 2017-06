Pierre-François Souyri, lauréat du prix du livre d'histoire du Sénat

La remise du Prix s'est déroulée le jeudi 8 juin 2017 à 18h00 dans les salons de Boffrand de la Présidence du Sénat.

Le jury du Prix du Sénat du livre d'Histoire, présidé par Jean-Noël Jeanneney, a récompensé l'ouvrage de Pierre-François Souyri, Moderne sans être occidental, aux origines du Japon d’aujourd’hui (Gallimard).

Moderne sans être occidental. Aux origines du Japon aujourd'hui.

On a longtemps confondu la modernité avec la forme prise par le développement historique des sociétés occidentales. Selon Pierre-François Souyri, l’histoire récente montre au contraire que la modernité telle que nous la concevions n’était que l’aspect particulier d’un phénomène mondial. Au Japon, elle a émergé au moins autant de la pensée japonaise et chinoise que de concepts venus d'Occident : dans les années 1880, la lutte pour la liberté et les droits du peuple et pour un régime constitutionnel s’abreuve des classiques chinois plus que des idées rousseauistes ; celle contre la destruction de la nature par le système industriel puise ses inspirations dans une cosmologie de l’harmonie entre l’homme et l’univers ; le féminisme, qui apparaît dès les années 1910, trouve certaines de ses référence dans le shintô ; et le premier socialisme se nourrit d’une vision du monde largement confucéenne.

Le jury est composé de M. Jean-Noël JEANNENEY, Professeur émérite des Universités, ancien ministre et président du jury, M. Jean-Pierre AZÉMA, Historien, M. Jean CABANNES, Directeur du Secrétariat du Bureau, du Protocole et des Relations Internationales du Sénat, M. Philippe-Jean CATINCHI, Historien, M. Marc FERRO, Historien, M. Jean GARRIGUES, Historien, Mme Valérie HANNIN, Historienne, Directrice de la rédaction du magazine L'Histoire, M. Alain MÉAR, Conseiller d'État, M. Jean-Pierre RIOUX, Historien, M. Maurice SARTRE, Historien, M. Benjamin STORA, Historien, M. Laurent THEIS, Historien, Mme Sandrine TREINER, Directrice de France Culture ,et Mme Annette WIEVIORKA, Historienne.

Les 7 ouvrages pré-selectionnés cette année (par ordre alphabétique des auteurs) :

La Mer et la France, Olivier Chaline (Flammarion)

La promesse de l’Est, Christian Ingrao (Seuil)

Moderne sans être occidental, Pierre-François Souyri (Gallimard)

Le crime du Palace, Florence Tamagne (Payot)

Histoire de la Résistance en Europe occidentale, Olivier Wieviorka (Perrin)

Dénaturalisés, Claire Zalc (Seuil)

Les luttes et les rêves - Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Michelle Zancarini-Fournel (Zones)

Depuis 2003, le Prix du Livre d’Histoire du Sénat rend hommage aux historiens, jeunes auteurs, chercheurs ou historiens confirmés. Présidé par M. Jean-Noël JEANNENEY, professeur émérite des universités, ancien ministre, le jury composé de quatorze éminentes personnalités a la tâche de choisir, parmi les très nombreux ouvrages publiés au cours des douze derniers mois, les auteurs qui se verront remettre un prix par M. Gérard Larcher, Président du Sénat. Un partenariat France Culture.