"Police partout, justice nulle part" : itinéraire peu commun d'un slogan de l'Assemblée à la rue

C’est un slogan que vous entendez souvent dans les manifestations depuis des années et qui revient sur les pavés ces derniers mois avec les manifestations contre les violences policières et contre la proposition de loi de sécurité globale. Pourtant cette formule ne vient pas de la rue mais de l'Assemblée législative, en 1851. Son auteur n'est autre que Victor Hugo.

Voici comment un fragment oublié d’un discours du romancier est devenu malgré lui l’un des slogans contestataires les plus connus du monde.

Zoé Carle, Docteure en littérature comparée :“Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui savent que Victor Hugo est l’auteur de cette phrase. C’est d’ailleurs pour ça que ça marche aussi, les slogans, ce ne sont pas des citations.”

Nous sommes le 17 juillet 1851, Victor Hugo, député de la Seine, prend la parole devant l’Assemblée législative. Il s’oppose au projet de révision constitutionnelle qui permettrait au président Bonaparte de rester au pouvoir;

Franck Laurent, Professeur de littérature spécialiste de Victor Hugo : “C’est un discours aussi qui contient beaucoup d’autres formules célèbres, c’est là qu’il lance pour la première fois à destination de Louis-Napoléon Bonaparte et de ses ambitions : Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faudrait que nous ayons Napoléon le petit”.

Dans une ambiance électrique, Hugo dénonce durant des heures la dérive autoritaire du pouvoir. Ce discours incarne un basculement dans la vie du romancier. D’abord soutien du pouvoir, Victor Hugo est devenu peu à peu un opposant et s’est rallié à la gauche républicaine. Il s'éloigne des conservateurs après avoir été témoin de la réduction des libertés individuelles, de l’état de siège imposé dans plusieurs villes et de la censure des journaux.

Victor Hugo a aussi en tête la terrible répression des émeutes de travailleurs de juin 1848 et la justice expéditive qui vise ceux qui ont pris part au mouvement.

Franck Laurent : “Ce que pointe Hugo dans cette formule c’est la répression après les combats. On colle les gens au poteau, on les colle contre le mur et on les fusille.”



En réalité, Victor Hugo n’a pas exactement prononcé la phrase telle quelle devant les députés. Il prononce une phrase moins tranchante, plus consensuelle

“Toutes nos libertés prises au piège l’une après l’autre… la presse traquée, le jury trié, pas assez de justice et beaucoup trop de police”

Mais “police partout, justice nulle part” est bel et bien écrit dans les notes de ce même discours, qui seront publiées dans le recueil Choses vues, après sa mort.

Cette phrase choc ne sera jamais ressortie du vivant de son auteur. Elle n’apparaît pas durant les mouvements sociaux du XXe siècle. On ne l’entend pas non plus parmi les slogans anti-policiers de mai 68.

Franck Laurent :“Victor Hugo, pour les soixante-huitards, c’était une vieille baderne, c’était considéré comme scolaire. Il y a eu un retour de Victor Hugo, du côté de l’image populaire, qui est beaucoup lié à 1985 (centenaire de sa mort) et surtout 2002 (bi centenaire de sa naissance) mais aussi un retour en grâce auprès des intellectuels et des universitaires."

C’est justement au tournant des années 2000 que le slogan “police partout justice nulle part” apparaît pour la première fois dans la rue. Le mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB) le reprend pour dénoncer les violences policières sur les populations maghrébines et noires et la répression des sans-papiers.

Michel Kokoreff, professeur de sociologie à l'Université Paris 8 : "Ce slogan est à la fois la dénonciation d'une répression et en même temps un recours à une justice qui n'est nulle part et qui est pourtant sollicitée pour éventuellement que des poursuites soient engagées contre des policiers et que ceux-ci ne bénéficient pas d'une impunité et d'un non-lieu. Ils sont un peu comme les quarante-huitards eu XIXe siècle, ils sont encore marqués par un idéal de justice."

Certains membres fondateurs du MIB viennent d'ailleurs de Montfermeil, commune où se déroule une partie de l'intrigue des Misérables de Victor Hugo.

Zoé Carle : “C’est une formulation un peu solennelle, qui joue sur la binarité de la structure avec un effet de contraste très fort. Elle est très différente d’un slogan comme “tout le monde déteste la police”, il est plus équilibré dans son registre. Elle a un caractère assez général qui est adaptable à plein de contextes, ce qui permet une traduction relativement facile. Il y a aussi une figure qui s’appelle l'asyndète, qui est le fait d’effacer les marqueurs logiques, le lien logique entre les deux parties de la phrase, c’est vous qui le faites, donc ça marche bien parce que ça implique le destinataire.”

Un slogan efficace qui bascule des banlieues aux centres-villes dans les années 2000, notamment durant les mobilisations contre la loi du Contrat première embauche (CPE), en 2006.

La formule est reprise également dans des manifestations anti-capitalistes ailleurs dans le monde, souvent sans savoir qui en est à l'origine.

Franck Laurent :“Victor Hugo, ce n’est pas un socialiste, ce n’est pas un révolutionnaire, ce n’est pas Marx. Quand on fait une référence comme ça dans un mouvement qui est conflictuel à une figure comme Victor Hugo, paradoxalement on joue aussi sur le consensus. Qui est contre Victor Hugo ? Plus personne aujourd’hui.