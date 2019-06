Pourquoi les grands monuments éclipsent le reste du patrimoine ?

En quelques jours, Notre-Dame a récolté plus du double de l'argent qui suffirait à entretenir le patrimoine français pour une année. Comment expliquer l'écart de moyens entre le monument de carte postale et le patrimoine local ? Dominique Poulot, historien de l'art, donne son point de vue.

La somme récoltée pour Notre-Dame en quelques semaines dépasse largement les 800 millions d’euros. Pour les professionnels, il suffirait de 400 millions d’euros par an pour entretenir convenablement le patrimoine.

Dominique Poulot : "Le patrimoine commence à émerger au XIXe siècle. Avec le romantisme, on voit apparaître le roman historique. Il y a toute une sensibilité au passé qui est une chose neuve qu’on va retrouver dans des grandes publications sur les grands monuments de la France, les voyages pittoresques, etc."

La notion de patrimoine en France concerne à l’origine les bâtiments médiévaux et religieux. Cette notion est aussi liée à la pratique du pèlerinage.

Dominique Poulot : "Au Moyen Âge, le pèlerinage était un acte de foi, mais c’était aussi toujours un acte commercial, c’est-à-dire que les lieux de pèlerinage faisaient vivre des auberges. Le tourisme contemporain est l’héritier de pratiques de déplacements qui étaient à la fois des pratiques sacrales ou sacralisées et aussi des pratiques inscrites dans la vie quotidienne dans les nécessités de se loger, de se nourrir, de se vêtir spécialement pour la durée du pèlerinage."

La définition du patrimoine s’élargit au XXe siècle, avec de nouvelles préoccupations.

Dominique Poulot : "On connaît beaucoup mieux le patrimoine aujourd’hui qu’il y a 20 ou 30 ans parce que les études se sont multipliées. On conserve des patrimoines qu’on ne conservait pas auparavant notamment le patrimoine du XXe siècle, le patrimoine très contemporain. Cela dit, les monuments qui sont dans des petites villes ou des villages de moins de 2 000 habitants souffrent parce que les collectivités territoriales n’ont pas les moyens à ce niveau de ressources. On entreprend les travaux dans l’urgence, les travaux procèdent par à-coups."

Alors comment expliquer cette relation fétichiste avec les grands monuments en Occident ?

Dominique Poulot : "Le patrimoine fonctionne sur un registre de la merveille depuis les origines, depuis les sept merveilles du monde. On a toujours cherché à isoler des monuments ou des sites très prestigieux qui semblent incarner une forme supérieure d’humanité et de valeurs. Cet ensemble d’idées est lié à une forme d’européocentrisme dans la mesure où d’autres civilisations, d’autres cultures ne connaissent pas forcément la même identification à des bâtiments ou à une forme de matérialité monumentale."

La conception européenne du patrimoine repose sur le bâtiment exceptionnel, figé dans le temps. En dehors de l’Europe, cette notion est plus immatérielle.

Dominique Poulot : "Dans d’autres civilisations, le monument peut être beaucoup plus fragile en raison des matériaux de l’activité sismique. Les populations locales sont disposées à reconstruire régulièrement le monument et à identifier une forme d’authenticité qui n’est pas altérée par le changement de matériaux. Il n’y a pas de fétichisation des planches de bois lorsqu’on est face à un monument en bois, parce qu’on sait très bien qu’il faut changer le bois régulièrement afin que le bâtiment demeure. Puis d’autres civilisations ont un rapport à la tradition et au patrimoine qui passe davantage par l’immatériel et l’oralité qu’en Europe où la tradition écrite a un poids singulier."