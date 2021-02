Pourquoi vous n'êtes pas seul à regarder la montagne

Arêtes, pics et aiguilles alpines se révèlent au gré des mouvements du brouillard lové au fond des vallées. Des arbres, ça et là, tendent leurs cimes vers le ciel voilé. Au premier plan, sur une avancée de roche, un personnage de dos semble contempler comme nous ce spectacle grandiose. La tenue est impeccable, le cheveu savamment ébouriffé par le vent. Il s’agit du Voyageur au-dessus d'une mer de nuages, tableau réalisé par le peintre allemand Caspar David Friedrich autour des années 1817-1818, et si célèbre qu’on le surnomme le "Wanderer, "voyageur" en allemand, tout court.

Mais il pourrait aussi bien s’agir d’une de ces photographies de paysages montagneux qui abondent sur Instagram : c’est après tout un grand classique du réseau social, et qui plus est de saison. Même format "portrait", même usage savant de la perspective aérienne (ce dégradé de couleur et cette dilution des contours qui donnent un effet de profondeur à l’image), même présence humaine au premier plan, plongée dans sa rêverie. L’omniprésence de ce personnage qui, comme nous, regarde la montagne est d’ailleurs curieuse. Pourquoi cette mise en abyme est-elle si fréquente depuis le XVIIIe siècle quand il s'agit de représenter les sommets, éléments visuels pourtant difficiles à rater ? Aurions-nous besoin de compagnie pour regarder la montagne ?

• Crédits : Marco Bottigelli - Getty

La montagne, territoire à conquérir

Regarder du côté des peintres du XVIIIe siècle et de leurs successeurs romantiques n’est pas qu’un amusant détour comparatif. Certes, ils ne sont pas les premiers à représenter la montagne en peinture, ni à introduire un admoniteur dans leurs œuvres, c’est-à-dire un personnage indiquant au spectateur ce qu’il y a à voir. Ils sont en revanche les premiers à se consacrer pleinement au genre du paysage et à faire de la montagne, plus qu’un motif d’arrière-plan, un véritable sujet pictural. Pour Pierre Wat, historien de l’art et auteur de Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire (Hazan, 2017), le choix de ce motif atteste en premier lieu un changement très concret dans l’approche de l’espace montagneux :

La figure humaine n’est pas aussi présente dans les paysages de montagne de Caspar David Friedrich que chez d’autres peintres, mais il la peint toujours vue de près, isolée, en contre-plongée, selon un point de vue subjectif marqué. Les deux dispositifs vont de pair : si, dans le premier quart du XIXe siècle on se rapproche de la montagne en peinture, c’est que l’on s’en rapproche en vrai. Pierre Wat, historien de l’art

Elle n’est plus ce lieu effrayant, inaccessible qu’elle était autrefois. Un à un, les sommets des Alpes ont été conquis, comme autant de nouveaux territoires - la première ascension du Mont-Blanc a eu lieu en 1786, comme le rappelle Stéphane Gal, invité du Cours de l'histoire. Cette imagerie de l’homme dans la montagne atteste de sa domestication, de sa transformation en lieu de pérégrination et de rencontre entre le sauvage et le civilisé, tout en signifiant : "J’étais là, j’ai vu cela". Une envie de conquête encore très actuelle.

L'invention du paysage : une éducation du regard

Au-delà de cette dimension de découverte, c’est une transformation en profondeur du regard sur la nature qui trouve alors son point culminant. Sous l’impulsion des élites, qui ont pris l’habitude de réaliser un "Grand Tour" à travers l’Europe pour parfaire leur éducation, la nature devient un spectacle à admirer, et la contemplation se fait exercice esthétique, philosophique, spirituel. Regarder la nature devient une activité réflexive à part entière - le terme "paysage" désigne d’ailleurs tant l’étendue que l’on embrasse d’un seul coup d’œil que sa représentation. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que le peintre y introduise un personnage qui lui-même, est en contemplation. Plus encore, selon Pierre Wat, cette présence réfléchit la séparation entre la nature et le spectateur opérée par le tableau : "Le paysage implique toujours pour le spectateur de chercher et de lire dans la nature des traces de lui-même. Or la montagne est la partie inhabitée du monde : en y introduisant l’humain, on en affirme deux fois la conquête", par le regard et par la présence.

Véritable reconstruction intellectuelle du monde, le paysage est aussi susceptible de procurer des émotions rares et recherchées. Au premier rang de ces émotions esthétiques se trouve la notion de sublime théorisée par le philosophe Edmund Burke, cette "horreur délicieuse" provoquée par la confrontation avec un spectacle effrayant, comme celui des forces naturelles, sans être soi-même en danger. Or, souligne Pierre Wat, "l’introduction de la figure humaine dans un paysage de montagne permet de créer un effet d’échelle : en manifestant la disproportion entre la nature et le spectateur, ce dispositif permet typiquement de faire l’expérience du sublime". Des inventions picturales dont les productions contemporaines sont les héritières.

• Crédits : Getty

Un guide et un gardien

Bien sûr, hier comme aujourd’hui, du "Grand Tour" à la démocratisation et à la massification du tourisme, cette profusion d’images de voyageurs dans la montagne sert aussi des objectifs mercantiles en suscitant le désir de voyager. Pierre Wat s'amuse : "À l’heure où le voyage se limite à la chambre, la montagne est le parfait paysage contre-pandémique !" Cette incitation au tourisme porte d’ailleurs en elle sa propre contradiction : alors que les touristes n’ont jamais été si nombreux à explorer la montagne, le petit personnage reste le plus souvent seul face à un environnement vierge et comme inaltéré par la main de l'homme. Envisagée dès le XVIIIe siècle comme un réservoir de nature, une espace préservé face à la dégradation de notre environnement, cette image de la montagne est un fantasme, que la file d’alpinistes attendant pour l’ascension du sommet de l’Everest en mai 2019 avait fait voler en éclats.

À mesure que la prise de conscience de la dégradation de notre environnement s’accélère, notre attachement à cette imagerie se renforce pourtant : on pourrait alors voir dans le personnage solitaire un guide et un gardien, qui en nous apprenant à la regarder, fait de la montagne à la fois un objet de désir et de préservation.

À découvrir dans le Cours de l'histoire : "Prendre l'air, une histoire de la montagne"

De la montagne inhumaine peuplée de créatures hostiles à la montagne arcadienne, refuge face aux bouleversements du monde des hommes, notre rapport aux sommets a bien changé. Comment la Renaissance, la révolution des transports ou la pratique sportive l'ont-elles façonné ?