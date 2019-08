Poutine : le prix d’une grande Russie

Nous sommes le 9 août 1999 : Boris Elstine, président de la Fédération de Russie, usé par le pouvoir, nomme le directeur du FSB à la tête du gouvernement. Vladimir Poutine n’est à première vue pas un politique d’envergure. Pour autant, pour redresser l’économie du pays et en restaurer la stabilité politique, il est armé. Cet ancien collaborateur s’est illustré auprès d’Anatoli Sobtchak, le maire libéral de Saint-Pétersbourg, et en tant qu’ex du KGB, Eltsine et ses proches croient en lui pour reprendre le pays en main.

"Au début, Vladimir Poutine a fait ce pourquoi on avait été le chercher", explique Claude Blanchemaison (Les Mardis de l’IE, chaire Intelligence économique et stratégie des organisations, Fondation Paris-Dauphine), ancien ambassadeur français à Moscou.

Il a notamment restauré l'autorité de l'Etat en Russie. (…) Il a rétabli ce qu'il a appelé, avec une expression un peu malheureuse, la "verticale du pouvoir".

"Poutine a aussi, avec la guerre de Tchétchénie, signifié urbi et orbi – et avec beaucoup de brutalité – qu’il n'était plus possible que des territoires se séparent de la Russie pour devenir indépendants. Enfin, il a mis au pas les oligarques, qui avaient pris beaucoup de pouvoir sous Boris Eltsine et s'étaient enrichis à l'occasion de privatisations sauvages."

Le culte du leader

Très vite, Vladimir Poutine s’inscrit dans une "constante de l’histoire russe", où le leader, "qu’il soit tsar, secrétaire général du parti ou président", a "un rôle prépondérant". "Cela tient aussi à la faiblesse extrême des institutions, réduites à un rôle formel, et de la société civile", précise Tatiana Kastoueva-Jean, spécialiste du monde russe à l’Institut français des relations internationales (Ifri) et auteure de La Russie de Poutine en 100 questions (Tallandier, 2018), dans Le Monde.

Mais vis-à-vis du reste du monde, Poutine compose. De la Grande-Bretagne à l’Allemagne, il s’assure des soutiens. Et en prenant position contre le terrorisme lors des attentats du 11 septembre 2001 à New York, il recueille l’amitié de George W. Bush. La Guerre froide paraît loin, bien loin. Mais ses institutions sont toujours là. Et parmi elles, l’Otan, qui cherche à rallier les Etats d'Europe de l'est sortis de l'orbite soviétique.

"Jusqu’à-ce que l’on parle, poursuit Claude Blanchemaison, à Washington notamment, de faire entrer dans l'Otan la Géorgie et l'Ukraine. Une ligne rouge pas seulement pour le président russe, mais aussi pour la plupart des Russes."

La guerre de Géorgie en août 2008, l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass en 2014, ont marqué une certaine rupture avec l'Europe et avec les pays occidentaux, qui, du coup, ont renoncé à tenir un G8 à Sotchi.

La menace comme levier

Vladimir Poutine s'est isolé en menant ses actions d'influence dans ce qu'il appelle son "étranger proche". Des actions qui s’expliquent par le fait que la Russie s'estime menacée sur chacune de ses frontières, justifie Henry Kissinger, politologue et diplomate américain, secrétaire d’Etat américain sous les présidences Nixon et Ford, dans The Atlantic : "Par un cauchemar démographique du côté de la Chine, par un cauchemar idéologique, celui de l’Islam radical, au sud, et par l’Europe, un concurrent historique, à l’ouest."

Car, poursuit Kissinger, "Poutine sait que la Russie est bien plus faible qu’elle ne l’a été, et évidemment beaucoup plus faible que les Etats-Unis. Il est à la tête d’un pays qui, pendant des siècles, s’est défini par sa grandeur impériale. Une grandeur impériale qui a été effacée en profondeur par le communisme."

"Pour le président Poutine, l’objectif fondamental, c’est que les Etats-Unis traitent son pays comme ils le faisaient avec l’Union soviétique, précise Angela Stent, directrice du Center for Eurasian, Russian and East European Studies à l’université de Georgetown dans The National Interest. Cela implique de reconnaître la Russie comme une grande puissance parfaitement souveraine, dont les pays voisins, eux, ne jouissent que d’une souveraineté limitée."

Le poids de l'histoire

Pour autant, la recherche de la grandeur impériale conserve encore des airs soviétiques. La marque de l’héritage politique de Poutine, fils d’un fonctionnaire du Parti, et petit-fils d’un agent de sécurité de Lénine puis de Staline, rappelle Zbigniew Brzeziński, politologue américain d'origine polonaise, conseiller à la sécurité nationale du président Carter, dans The National Interest.

Sa vision stratégique est celle de la dernière génération de soviétiques et pas celle de la première génération post-soviétique. Son équipe est composée d’individus qui, sans exception, auraient pu servir au plus haut niveau d’un gouvernement soviétique si l’URSS existait encore.

Si l’on s’en tient au terme de son mandat actuel, Vladimir Poutine, réélu à près de 77% le 18 mars 2018, aura bouclé près qu’un quart de siècle au pouvoir. Une durée raisonnable à l’échelle des autocrates, un temps très long à l’échelle des démocraties représentatives. S’il ne fait rien pour amender la constitution ou pour la contourner, il lui reste donc cinq ans pour mettre en œuvre le chantier que les Russes attendent : la modernisation de l’économie et, notamment, de l’appareil industriel, seule à même d’améliorer durablement leur niveau de vie. Un véritable défi pour le 11e PIB mondial et le 78e PIB par habitant, selon la Banque mondiale.